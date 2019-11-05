Маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись в поселке Затобольск

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Тауелсиздик, примерно в квартале от ТД "Агромакс". По сообщению очевидцев автобус, следовавший по маршруту №102, врезался в "Фольксваген", за рулем которого находилась женщина. В результате водитель погибла.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции, водитель "Фольксваген Тигуан" ехала по улице Тауелсиздик, которая является второстепенной, и должна была пропустить автобус, который следовал по улице Ленина.

Женщина, 1959 г. р., умерла, когда медики скорой пытались оказать ей помощь. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По данным пресс-службы управлентя здравоохранения, водитель автобуса 1977 г. р. получил перелом ребер и ушибы. Доставлен в Затобольскую районную больницу.

Кроме того, с ушибами обратились в больницу несколько пассажиров автобуса. Все они после оказания помощи отправлены домой.

В результате столкновения автобус въехал в ограждение жилого частного дома, повреждена пристройка и шкаф с оборудованием "Казахтелекома".

- Весь район в результате остался без связи, - сообщает наш пользователь под ником Ночной Дозор.

- И без газа, поскольку прорвало трубу газоснабжения, - уточняют сообщают затобольцы на WhatsApp "НГ".

Как сообщают нам читатели, на перекрестке, где произошла авария, нет светофора. Между тем, тут ежедневно идут на занятия школьники.

- Светофора на данном перекрестке действительно нет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе акимата Костанайского района - Но все знаки установлены. Месяц назад они были обновлены. Аварий можно избежать, если соблюдать ПДД. Установка светофора обсуждалась давно и была запланирована на 2020 год.