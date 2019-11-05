Сервисный сбор увеличили на 300 тенге с 1 ноября, передает Informburo.kz

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АО "Пассажирские перевозки" ввело новые стандарты экипировки пассажирских поездов. С 1 ноября сервисный сбор в поездах увеличили на 300 тенге, сообщили в пресс-службе компании. Раньше размер сервисного сбора составлял 350 тенге.

"АО "Пассажирские перевозки" для повышения качества обслуживания пассажиров с 1 ноября 2019 года вводит новые стандарты экипировки пассажирских поездов. В связи с этим размер сервисного сбора с 1 ноября 2019 года был увеличен на 300 тенге", – говорится в сообщении пресс-службы.

В компании при этом отметили, что услуга экипировки по новым стандартам будет обеспечена в полном объёме только с 20 ноября из-за несвоевременного исполнения договорных обязательств со стороны поставщиков этих услуг.

"В связи с этим пассажирам, приобретавшим билеты на поездки с 1 по 20 ноября в поездах, в которых услуга не была оказана по новым стандартам, будут возвращать разницу стоимости сервисного сбора", – пояснили в компании.

Заявления на возврат принимают на сайте temirzholy.kz. Необходимо приложить документ, удостоверяющий личность, и указать контакты для обратной связи.