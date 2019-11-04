В начале недели - погода без сюрпризов, к четвергу - ветер и мокрый снег
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 5 ноября, синоптики ожидают на территории Костанайской области местами туман и гололёд, ночью возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14, днём местами 18 м/с. Температура ночью +4...-9, местами -14 градусов, днём 0...+5, в северных районах -3 градуса. В Костанае в этот день осадков не ожидается, температура ночью -4...-6, днем 2-4 тепла.
Фото Ксении РЕБИК
- В среду, 6 ноября, в Костанайской области местами вероятны небольшие осадки, которые усилятся 7 октября, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - Ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью 0...-5, местами -8 градусов, днём 0...+5, местами +8 градусов.
Ночью и утром 7 ноября по области вероятно усиление ветра до 23 м/с и осадки в виде дождя и мокрого снега.
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