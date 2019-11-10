Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!

«А вы не задумывались, что произойдет, если с улиц вмиг исчезнет вся эта зелень?»

«Тополя белая ветвь/Тихо на землю легла. /Доволен я новой пилой», - такое стихотворение в стиле хокку пришло мне в голову, когда я смотрел на результаты так называемых уходных работ за зелеными насаждениями на улицах Костаная.

Во всем мире плотность городского населения растет угрожающими темпами. Деревья откровенно мешают урбанистическому обществу. Они занимают драгоценное пространство, забирают деньги из городского бюджета на ежегодное содержание и сложно вписываются в любое новое строительство. А вы не задумывались, что произойдет, если с улиц, дворов и скверов вмиг исчезнет вся эта зелень?

В городе резко станет громче. Потому что звуки хорошо отражаются от твердых поверхностей стен и дорог, а вот пористые мягкие листья их поглощают. Но город - это не село с тишью и глушью, здесь уличное радио должно быть слышно и при закрытых окнах, а несущийся с ревом и песенным матом автомобиль нагонять страх в целом районе, а не на отдельной улице.

Как возрадуются все обладатели железных коней, когда их можно будет ставить где угодно. Да что там ставить, можно будет ездить прямо по закатанным в асфальт газонам! Дороги станут еще шире, буквально от стены до стены, благодаря сооруженным дополнительным полосам. А значит, пробки перестанут нервировать водителей. Их сон также станет глубоким и беспробудным, так как с деревьями исчезнет и угроза того, что при сильном ветре на припаркованный где душе угодно автомобиль упадет большая ветка.

Наконец-то в городе появится ливневая канализация для отвода дождевых и талых вод, в которых сейчас утопают улицы после дождя. Ведь деревьев, впитывающих огромное количество влаги во время ливней, не будет.А значит, и отдавать влагу в виде испарения с поверхности листьев тоже будет нечему. Поэтому потопы будут сменяться засухой.

Сытые и довольные настанут времена для предпринимательства, которое сейчас страдает от наличия деревьев, загораживающих рекламную вывеску или мешающих закатать в асфальт парковку. Ведь мысли и действия любого бизнесмена, имеющего витрину, направлены на то, чтобы как можно больше покупателей и клиентов у него было.

Пройдет головная боль и у городских чиновников, которых пару раз в год накрывает приступ чистоты и они вынуждены выходить на субботники по уборке опавшей листвы, мобилизуя на это дело горожан. Вздохнут с облегчением и «оранжевые жилеты», так как исчезнет бесполезная и противоестественная побелка стволов, а заодно посадка и полив саженцев, сбор и вывоз листвы и, наконец, многомиллионное и беспощадное кронирование. А высвободившиеся средства можно пустить на изготовление брусчатки еще большего количества форм и расцветок.

Из города исчезнут все птицы, а за ними и коты. Останутся одни собаки, они ведь по деревьям не лазят. А учителя перестанут выводить детей в пришкольный скверик, чтобы понаблюдать за живой природой в рамках урока «Природоведение». И даже урок экологической безграмотности по посадке деревьев в полипропиленовых мешках будет неактуальным. Эти уроки займут часы цифровизации и робототехники.

И в завершение хотелось бы успокоить всех противников вырубки деревьев, переживающих, что будет нечем дышать. Задохнемся мы далеко не сразу. Во-первых, деревья производят только 30% всего кислорода. Большая часть приходится на долю морских организмов, водорослей и фитопланктона. Во-вторых, сейчас в атмосфере Земли около 21% кислорода, а человеку для дыхания нужно минимум 17%. Прежде чем мы выдышим весь запас кислорода, пройдет не меньше двух сотен лет.