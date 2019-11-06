Также по этой статье увеличили число признаков нарушения, которые ужесточают наказание, передает Informburo.kz

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В Казахстане ужесточили наказание за нарушения экологического законодательства и браконьерство. Теперь за экологические нарушения могут конфисковать имущество, а иностранцев и лиц без гражданства выдворить из страны на пять лет. За браконьерство срок максимального наказания увеличили с пяти до 12 лет лишения свободы. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

По словам вице-министра, в рамках последних поправок в законодательство по вопросам агропромышленного комплекса была расширена статья 337 Уголовного кодекса РК. Стало больше признаков, квалифицирующих правонарушение – незаконную охоту, а также увеличены санкции.

"Ранее по данной статье можно было привлечь, только когда охота велась с применением взрывчатых устройств и иных средств массового уничтожения животных, авиа-, авто-, мототранспортных средств. А теперь к этим признакам ещё добавили огнестрельное и пневматическое оружие, метательное, холодное и другие виды оружия, собаки и ловчие хищные птицы", – рассказал Ерлан Нысанбаев.

Кроме того, была доработана 339 статья УК РК, по которой привлекаются браконьеры за незаконный оборот дериватов сайгаков и осетровых видов рыб. Теперь предусмотрены новые признаки нарушения, которые делают ответственность суровее.

В их числе: совершение браконьерства неоднократно; совершение деяния группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; совершение деяния на особо охраняемых природных территориях; совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения; причинение крупного или особо крупного размера ущерба.

"Ужесточены и санкции. Вместе с повышением штрафов и увеличением сроков ограничения свободы, предусмотрено увеличение срока лишения свободы. Если ранее максимальный срок составлял 5 лет, то сейчас он увеличен до 12 лет", – подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

При этом работа над законодательством для борьбы с браконьерством, по словам вице-министра, продолжается. Сейчас на рассмотрении в Мажилисе Парламента находится законопроект с поправками в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Там, среди прочего, предлагается перевести незаконную охоту и рыболовство из разряда уголовных проступков в категорию преступлений. Это позволит привлекать нарушителей к наказанию в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Сейчас максимум – 40 дней ареста.

Напомним, ужесточить наказание в отношении браконьеров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в июле 2019 года. Произошло это после убийства инспектора "Охотзоопрома" Каныша Нуртазинова, которого застрелили браконьеры.