Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в Костанае
Ксения РЕБИК
Инцидент произошел в средней школе № 6. Как ранее сообщали СМИ, учительница ударила пятиклассницу во время урока. Мать потерпевшей написала заявление в полицию.
СШ №6 / Иллюстративное фото ds04.infourok.ru
Учительница свою вину отрицала, но суд признал ее виновной - во время судебного заседания одноклассники девочки подтвердили факт рукоприкладства.
- Постановлением Специализированного административного суда города Костаная женщина привлечена к административной ответственности по статье 73-2 части 1 КоАП РК (нанесение побоев) и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в размере 10 МРП, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
Постановление в законную силу еще не вступило.
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хоть и бывшего, но профессионала Профессионалы бывшими не бывают.
Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в Костанае
abaika95: За что эта девочка "получила"? Вот именно!!! Яжматерей самих нужно воспитывать.