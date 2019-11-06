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abaika95
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06.11.19 16:13
Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
И Г-н Yorik пришёл к выводу что он здесь самый умный.
06.11.19 16:04
юля елиссева
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abaika95: как и она у меня)) на приеме не была)) Бабайка, так ты скидывай реквизиты, куда к тебе на приём записаться можно. Я запишусь.
06.11.19 16:04
Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
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06.11.19 16:04
Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
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Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане

6 ноября 2019, 11:43 |  Общество
Казахстан остаётся в списке государств с несвободным интернетом и ухудшает свои позиции, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото staticshare.america.gov

Казахстан оказался одной из двух стран, которые испытывают самые серьёзные ухудшения показателей свободы интернета. Об этом говорится в новом докладе международной правозащитной организации Freedom House.

"С июня 2018 года 33 из 65 стран, исследованных Freedom on the Net, испытывают ухудшение свободы интернета. Самые большие падения показателей наблюдались в Судане и Казахстане, за которыми следуют Бразилия, Бангладеш и Зимбабве. Улучшения были зафиксированы в 16 странах, при этом наибольший рост показателей произошёл в Эфиопии", – говорится в исследовании.

Казахстан получил по результатам исследования 32 балла из 100 возможных, где 100 – наиболее свободная, 0 – наиболее несвободная страна. В докладе при этом сказано, что доступ к интернету в Казахстане значительно увеличился за последнее десятилетие. Согласно последним данным, 77% населения пользуются Всемирной сетью.

Полная блокировка становится распространённым политическим инструментом властей, отмечают исследователи. Социальные сети и коммуникационные приложения блокировали как минимум в 20 странах, в 17 была приостановлена работа телекоммуникационных сетей.

"Часто это происходило в преддверии выборов или во время протестов и гражданских беспорядков", – говорится в докладе.

В докладе отмечается, что распространение изощрённых систем слежки во многих странах привело к снижению возможности свободно выражать своё мнение и проявлять гражданскую активность онлайн. Из 65 исследованных стран в рекордных 47 государствах были зафиксированы случаи арестов за онлайн-высказывания о политике, обществе или религии.

"Органы государственной власти по всему миру всё чаще применяют технологии как инструмент цифрового авторитаризма, используя социальные сети для манипулирования выборами и контроля за своими гражданами. Согласно последним данным ежегодного рейтинга свободы интернета Freedom on the Net 2019, уровень свободы Всемирной паутины ухудшается девятый год подряд", – отмечается в исследовании.

В пятёрку стран с самым свободным интернетом вошли Исландия, Эстония, Канада, Германия и Австралия. Список замыкают Вьетнам, Куба, Сирия, Иран. Самый худший результат у Китая – 10 баллов. КНР получает звание главного нарушителя свободы интернета четвёртый год подряд.

Freedom on the Net 2019 оценивает свободу интернета в 65 странах, на которые приходятся 86% пользователей всего мира. Отчёт охватывает период с июня 2018 по май 2019 года, а также некоторые более поздние события.
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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой как нехорошо то) а что там в самой свободной стране на свете с этими показателями?)


Цитата-//Ситуация со свободой интернета в США ухудшилась. Правоохранительные органы и миграционные службы США стали чаще вести мониторинг граждан в социальных сетях и проводить необоснованные проверки электронных устройств у путешествующих//

Ужас какой)

//В ряде вызывающих беспокойство случаев мониторинг был направлен на защищаемую Конституцией деятельность, такую как мирные собрания и работа журналистов. Вокруг основных политических событий вновь распространялась дезинформация, которая все чаще исходила изнутри страны//

Так и чем Китай существенно отличается от США по тотальной слежке и цензуре?) То что в Поднебесной народу просто больше поэтому и показетели выпуклей?)
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§ Козлов я
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.11.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Мурзилка
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а что там в самой свободной стране на свете с этими показателями?

Скоро узнаем, сейчас "эксперты" проснутся)
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* drakon
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец - то, в Тройку "передовых"
стран, вошёл - Казахстан... :-o :oops:
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§ maxsaf
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Скоро узнаем, сейчас "эксперты" проснутся)

Средне (С)
:lol:
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§ юля елиссева
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Суданец с казахстанцем браться навек!
Цитата:
abaika95:
/Ситуация со свободой интернета в США ухудшилась.

Абайка, эта аргументация в стиле - "а у зато у вас в США негров линчуют", вызывает только смех. Неужели методички с правилами аргументации оппонентам у вас еще со времен совка?
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* abaika95
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Наконец - то, в Тройку "передовых"стран, вошёл - Казахстан..//


Дедушка Дракон в какую тройку вы о чем?) Начало списка и его концовка есть в статье)
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* abaika95
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Неужели методички с правилами аргументации оппонентам//


А что до меня тут кто то писал чтобы я ему оппонировал?) Мысли вслух и только) если у вас они вызывают смех,посмейтесь и пройдет)
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§ maxsaf
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что до меня тут кто то писал чтобы я ему оппонировал

Да, писал. Фридом хаус ))
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§ Мурзилка
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 06.11.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вы сегодня меня вообще удивляете)
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§ maxsaf
Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы интернета наблюдаются в Судане и Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мурзилка:
Вы сегодня меня вообще удивляете)

Заходите на форум почаще - буду удивлять и завтра и вчера ))
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§ Мурзилка
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 06.11.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Постараюсь, в свободное от работы время)))
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* abaika95
Re: Freedom House: Наибольшие падения показателей свободы...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да, писал. Фридом хаус//


Нет не он) их доклад) а писали

Цитата-//передает Informburo.kz.//

И забыли рассказать о самой демократичной стране в мире и их интернет-свободе) я вот дополнил) и никто мне тут пока не оппонировал))
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