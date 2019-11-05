Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством? Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.

Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.

Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.

Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.

