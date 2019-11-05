"Здесь будут работать инвалиды" - СТО самообслуживания открыли в Рудном

Новый проект - СТО самообслуживания "Сделай сам!" - презентовали сегодня, 5 ноября, в ОО "Рудненское городское добровольное общество инвалидов" (РГДОИ). Станция готова принимать до шести автомобилей одновременно.

- Здесь будут работать инвалиды, члены нашего общества, - объяснил суть проекта председатель правления РГДОИ Санаш ЕЩАНОВ. - Их задача - следить за порядком, фиксировать транспорт и выдавать инструменты. Любой желающий может приехать на СТО, заплатить 500 тенге за час и воспользоваться созданной инфраструктурой и оборудованием. Допустим, человек едет и слышит из под капота какой-то стук. Он может доехать до нас, здесь осмотреть свою машину. У нас есть подъёмник, оборудование, можно самостоятельно что-то починить.

Проект реализовали на грант Фонда развития социальных проектов "Sumruk-Kazyna Trust". От Костанайской области в конкурсе участвовали рудненское и костанайское общества инвалидов. Выиграть грант удалось только рудничанам.

- Участники подавали заявки три месяца назад на конкурс "Арекет", - рассказала "НГ" главный менеджер Фонда "Sumruk-Kazyna Trust" Асем ИСАБЕКОВА. - Гранты выиграли 27 НКО. Деньги никто возвращать или отрабатывать не должен. В договоре прописаны условия, эти деньги идут на закупку оборудования, которое поможет трудоустроить людей с ограниченными условиями. Это оборудование поможет им заработать на жизнь. Задача сделать так, чтобы наши НПО отходили от иждивенчества и зарабатывали на своё существование самостоятельно. Чтобы вместе с закончившимися грантами не завершался сам проект.

На закупку оборудования выделили 3 млн тенге, а здание для СТО общество инвалидов построило собственными силами.

Сейчас здесь работают 5 человек, планируется трудоустроить ещё троих. Зарплата минимальная. Санаш Ещанов отметил, что зарабатывать капитал на этом проекте не получится.

Сегодня же Рудненское общество инвалидов отметило юбилей - 30 лет. Финансовыми проектами РГДОИ занимается уже давно.

- В 1989 году я собрал в Рудном конференцию, на которой было официально объявлено о создании у нас общества инвалидов, - рассказал "НГ" экс-председатель РГДОИ Виктор КАСАТКИН. - На первом этапе мы ютились в маленькой комнатке. Мы просили помочь нам финансово, но и тогда, и сейчас найти спонсоров было почти невозможно. Смогли взять площадь под стоянку в 18 микрорайоне, стали появляться деньги. Когда нашу комнату затопило, мы купили другое помещение, позже оно сгорело и последним нашим приобретением стало здание бывшего детского садика. Его мы выкупили в 1995 году, где и базируемся по сей день. Мы открывали много разных цехов: швейный, ритуальный, макаронный и прочие. Но всё это не развивалось, мы не выдерживали конкуренции. Вы знаете, пять акимов города уже сменилось, но пока ни один к нам не приехал. Бывали его заместители или представители профильных социальных служб. Они нас, как могли, поддерживали. В 2013 году нам повезло: изменился закон, теперь мы можем получать социальные заказы. Участвуем в тендерах, выигрываем их, у нас приоритет в получении таких заказов. Теперь живём за счёт заказов и грантов.

В обществе состоят около 600 человек. Потребность в трудоустройстве инвалидов остаётся высокой. Поэтому проект СТО "Сделай сам!" - не последний.

В нашем Instagram аккаунте можно посмотреть запись прямого эфира с презентации СТО. Запись доступна для пользователей мобильных устройств.

Фото Георгия ГОВОРОВА