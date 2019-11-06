Казахстан остаётся в списке государств с несвободным интернетом и ухудшает свои позиции, передает Informburo.kz

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Казахстан оказался одной из двух стран, которые испытывают самые серьёзные ухудшения показателей свободы интернета. Об этом говорится в новом докладе международной правозащитной организации Freedom House.

"С июня 2018 года 33 из 65 стран, исследованных Freedom on the Net, испытывают ухудшение свободы интернета. Самые большие падения показателей наблюдались в Судане и Казахстане, за которыми следуют Бразилия, Бангладеш и Зимбабве. Улучшения были зафиксированы в 16 странах, при этом наибольший рост показателей произошёл в Эфиопии", – говорится в исследовании.

Казахстан получил по результатам исследования 32 балла из 100 возможных, где 100 – наиболее свободная, 0 – наиболее несвободная страна. В докладе при этом сказано, что доступ к интернету в Казахстане значительно увеличился за последнее десятилетие. Согласно последним данным, 77% населения пользуются Всемирной сетью.

Полная блокировка становится распространённым политическим инструментом властей, отмечают исследователи. Социальные сети и коммуникационные приложения блокировали как минимум в 20 странах, в 17 была приостановлена работа телекоммуникационных сетей.

"Часто это происходило в преддверии выборов или во время протестов и гражданских беспорядков", – говорится в докладе.

В докладе отмечается, что распространение изощрённых систем слежки во многих странах привело к снижению возможности свободно выражать своё мнение и проявлять гражданскую активность онлайн. Из 65 исследованных стран в рекордных 47 государствах были зафиксированы случаи арестов за онлайн-высказывания о политике, обществе или религии.

"Органы государственной власти по всему миру всё чаще применяют технологии как инструмент цифрового авторитаризма, используя социальные сети для манипулирования выборами и контроля за своими гражданами. Согласно последним данным ежегодного рейтинга свободы интернета Freedom on the Net 2019, уровень свободы Всемирной паутины ухудшается девятый год подряд", – отмечается в исследовании.

В пятёрку стран с самым свободным интернетом вошли Исландия, Эстония, Канада, Германия и Австралия. Список замыкают Вьетнам, Куба, Сирия, Иран. Самый худший результат у Китая – 10 баллов. КНР получает звание главного нарушителя свободы интернета четвёртый год подряд.

Freedom on the Net 2019 оценивает свободу интернета в 65 странах, на которые приходятся 86% пользователей всего мира. Отчёт охватывает период с июня 2018 по май 2019 года, а также некоторые более поздние события.