Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Торговые сети "Технодом" и "Мечта" оштрафовали за продажу SIM-карт без регистрации на абонентов

4 ноября 2019, 14:50 |  Государство
SIM-карты продавали с предварительной регистрацией на оператора или дилера, не предоставляя покупателям возможности зарегистрировать их на себя, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото liter.kz

Некоторых дилеров мобильных операторов, распространявших SIM-карты без регистрации на абонентов, оштрафовали по результатам проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

"Четыре торговые точки, в том числе крупные сети магазинов электроники "Технодом" и "Мечта" оштрафованы. SIM-карты распространяли с предварительной регистрацией на оператора или дилера. Гражданам не предоставляли возможность зарегистрировать их на себя", – говорится в сообщении.

В комитете сообщили, что в Казахстане официально продали 42 млн SIM-карт. Если разделить их на общее количество жителей страны, на каждого приходится по 2-3 абонентских номера. Но с помощью сервиса проверки зарегистрированных на абонентов номеров некоторые казахстанцы выясняют, что являются владельцами десятков, сотен и даже тысяч номеров.

 

"Эти граждане живут и не знают кто, куда и зачем звонит по их номерам. Затем обращаются к оператору связи и блокируют их, и те, кто пользовался их SIM-картой, остаются без связи. Поэтому мы и нацелены на проведение подобных проверок, чтобы защитить права казахстанцев", – отметил председатель Комитета Виталий Ярошенко.

Он добавил, что абонентам самим следует проявлять бдительность при покупке SIM-карт.

"Граждане должны и сами требовать заключения договора, отстаивать свои интересы. Ведь дилеры зачастую знают, что поступают незаконно и пользуются наивностью казахстанцев. Поэтому, даже если при покупке SIM-карты, вам не предлагают её зарегистрировать на себя, требуйте сделать это", – сказал Виталий Ярошенко.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.11.19 16:15 ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности
04.11.19 16:00 «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
04.11.19 15:19 У костанайцев 10 медалей - завершился открытый областной турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко
04.11.19 13:25 На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие сотрудники Службы экономических расследований Костанайской области
04.11.19 12:36 Трое тяжелораненых, двое погибших - ДТП на трассе Качар-Рудный прокомментировали в департаменте полиции и управлении здравоохранения Костанайской области
04.11.19 10:06 Знатоки "Что? Где? Когда?" не ответили на вопрос костанайца даже с помощью клуба
04.11.19 09:08 Дождь со снегом. В 5 областях объявили штормовое предупреждение
04.11.19 08:58 ХК "Горняк" поделил очки в домашних матчах с ташкентским "Хумо"
03.11.19 20:20 "Мы проиграли очередной матч при хорошей игре" - тренер "Тобола" о поражении от "Астаны"
03.11.19 17:03 Победа над "Тоболом" и крупное поражение "Кайрата" сделали "Астану" чемпионом Казахстана по футболу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 3
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх