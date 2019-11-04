Торговые сети "Технодом" и "Мечта" оштрафовали за продажу SIM-карт без регистрации на абонентов
Иллюстративное фото liter.kz
Некоторых дилеров мобильных операторов, распространявших SIM-карты без регистрации на абонентов, оштрафовали по результатам проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
"Четыре торговые точки, в том числе крупные сети магазинов электроники "Технодом" и "Мечта" оштрафованы. SIM-карты распространяли с предварительной регистрацией на оператора или дилера. Гражданам не предоставляли возможность зарегистрировать их на себя", – говорится в сообщении.
В комитете сообщили, что в Казахстане официально продали 42 млн SIM-карт. Если разделить их на общее количество жителей страны, на каждого приходится по 2-3 абонентских номера. Но с помощью сервиса проверки зарегистрированных на абонентов номеров некоторые казахстанцы выясняют, что являются владельцами десятков, сотен и даже тысяч номеров.
"Эти граждане живут и не знают кто, куда и зачем звонит по их номерам. Затем обращаются к оператору связи и блокируют их, и те, кто пользовался их SIM-картой, остаются без связи. Поэтому мы и нацелены на проведение подобных проверок, чтобы защитить права казахстанцев", – отметил председатель Комитета Виталий Ярошенко.
Он добавил, что абонентам самим следует проявлять бдительность при покупке SIM-карт.
"Граждане должны и сами требовать заключения договора, отстаивать свои интересы. Ведь дилеры зачастую знают, что поступают незаконно и пользуются наивностью казахстанцев. Поэтому, даже если при покупке SIM-карты, вам не предлагают её зарегистрировать на себя, требуйте сделать это", – сказал Виталий Ярошенко.
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