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kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: дырчатость для проветривания вы как образуете?Это дырокол или степлер-специальный, вы их как тут производите? Пряжа вискоза,крючок для вязания и схема брюггское кружево,лямки-ленточное...
04.11.19 23:27
Coopidon
Торговые сети "Технодом" и "Мечта" оштрафовали за продажу SIM-карт без регистрации на абонентов
А может этих штрафануть? Операторов? Чтоп не выдавали мильоны симок непроверенных. А! О! Понял...глупость сморозил. Нельзя же их!
04.11.19 22:58
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Вот с этим часом, переведённым,назад. d.radikal.ru Ёщё только 16.46, а уже дядька, рубильник включил... :lol: :oops:
04.11.19 22:52
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Тож в последнее время увлёкся рукоделием. Затягивает это хобби жёстко. Не остановится Уиталик, так мне чехол нужен, для машины. Поможешь? Это тебе раз пл... как два пальца об асфальт. Тебе...
04.11.19 22:38
Vit
«Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
Сталкер: Жути нагнал то. Будет вот как : хороший адвокат, красиво-трогательное извинение в суде, штраф в 300 000. Плюс 300 000 на лечение. После разойдутся по домам. И все кино. Дедушку очень...
04.11.19 22:34
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В начале недели - погода без сюрпризов, к четвергу - ветер и мокрый снег

Георгий ГОВОРОВ

4 ноября 2019, 17:55 |  Общество

Во вторник, 5 ноября, синоптики ожидают на территории Костанайской области местами туман и гололёд, ночью возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14, днём местами 18 м/с. Температура ночью +4...-9, местами -14 градусов, днём 0...+5, в северных районах -3 градуса. В Костанае в этот день осадков не ожидается, температура ночью -4...-6, днем 2-4 тепла.

Фото Ксении РЕБИК

- В среду, 6 ноября, в Костанайской области местами вероятны небольшие осадки, которые усилятся 7 октября, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью 0...-5, местами -8 градусов, днём 0...+5, местами +8 градусов.

Ночью и утром 7 ноября по области вероятно усиление ветра до 23 м/с и осадки в виде дождя и мокрого снега.
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§ Coopidon
Re: В начале недели - погода без сюрпризов, к четвергу - ветер...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 197
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.11.19 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В начале недели - погода без сюрпризов,

Сюрпризы делятся на два вида- приятные и неприятные. В каком контексте -без сюрпризов, употребил выражение журналист?
Может он хотел сказать, погода будет ясная, солнечная или без осадков?
Непонятно, для простых обывателей, каковым являюсь я. Без семи пядей во лбу и без лишних извилин в мозгу.
Надеюсь, впредь, он будет явственей выражовывать свои мысли среди нас :oops:
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"Нужные деньги"
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
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