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Казахстанцы могут предъявить удостоверение личности в электронном виде через приложение eGov

5 ноября 2019, 15:03 |  Государство

Электронный документ может заменить оригинал удостоверения личности при оформлении документов, например, у нотариуса, сообщили в АО "НИТ", передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото neonomad.kz

В мобильном приложении eGov mobile появилась услуга, позволяющая получить удостоверение личности в электронном виде, сообщается на странице АО "Национальные информационные технологии" в Facebook.

Электронный документ доступен всем авторизованным пользователям мобильного приложения eGov mobile.

"Веб-разработчики запустили функции приложения eGov mobile, упростив каждому казахстанцу следующую задачу – если у вас нет с собой оригинала удостоверения личности, предъявить вы его можете в электронном виде посредством QR-кода", – говорится в сообщении.

Теперь при оформлении документов, к примеру, у нотариуса, пользователю необходимо показать своё электронное удостоверение личности в приложении eGov mobile, после чего ему будет предложена функция – открыть доступ с помощью QR-кода. Нотариус, таким образом, сможет убедиться в том, что документ является подлинным, отметили в АО "НИТ".

Приложение eGov mobile доступно для скачивания в Play Market (Android) и App Store (iPhone).
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