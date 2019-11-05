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Максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным вкладам вырастут в декабре

5 ноября 2019, 14:25 |  Государство

Банки смогут принимать сберегательные вклады без пополнения под ставку 14-14,6%, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото aikyn.kz

Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявил максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по всем видам депозитов физических лиц, которые будут действовать с 1 по 31 декабря, сообщает пресс-служба фонда.

Рост максимальных ставок вознаграждения будет особенно заметным по сберегательным вкладам от одного года: в зависимости от срока банки смогут принимать сберегательные вклады с пополнением под ставку 12,7-12,9%, а вклады без пополнения под ставку 14-14,6%.

"Не исключено, что с ростом максимальных ставок в декабре мы увидим в банках повышенные ставки вознаграждения на уровне 14-14,6%. Оцените, насколько вам это подходит, ведь получая гарантию высокого дохода, вы со своей стороны берёте на себя обязательство держать деньги в банке до окончания срока. Поэтому принимать решение о сберегательном вкладе нужно осознанно. Говоря о сберегательных вкладах, мы не имеем в виду очень крупные капиталы, а говорим о рядовых гражданах: средний депозит составляет 2,8 млн тенге", – отметил председатель КФГД Акылжан Баймагамбетов.

Сейчас сберегательные вклады от трёх месяцев до трёх лет доступны в 15 банках. Самые востребованные – сберегательные вклады на год и более без пополнения, на такие вклады приходится 85% от объёма привлечённых денег. С начала года объём сберегательных вкладов увеличился более чем в восемь раз (716%).

Банковский сектор усиливает конкуренцию в сегменте сберегательных вкладов, и изменения максимальных рекомендуемых ставок по другим депозитам в тенге будут незначительными. По самым востребованным среди срочных вкладов – на один год и более с пополнением – максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения прибавит 0,1 процентный пункт и составит 10,9%. Максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам на декабрь не изменится и составит 9,8%.

"Разница в ставках вознаграждения по сберегательным вкладам и другим депозитам в тенге становится более явной. Это связано с тем, что устойчивое фондирование необходимо каждому банку, который сбалансированно развивает ипотечное кредитование, автокредитование или другие долгосрочные кредитные продукты. Конкуренция за сберегательные вклады высокая, и в этих условиях одинаково высокие ставки вознаграждения могут предложить и устойчивые банки, и менее устойчивые. Поэтому ставка, под которую банк привлекает сберегательные вклады, становится важным индикатором для вкладчиков", – отметил Акылжан Баймагамбетов.

Сберегательный вклад интересен вкладчикам, которые уверены, что не воспользуются деньгами с депозита в течение всего срока вклада. Этот вклад поможет быстрее накопить на крупную покупку за счёт повышенной ставки и капитализации процентов и получать высокий доход на уже имеющиеся накопления.
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