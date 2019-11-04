"Тобол-2007" стал победителем международного турнира по футболу
Георгий ГОВОРОВ
Юношеская команды «Тобол-2007» принимала участие в международном турнире «Football-Land Cab», который прошел 2 ноября в Алматы. На нем также выступали команды футбольных школ Шымкента, Алматы, Нур-Султана, Мангыстау и узбекский "Спартак".
Костанайцы одержали 5 побед и один матч сыграли вничью.
- Мы с первой игры не оставили шанса соперникам, - рассказал полузащитник команды «Тобол-2007» Мансур СЕИЛХАНОВ. - В финальной схватке выиграли с преимуществом в один мяч. Выполнили все установки тренера.
Как отметили в пресс-службе ФК "Тобол", этот кубок и золотые медали для костанайских мальчишек - награда за волю к победе и усердные тренировки. Каждый из них сегодня болеет футболом и мечтает о том, что когда-нибудь будет играть за жёлто-зелёных в КПЛ.
В профессиональном футболе на поле 11 игроков с каждой стороны, но на турнире в Алматы команды играли в формате "8+1". В "Тобол-2007" отбирали по личным показателям и посещаемости тренировок. Оставшиеся ребята (в наборе занимаются около 27 детей) поедут на другой чемпионат.
Тренер ФЦ "Тобол" Максим ЧАУСОВ отметил, что "для ребят это всего лишь очередная победа, проверка сил".
- Каждый год мы передаём своих воспитанников другим тренерам, хотя этого мало - хочется хотя бы 2 года с одним набором поработать, - рассказал "НГ" Максим. - Эти ребята пришли ко мне в декабре 2018 и за это время очень выросли в плане футбола. Да, ещё нужно много работать, развивать их физические навыки, но они уже смогли обойти 5 команд и завоевать медали - это большой результат.
Чаусов рассказал, что самым сложным стал матч с командой Шымкента. Он закончился со счётом 3:3.
Лучшим нападающим турнира признали игрока "Тобола" Куаныша Кузембаева, лучшим вратарём - еще одного костанайца, Виктора Панина.
Фото пресс-службы ФК "Тобол"
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