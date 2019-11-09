Как следить за пенсионными накоплениями? Всё, что нужно знать вкладчику ЕНПФ

Отчислять пенсионные взносы – обязанность работодателя и самозанятых граждан. Но как узнать, своевременно ли поступают деньги на счёт, нужно ли обращаться в ЦОН при смене жительства, как управляют нашими накоплениями и что меняется в пенсионной системе? Ответы на эти и другие вопросы – в разборе Informburo.kz Иллюстративное фото pbs.twimg.com №1. Как получить выписку с пенсионного счёта? Получить выписку с пенсионного счёта можно разными способами:

при личном обращении в офисы ЕНПФ и ЦОН;

по почте раз в год;

на электронную почту ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или ежегодно;

в личном кабинете на сайте ЕНПФ с помощью электронной цифровой подписи или логина (в его качестве используется ИИН) и пароля;

на сайте электронного правительства через личный кабинет с помощью электронной цифровой подписи или одноразового SMS-пароля, который придёт на номер мобильного телефона вкладчика (для этого нужно зарегистрироваться в базе мобильных граждан mGov). Для получения выписки на сайте egov.kz: выбрать категорию "Гражданам" – рубрику "Социальное обеспечение" – раздел "Пенсионное обеспечение" и запросить информацию. Для выбора способа получения информации нужно прийти в офис ЕНПФ. Вам помогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте enpf.kz. Если у вас есть ЭЦП, можно изменить способ информирования на сайте enpf.kz в личном кабинете.

ЭЦП или ИИН и пароль от личного кабинета можно использовать и для мобильного приложения ENPF. Этот сервис позволяет контролировать свои пенсионные накопления 24 часа в сутки. Люди, которые не умеют пользоваться современными средствами связи, могут получать выписку по почте раз в год.

№2. Хочу получать сообщение при поступлении взносов на счёт. Как это сделать? Получить оповещение о поступлении пенсионных взносов на ваш счёт можно моментально. В мобильном приложении ENPF появилась новая функция – push-уведомления. Это короткие всплывающие сообщения, которые информируют о поступлении обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Приложение можно скачать в GooglePlay или AppStore. Вы можете выбрать один из языков обслуживания: государственный или русский. В нём можно узнать основную информацию о фонде, последние новости, текущие показатели и контакты ЕНПФ. Обновлённая версия приложения также включает: прогнозный пенсионный калькулятор для расчёта будущей пенсии;

онлайн-бот для первичной консультации. Для того чтобы получить доступ в личный кабинет к информации о своих накоплениях, можно воспользоваться электронной цифровой подписью или ИИН и паролем. Второй вариант предполагает обязательный выбор интернет-информирования как способа получения информации о пенсионных накоплениях. Для этого нужно один раз посетить офис ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность, подписать дополнительное соглашение и пройти простую процедуру регистрации на сайте enpf.kz. Для подключения услуги "Push-уведомления" в мобильном приложении ENPF нужно включить эту функцию в настройках ("Включить/выключить push-уведомления").

№3. Как ещё можно получать услуги ЕНПФ, не выходя из дома? Получать услуги Единого накопительного пенсионного фонда можно и с помощью специального бота в мессенджере Telegram. Не выходя из дома, прямо со своего смартфона вы можете: получить мини-выписку с пенсионного счёта (при наличии регистрации в личном кабинете);

восстановить пароль от личного кабинета;

посмотреть показатели ЕНПФ;

найти ближайшее отделение ЕНПФ;

получить первичную консультацию,

узнать новости пенсионной системы;

получить дополнительную информацию: к примеру, о текущем курсе тенге или наличии штрафов за нарушение ПДД. Недавно в боте появилась новая функция – соединение с оператором. Теперь, если первичная консультация с роботом не удовлетворила вас, ваш запрос автоматически передаётся консультанту. Важно: для получения выписки со счёта в боте нужно ваше соглашение об интернет-информировании. Подписать его и получить пароль можно в любом офисе ЕНПФ. Способ информирования также можно изменить в личном кабинете на сайте ЕНПФ, используя для входа электронную цифровую подпись.

№4. Я живу в селе, где нет офиса ЕНПФ. Что мне делать? Если вы проживаете в отдалённых населённых пунктах, то в местных отделениях "Казпочты" можно получить следующие услуги ЕНПФ подать заявление об изменении (дополнении) реквизитов вкладчика (номер удостоверения личности, номер телефона, электронный и почтовый адреса);

подписать соглашение об изменении (определении) способа информирования (в том числе для получения доступа к услугам ЕНПФ в электронном формате). Важно: перечень населённых пунктов с адресами отделений АО "Казпочта", где можно получить услуги АО "ЕНПФ", смотрите здесь.

№5. Как подать заявление на оформление пенсии? С октября 2018 года документы на оформление пенсии по возрасту из государственного бюджета и выплат из ЕНПФ принимает госкорпорация "Правительство для граждан" – это местные ЦОНы. Выплаты за счёт бюджетных средств и пенсионных накоплений будут осуществляться в один день и на один банковский счёт, указанный в заявлении. На основании указанного заявления будет оказана в том числе проактивная услуга (по умолчанию) по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесённых обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учётом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений), если она положена получателю. "Можно подать заявку через онлайн-портал электронного правительства egov.kz. Для этого нужно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) и перейти к услуге: "Гражданам" – "Социальное обеспечение" – "Назначение государственной базовой пенсионной выплаты" – "Заказать услугу онлайн". Заполнить заявку, подписать её с помощью ЭЦП, прикрепить отсканированные документы. На портале вы можете отслеживать статус заявки (одобрение или отказ в услуге).

№6. Я переехал в другой город, сменил фамилию. Нужно ли оповещать ЕНПФ? При смене основных реквизитов (фамилии, имени, отчества, даты рождения) вкладчика, данные регистрируются в Государственной базе данных физических лиц, которые в свою очередь передаются электронным уведомлением в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Из Госкорпорации в ЕНПФ поступает электронное уведомление об изменении этих данных о вкладчике. ЕНПФ в автоматическом режиме вносит изменения в основные реквизиты на индивидуальном пенсионном счёте вкладчика. Следовательно, эти сведения в ЕНПФ можно не сообщать. Однако есть информация, которая может повлиять на выполнение обязательств ЕНПФ и которую вкладчик или получатель пенсии обязан в течение 10 дней с даты изменений сообщить в фонд. Вы должны оповестить ЕНПФ в следующих случаях: если сменили адрес проживания (при получении выписки с пенсионного счёта по традиционной почте);

если изменили электронный адрес (при получении выписки с пенсионного счёта по электронной почте);

при смене номера мобильного телефона (если вы получаете услуги фонда онлайн);

при изменении банковских реквизитов (нужно обратиться в офис ЕНПФ или отправить документы почтой. Подать заявление об изменении (дополнении) реквизитов вкладчика можно в офисах ЕНПФ, а также на сайте фонда в личном кабинете: выбрать услугу "Внести изменения и (или) дополнения в реквизиты" в разделе "Электронные сервисы" либо в личном кабинете;

заполнить заявление об изменении реквизитов и подписать ЭЦП.

№7. Как следить за показателями ЕНПФ? Единый накопительный пенсионный фонд публикует информацию о своих показателях на собственном сайте. Здесь можно изучить: текущие показатели фонда по пенсионным активам;

годовой аудированный отчёт по пенсионным активам;

годовой аудированным отчёт по собственным активам;

отчёт о прибылях и убытках;

бухгалтерский баланс.

структуру инвестиционного портфеля пенсионных активов; Эта же информация доступна в мобильном приложении ENPF.