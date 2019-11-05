Маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись в поселке Затобольск
Игорь ПРАВЩИКОВ
ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Тауелсиздик, примерно в квартале от ТД "Агромакс". По сообщению очевидцев автобус, следовавший по маршруту №102, врезался в "Фольксваген", за рулем которого находилась женщина. В результате водитель погибла.
Как сообщила пресс-служба департамента полиции, водитель "Фольксваген Тигуан" ехала по улице Тауелсиздик, которая является второстепенной, и должна была пропустить автобус, который следовал по улице Ленина.
Женщина, 1959 г. р., умерла, когда медики скорой пытались оказать ей помощь. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
По данным пресс-службы управлентя здравоохранения, водитель автобуса 1977 г. р. получил перелом ребер и ушибы. Доставлен в Затобольскую районную больницу.
Кроме того, с ушибами обратились в больницу несколько пассажиров автобуса. Все они после оказания помощи отправлены домой.
В результате столкновения автобус въехал в ограждение жилого частного дома, повреждена пристройка и шкаф с оборудованием "Казахтелекома".
- Весь район в результате остался без связи, - сообщает наш пользователь под ником Ночной Дозор.
- И без газа, поскольку прорвало трубу газоснабжения, - уточняют сообщают затобольцы на WhatsApp "НГ".
Как сообщают нам читатели, на перекрестке, где произошла авария, нет светофора. Между тем, тут ежедневно идут на занятия школьники.
- Светофора на данном перекрестке действительно нет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе акимата Костанайского района - Но все знаки установлены. Месяц назад они были обновлены. Аварий можно избежать, если соблюдать ПДД. Установка светофора обсуждалась давно и была запланирована на 2020 год.
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