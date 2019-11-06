Чиновники должны быть скромны - министр Атамкулов о своем костюме

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов высказался о внешнем виде госслужащих и рассказал о покупке костюма казахстанского производства, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Я считаю, что чиновники должны быть скромны. У нас задачи другие. Мы должны работать на благо общества. Моя позиция: государственные служащие должны иметь опрятный, аккуратный вид, невыделяющийся, неброский вид. Это относится к госслужащим как к мужчинам, так и к женщинам. Это уже этикет", - сказал Атамкулов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.

Министр считает, что в Казахстане много хороших дизайнеров и производителей.

"Я работал на юге Казахстана и был поражен качеством. В первую очередь был удивлен тем ценам. Тогда я приобрел первый костюм. Это было давно - четыре года назад. Костюм стоил 25 тысяч тенге, был такой ценник на тот момент", - добавил он.

Сейчас, по словам главы МИИР, в его гардеробе пять костюмов казахстанского пошива.

"Они от разных производителей. В Шымкенте я приобретал конвейерный костюм. Здесь (в Нур-Султане) шьют несколько предприятий, цены разные. Все зависит от ткани, подкладки и от работы портного. У нас в Казахстане хорошая, качественная продукция. Я сторонник того, чтобы мы, чиновники, были скромны в своем внешнем виде", - отметил Атамкулов.