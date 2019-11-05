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Елена Пикельная
Незаконная вырубка леса “в законе”
Я: в прошлом - лесник Это всё, что требовалось. Чего так напрягаться было? Это вовсе не "личные данные".
05.11.19 22:34
Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
директор пляжа: видимо грань Заключается в том, что не порочно ли общаться с челом, вечно жующим /а что за леденец/ ?
05.11.19 21:25
Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Змея Подколодная: Благодарю. Хотя нормативные акты меняются и получается, что "бывшие" отстают от жизни. К стати,мне тоже нравится Расторгуев, но гнездышки грача в продолжении 10 лет...
05.11.19 21:22
olegggon
"Здесь будут работать инвалиды" - СТО самообслуживания открыли в Рудном
Хорошая затея👍👍👍
05.11.19 21:18
Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Елена Пикельная: Видимо, есть причина уходить от ответа Вскоре после регистрации я ответил на этот вопрос: в прошлом - лесник . Полная анкета нужна ? Или вы считаете , что вопросы к автору по...
05.11.19 21:18
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Маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись в поселке Затобольск

Игорь ПРАВЩИКОВ

5 ноября 2019, 17:35 |  Реклама

ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Тауелсиздик, примерно в квартале от ТД "Агромакс". По сообщению очевидцев автобус, следовавший по маршруту №102, врезался в "Фольксваген", за рулем которого находилась женщина. В результате водитель  погибла.

Как сообщила пресс-служба департамента полиции, водитель "Фольксваген Тигуан"  ехала по улице Тауелсиздик, которая является второстепенной, и должна была пропустить автобус, который следовал по улице Ленина.

Женщина, 1959 г. р., умерла, когда медики скорой пытались оказать ей помощь. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По данным пресс-службы управлентя здравоохранения, водитель автобуса 1977 г. р. получил перелом ребер и ушибы. Доставлен в Затобольскую районную больницу.

Кроме того, с ушибами обратились в больницу несколько пассажиров автобуса. Все они после оказания помощи отправлены домой.

В результате столкновения автобус въехал в ограждение жилого частного дома, повреждена пристройка и шкаф с оборудованием "Казахтелекома".

- Весь район в результате остался без связи, - сообщает наш пользователь под ником Ночной Дозор.

- И без газа, поскольку прорвало трубу газоснабжения, - уточняют сообщают затобольцы на WhatsApp "НГ".

Как сообщают нам читатели, на перекрестке, где произошла авария, нет светофора. Между тем, тут ежедневно идут на занятия школьники.

- Светофора на данном перекрестке действительно нет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе акимата Костанайского района - Но все знаки установлены. Месяц назад они были обновлены. Аварий можно избежать, если соблюдать ПДД. Установка светофора обсуждалась давно и была запланирована на 2020 год.  
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Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
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