Николай ВОРОНИН: Разумный разворот

Президент РК Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить наказание за управление транспортными средствами в нетрезвом виде и скотокрадство. Похоже, что начинается разворот от гуманизации законодательства к ужесточению наказания за преступления. Давно пора.

Писатель Марк Алданов говорил: «Все люди от природы преступники, лишь преграды останавливают их от преступлений. Мудрость же государства именно в том и заключается, чтобы умножать число преград и увеличивать их крепость». Мы же с этой гуманизацией преграды убрали до фантастической нелепости.

Борьба с коррупцией у нас стала как рыбалка на телеканале «Дискавери»: поймали, показали. отпустили. Вместо лишения свободы - штрафы. Известно, что мягкое наказание не способствует тому, чтобы преступник больше не помышлял о следующих преступлениях. Нередко у нас служебное положение и деньги ставятся выше закона. Наглость людская зачастую прямо пропорциональна росту кошелька. У нас чем круче машина или госномер на ней, тем главнее дорога, по которой она едет. А право должно быть выше силы и денег.

Дошло до того, что если хулиган достал нож, но еще не режет. я должен думать - уже можно его бить или ждать, пока тебя пырнут? Ведь докопаются за превышение необходимой обороны. Полиция раздумывает, стрелять или нет в явного преступника: замордуют, устанавливая законность применения оружия.

Пришло время ужесточать законы и условия содержания в местах лишения свободы. Тюрьма - есть нечто темное, грязное и мрачное. А в Костанае потратили 341 млн тенге на строительство нового изолятора временного содержания. Отгрохали три этажа для 15 человек. А в это время местные СМИ сообщают, как малообеспеченные семьи с детьми прозябают на заброшенных дачах. Интересно высокопоставленные члены комиссии, с помпой открывающие ИВС, знают об этом?

Межличностные отношения в обществе должны быть подвластны триаде: закон, мораль и совесть. И мы все должны соотносить свои поступки именно с законом, моралью и совестью. Несогласных и нарушивших надо жестко ставить на место. В древности таких изгоняли из племени. А это тогда означало верную смерть. Вот и нам необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Тогда будет Закон и Порядок.

Представляю, как сейчас правозащитники заголосят свое излюбленное: «Как можно лишать жизни преступника! Чем тогда мы будем отличаться от него? Любое насилие ужасно!» Отвечу словами американского публициста и религиозного деятеля 19-го века Уильяма Ченнинга: «Если убийством можно уничтожить убийство, то разрешено даже убийство».

Кроме того хочу напомнить правозащитникам, что в США электрический стул является излюбленным символом демократии и свободы. А они так любят кивать на Запад и даже многие финансируются оттуда. Преступник, зная, что раньше или позже попадется, все равно рассчитывает, что законы у нас слабые и что кривая вывезет. Косая промахнется, Дьявол поможет и Бог простит. И только сильные законы способны бороться с преступностью. И хочется сказать президенту: «Размахнулся? Бей и дальше!».