Отчислять пенсионные взносы – обязанность работодателя и самозанятых граждан. Но как узнать, своевременно ли поступают деньги на счёт, нужно ли обращаться в ЦОН при смене жительства, как управляют нашими накоплениями и что меняется в пенсионной системе? Ответы на эти и другие вопросы – в разборе Informburo.kz.

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№1. Как получить выписку с пенсионного счёта?

Получить выписку с пенсионного счёта можно разными способами: