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Сыкымы
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
3DO: Написали бы, Вы, такое на страничке КаэН в ВК, Вас бы там яжматери уничтожили уже за такое)))))) Они там живут в своём мире, зачем мне туда лезть? Но когда они со своими...
10.11.19 01:02
maxsaf
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
abaika95: объясните почему пилят деревья? 100% неспиленных деревьев - падают, вопрос времени
10.11.19 00:33
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк: А можно то же самое, только добрыми словами? ))
10.11.19 00:29
drakon
Из-за непогоды перекрыты трассы в Костанайской области
А чё технику МЧС - не показывали... :lol: :-o Каждый год же показывают... :-o
10.11.19 00:22
3DO
О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
Цитата: "Каждый день такое вижу. "Диточка" ДОЛЖНА!!! сидеть отдельно" Написали бы, Вы, такое на страничке КаэН в ВК, Вас бы там яжматери уничтожили уже за такое)))))) Вот чтобы...
10.11.19 00:20
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Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!

«А вы не задумывались, что произойдет, если с улиц вмиг исчезнет вся эта зелень?»
9 ноября 2019, 19:18 |  Мнения

«Тополя белая ветвь/Тихо на землю легла. /Доволен я новой пилой», - такое стихотворение в стиле хокку пришло мне в голову, когда я смотрел на результаты так называемых уходных работ за зелеными насаждениями на улицах Костаная.

Во всем мире плотность городского населения растет угрожающими темпами. Деревья откровенно мешают урбанистическому обществу. Они занимают драгоценное пространство, забирают деньги из городского бюджета на ежегодное содержание и сложно вписываются в любое новое строительство. А вы не задумывались, что произойдет, если с улиц, дворов и скверов вмиг исчезнет вся эта зелень?

В городе резко станет громче. Потому что звуки хорошо отражаются от твердых поверхностей стен и дорог, а вот пористые мягкие листья их поглощают. Но город - это не село с тишью и глушью, здесь уличное радио должно быть слышно и при закрытых окнах, а несущийся с ревом и песенным матом автомобиль нагонять страх в целом районе, а не на отдельной улице.

Как возрадуются все обладатели железных коней, когда их можно будет ставить где угодно. Да что там ставить, можно будет ездить прямо по закатанным в асфальт газонам! Дороги станут еще шире, буквально от стены до стены, благодаря сооруженным дополнительным полосам. А значит, пробки перестанут нервировать водителей. Их сон также станет глубоким и беспробудным, так как с деревьями исчезнет и угроза того, что при сильном ветре на припаркованный где душе угодно автомобиль упадет большая ветка.

Наконец-то в городе появится ливневая канализация для отвода дождевых и талых вод, в которых сейчас утопают улицы после дождя. Ведь деревьев, впитывающих огромное количество влаги во время ливней, не будет.А значит, и отдавать влагу в виде испарения с поверхности листьев тоже будет нечему. Поэтому потопы будут сменяться засухой.

Сытые и довольные настанут времена для предпринимательства, которое сейчас страдает от наличия деревьев, загораживающих рекламную вывеску или мешающих закатать в асфальт парковку. Ведь мысли и действия любого бизнесмена, имеющего витрину, направлены на то, чтобы как можно больше покупателей и клиентов у него было.

Пройдет головная боль и у городских чиновников, которых пару раз в год накрывает приступ чистоты и они вынуждены выходить на субботники по уборке опавшей листвы, мобилизуя на это дело горожан. Вздохнут с облегчением и «оранжевые жилеты», так как исчезнет бесполезная и противоестественная побелка стволов, а заодно посадка и полив саженцев, сбор и вывоз листвы и, наконец, многомиллионное и беспощадное кронирование. А высвободившиеся средства можно пустить на изготовление брусчатки еще большего количества форм и расцветок.

Из города исчезнут все птицы, а за ними и коты. Останутся одни собаки, они ведь по деревьям не лазят. А учителя перестанут выводить детей в пришкольный скверик, чтобы понаблюдать за живой природой в рамках урока «Природоведение». И даже урок экологической безграмотности по посадке деревьев в полипропиленовых мешках будет неактуальным. Эти уроки займут часы цифровизации и робототехники.

И в завершение хотелось бы успокоить всех противников вырубки деревьев, переживающих, что будет нечем дышать. Задохнемся мы далеко не сразу. Во-первых, деревья производят только 30% всего кислорода. Большая часть приходится на долю морских организмов, водорослей и фитопланктона. Во-вторых, сейчас в атмосфере Земли около 21% кислорода, а человеку для дыхания нужно минимум 17%. Прежде чем мы выдышим весь запас кислорода, пройдет не меньше двух сотен лет.
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Комментарии к новости
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§ Серый волк
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10874
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы несомненно только что вдохнули новый смысл жизни в акиматских воришек!
:lol: :lol:
Они же уже поди чумаданы собирали, ко дню когда обрежут последние деревья в городе! чтоб после этого мигрировать.

А теперь ЭВРИКА!
Моно и даже нуно обрезку водорослей в Тоболе и водохранилищах проворачивать!

Это даже лучше! Кто их там считал 600 тонн, 700 тонн или сразу 1200,
Кто их там считать будет! Они же под водой!
:lol: :lol:
Главное чтоб вода была всегда мутная! :lol:
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§ kbkz1980
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
kbkz1980


(Пользователи)
Сообщений: 4319
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.11.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня по Баймагамбетова район 12 школы
картина жуть
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§ Козлов я
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 502
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.11.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, проблема... Как с велосипедистами.
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§ Я
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.11.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Останутся одни собаки" тихо стоящие в очереди к столбу, чтобы потренировать ногу ?
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§ yudjin
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6206
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.11.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
картина жуть

На другой стороне от школы пару дней назад... апокалипсис


Ну я бы понял, если бы поперек горла ставшие тополя, но тут КЛЕНЫ!
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§ Гога
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто геноцид !!Уже сколько написано - и все пилят.Когда же хоть чуть - чуть будут думать эти временщики !!
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§ drakon
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17777
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.11.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
тихо стоящие в очереди к столбу, чтобы потренировать ногу ?

Столб, наверное будет - гранитный?... :oops: :-o
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§ abaika95
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из семи комментариев выше один от самого автора статьи, 3 от местных и 3 от поуеховших которые делают вид что страдают и возмущаются нашими проблемами а сами по сути злорадствуют)
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§ abaika95
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1505
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.11.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь кроме шуток и тупых притензий в распиле бюджета объясните почему пилят деревья? Про тополиный пух который в период цветения переносит аллергическую пыльцу это понятно, ну а остальные деревья к чему? И ведь не только в нашем городе,по всей стране и в России а в частности в Челябинске помню в период проживания там общественность возмущалась почему так безбожно пилят старые деревья) для красоты? По санитарным нормам?
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§ Гога
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а сами по сути злорадствуют)
----У вас все нормально с духовным здоровьем ??
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§ таноми52
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1261
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Про тополиный пух который в период цветения переносит аллергическую пыльцу



Пух разносится ветром. Представим, что пуха нет. Будет ли разноситься пыльца без пуха?
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§ Сыкымы
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Цитата:
yudjin:

Позавчера начали пилять на Маяковского,117, вчера - на Чкалова,9. Сёнь, видать, снег помешал или выходной день...
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§ Сыкымы
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 09.11.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Кто-нибудь кроме шуток и тупых притензий в распиле бюджета объясните почему пилят деревья?

А вы спросите у тех, кто дал команду пилять! Здесь-то кто вам ответит?
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§ Гога
Re: Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 09.11.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
объясните почему пилят деревья?
----Обратитесь по адресу ул.Байтурсынова , 55 .Телефон +7(7142)542557
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§ Серый волк
Yudjin: Нет дерева - нет проблемы!
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10874
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.11.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы: А вы спросите у тех, кто дал команду пилять! Здесь-то кто вам ответит?


Красный телефона ДЗИН-ДЗИНЬ...
Аллё, аким? сейчас с вами президент говорить будет...

Тык-тык, соединение, пожалуйста ждите... музыка


Звук трясущейся трубки...

Президент
Рахмат. президент говорит: аким! жители на ваш вандализм в городе с деревьями жалуются, уже весь Нурсултан замучали.

некий ещё пока аким
Дык мы же как лучше... пух знаете-ли такой пух летит!

Президент
Какой пух? Клёны целыми улицами, тополя не дававшие пуха, ёлки наконец... фото люди шлют аж сервера нащей цифровизации трещат едва переваривают.

некий ещё пока аким
Выыы знаете, тут куда нас прислали поакимить, такие просто жуткие деревья, просто жуткие!
Тополя круглый год пушат, даже зимой сугробы убирать не успеваем на тротуарах, вам наверное жаловались, что пройти невозможно кругом сугробы неубнаны.
Проехать по дорогам трудно.
Клёны пушат, Мы их рубили - рубили, рубили рубили, а они ночами корни как высунут из асфальта... и пух кидают!
Вай вай наш свежий качественный асфальт, за месяц одни ЯМЫ, одни ямы сплошные!
Вам же наверное фото присылали - одни ямы по городу только, никакая наша качественная асфальта не держится!

Президент
Аааа... а ёлки?

некий ещё пока аким
А эти йолки проклятые больше всех пушат. Так валят, мы недавно одного акима из аулиеколя потеряли, до сих пор ищем...
:lol:
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Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
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