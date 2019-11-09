Иллюстративное фото pbs.twimg.com
№1. Как получить выписку с пенсионного счёта?
Получить выписку с пенсионного счёта можно разными способами:
Как следить за пенсионными накоплениями? Всё, что нужно знать вкладчику ЕНПФ
Иллюстративное фото pbs.twimg.com
Получить выписку с пенсионного счёта можно разными способами:
Для выбора способа получения информации нужно прийти в офис ЕНПФ. Вам помогут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте enpf.kz. Если у вас есть ЭЦП, можно изменить способ информирования на сайте enpf.kz в личном кабинете.
ЭЦП или ИИН и пароль от личного кабинета можно использовать и для мобильного приложения ENPF. Этот сервис позволяет контролировать свои пенсионные накопления 24 часа в сутки.
Люди, которые не умеют пользоваться современными средствами связи, могут получать выписку по почте раз в год.
Получить оповещение о поступлении пенсионных взносов на ваш счёт можно моментально. В мобильном приложении ENPF появилась новая функция – push-уведомления. Это короткие всплывающие сообщения, которые информируют о поступлении обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов.
Приложение можно скачать в GooglePlay или AppStore. Вы можете выбрать один из языков обслуживания: государственный или русский. В нём можно узнать основную информацию о фонде, последние новости, текущие показатели и контакты ЕНПФ.
Обновлённая версия приложения также включает:
Для того чтобы получить доступ в личный кабинет к информации о своих накоплениях, можно воспользоваться электронной цифровой подписью или ИИН и паролем. Второй вариант предполагает обязательный выбор интернет-информирования как способа получения информации о пенсионных накоплениях. Для этого нужно один раз посетить офис ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность, подписать дополнительное соглашение и пройти простую процедуру регистрации на сайте enpf.kz.
Для подключения услуги "Push-уведомления" в мобильном приложении ENPF нужно включить эту функцию в настройках ("Включить/выключить push-уведомления").
Получать услуги Единого накопительного пенсионного фонда можно и с помощью специального бота в мессенджере Telegram. Не выходя из дома, прямо со своего смартфона вы можете:
Недавно в боте появилась новая функция – соединение с оператором. Теперь, если первичная консультация с роботом не удовлетворила вас, ваш запрос автоматически передаётся консультанту.
Важно: для получения выписки со счёта в боте нужно ваше соглашение об интернет-информировании. Подписать его и получить пароль можно в любом офисе ЕНПФ. Способ информирования также можно изменить в личном кабинете на сайте ЕНПФ, используя для входа электронную цифровую подпись.
Если вы проживаете в отдалённых населённых пунктах, то в местных отделениях "Казпочты" можно получить следующие услуги ЕНПФ
Важно: перечень населённых пунктов с адресами отделений АО "Казпочта", где можно получить услуги АО "ЕНПФ", смотрите здесь.
С октября 2018 года документы на оформление пенсии по возрасту из государственного бюджета и выплат из ЕНПФ принимает госкорпорация "Правительство для граждан" – это местные ЦОНы.
Выплаты за счёт бюджетных средств и пенсионных накоплений будут осуществляться в один день и на один банковский счёт, указанный в заявлении. На основании указанного заявления будет оказана в том числе проактивная услуга (по умолчанию) по выплате государственной гарантии (разницы между суммой фактически внесённых обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учётом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений), если она положена получателю.
"Можно подать заявку через онлайн-портал электронного правительства egov.kz. Для этого нужно иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП) и перейти к услуге: "Гражданам" – "Социальное обеспечение" – "Назначение государственной базовой пенсионной выплаты" – "Заказать услугу онлайн". Заполнить заявку, подписать её с помощью ЭЦП, прикрепить отсканированные документы. На портале вы можете отслеживать статус заявки (одобрение или отказ в услуге).
При смене основных реквизитов (фамилии, имени, отчества, даты рождения) вкладчика, данные регистрируются в Государственной базе данных физических лиц, которые в свою очередь передаются электронным уведомлением в Государственную корпорацию "Правительство для граждан".
Из Госкорпорации в ЕНПФ поступает электронное уведомление об изменении этих данных о вкладчике. ЕНПФ в автоматическом режиме вносит изменения в основные реквизиты на индивидуальном пенсионном счёте вкладчика. Следовательно, эти сведения в ЕНПФ можно не сообщать.
Однако есть информация, которая может повлиять на выполнение обязательств ЕНПФ и которую вкладчик или получатель пенсии обязан в течение 10 дней с даты изменений сообщить в фонд. Вы должны оповестить ЕНПФ в следующих случаях:
Подать заявление об изменении (дополнении) реквизитов вкладчика можно в офисах ЕНПФ, а также на сайте фонда в личном кабинете:
Единый накопительный пенсионный фонд публикует информацию о своих показателях на собственном сайте. Здесь можно изучить:
Эта же информация доступна в мобильном приложении ENPF.
Закон позволяет вносить добровольные пенсионные взносы:
Размер взносов и график вкладчик определяет самостоятельно. Чтобы открыть счёт для добровольных пенсионных взносов, нужно обратиться в офис ЕНПФ с документом, удостоверяющим личность. При наличии ЭЦП можно заключить договор о пенсионном обеспечении за счёт добровольных пенсионных взносов в разделе "Электронные сервисы".
Получать накопления за счёт добровольных пенсионных взносов можно по достижении 50 лет.
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