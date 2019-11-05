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Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в Костанае

Ксения РЕБИК

5 ноября 2019, 10:34 |  Криминал

Инцидент произошел в средней школе № 6. Как ранее сообщали СМИ, учительница ударила пятиклассницу во время урока. Мать потерпевшей написала заявление в полицию.

СШ №6 / Иллюстративное фото ds04.infourok.ru

Учительница свою вину отрицала, но суд признал ее виновной - во время судебного заседания одноклассники девочки подтвердили факт рукоприкладства.

 

- Постановлением Специализированного административного суда города Костаная женщина привлечена к административной ответственности по статье 73-2 части 1 КоАП РК (нанесение побоев) и подвергнута административному взысканию в виде административного штрафа в размере 10 МРП, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Постановление в законную силу еще не вступило.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1390
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.11.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Учительница свою вину отрицала, но суд признал ее виновной - во время судебного заседания одноклассники девочки подтвердили факт рукоприкладства//


Рукоприкладство разное бывает) у нас бывало учительницы старой (сталинской) закалки к которым на пушечный выстрел с оскорбительным словом не подойдешь лупили линейками по пальцам или просто могли задире по шее съездить,даже иногда и девочкам и все молчали потому что боялись) а бывали учетеля тюфяки от которых не прощался даже слабый окрик в сторону класса,все как по команде начинали юлюлюкать и срывать урок) а вот физрукам вообще перечить боялись те могли баскетбольным мячом "убить" любую хулиганскую живность в пределах спортзала) это жизнь и всегда так было) все знали если хулиганишь на уроке не у того у кого надо то можешь получить по соплям и никто тебя не поддержит в твоём плаксивом горе) вот и тут интересно какая атмосфера была в классе? За что эта девочка "получила"? Какой этот преподаватель по степени адекватности?

И ещё вот интересна формулировка ст 73-2. Побои- Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,причинивших физическую боль,но не повлекших причинение легкого вреда здоровью)

то есть если учитель ударил меня линейкой по пальцам а они у меня поломанные с детства и ничего практически не чувствуют и это зафиксировал весь класс и мне выгодно "настучать" на учителя, это побои?) Или наоборот учитель отчитывая ученика перед всем классом начал выталкивать его из кабинета чему последний активно сопротивлялся и учитель в ходе потасовки тронул ученика за плечо которое только восстановилось после травмы и школьник почувствовал сильную режущую боль это тоже побои?)


Мда без Сталкера тут не разберешся)
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§ Змея Подколодная
Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 05.11.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яжматеря лютуют. Мы линейками получали, указками. И не смели жаловаться на учителей родителям, ты же и огребешь. Родители на собраниях сами просили- Вы с ними будьте строже, спуска им не давайте. Что сейчас творится ? Несчастные, зашуганные педагоги. Скоро мы останемся без воспитателей и учителей. Вот тогда и посмотрим, куда нас кривая выведет.
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§ директор пляжа
Re: Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 301
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.11.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой бардак, 5й класс. Подросло поколение яж матерей. Окромя матершинных слов, других не знают. Зато заявления строчат как автоматом. Позор этой маме. И позор дитятку ее, которое не понимает слов, и уже в пятом классе уже довела взрослого человека до рукоприкладства.
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§ kbkz1980
Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4294
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 05.11.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моя родная школа!
Побежали, заявление накатали-срамота!!! Вам бы таких Учителей как
Омельченко Г.С.
Савищева Н.А.
Карпенко Н.Н.
Получили бы по полной и ещё извинились бы перед учителем!
Низкий поклон моим Учителям всех вспоминаю добрым словом!
Очень жаль многих уже нет с нами.
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§ Revizorro
Re: Учительницу наказали за то, что ударила школьницу, в...
Revizorro


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 30.09.19
Отправлено: 05.11.19 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
За что эта девочка "получила"?

Вот именно!!!! Яжматерей самих нужно воспитывать.
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