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abaika95
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06.11.19 16:13
Мститель
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06.11.19 16:04
Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
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06.11.19 16:04
Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
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Чиновники должны быть скромны - министр Атамкулов о своем костюме

Tengrinews.kz

6 ноября 2019, 12:37 |  Государство

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов высказался о внешнем виде госслужащих и рассказал о покупке костюма казахстанского производства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Я считаю, что чиновники должны быть скромны. У нас задачи другие. Мы должны работать на благо общества. Моя позиция: государственные служащие должны иметь опрятный, аккуратный вид, невыделяющийся, неброский вид. Это относится к госслужащим как к мужчинам, так и к женщинам. Это уже этикет", - сказал Атамкулов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Министр считает, что в Казахстане много хороших дизайнеров и производителей.

"Я работал на юге Казахстана и был поражен качеством. В первую очередь был удивлен тем ценам. Тогда я приобрел первый костюм. Это было давно - четыре года назад. Костюм стоил 25 тысяч тенге, был такой ценник на тот момент", - добавил он.

Сейчас, по словам главы МИИР, в его гардеробе пять костюмов казахстанского пошива.

"Они от разных производителей. В Шымкенте я приобретал конвейерный костюм. Здесь (в Нур-Султане) шьют несколько предприятий, цены разные. Все зависит от ткани, подкладки и от работы портного. У нас в Казахстане хорошая, качественная продукция. Я сторонник того, чтобы мы, чиновники, были скромны в своем внешнем виде", - отметил Атамкулов.
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: Чиновники должны быть скромны - министр Атамкулов о своем...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.11.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Змея Подколодная
Re: Чиновники должны быть скромны - министр Атамкулов о своем...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 779
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.11.19 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что в Казахстане много хороших дизайнеров и производителей

Ясен пейс! Большевичка наша!
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§ 3DO
Re: Чиновники должны быть скромны - министр Атамкулов о своем...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1956
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 06.11.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
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