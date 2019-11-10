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Николай ВОРОНИН: Разумный разворот

«Преступник, зная, что попадется, все равно рассчитывает, что законы у нас слабые»
10 ноября 2019, 13:09 |  Мнения

Президент РК Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить наказание за управление транспортными средствами в нетрезвом виде и скотокрадство. Похоже, что начинается разворот от гуманизации законодательства к ужесточению наказания за преступления. Давно пора.

Писатель Марк Алданов говорил: «Все люди от природы преступники, лишь преграды останавливают их от преступлений. Мудрость же государства именно в том и заключается, чтобы умножать число преград и увеличивать их крепость». Мы же с этой гуманизацией преграды убрали до фантастической нелепости.

Борьба с коррупцией у нас стала как рыбалка на телеканале «Дискавери»: поймали, показали. отпустили. Вместо лишения свободы - штрафы. Известно, что мягкое наказание не способствует тому, чтобы преступник больше не помышлял о следующих преступлениях. Нередко у нас служебное положение и деньги ставятся выше закона. Наглость людская зачастую прямо пропорциональна росту кошелька. У нас чем круче машина или госномер на ней, тем главнее дорога, по которой она едет. А право должно быть выше силы и денег.

Дошло до того, что если хулиган достал нож, но еще не режет. я должен думать - уже можно его бить или ждать, пока тебя пырнут? Ведь докопаются за превышение необходимой обороны. Полиция раздумывает, стрелять или нет в явного преступника: замордуют, устанавливая законность применения оружия.

Пришло время ужесточать законы и условия содержания в местах лишения свободы. Тюрьма - есть нечто темное, грязное и мрачное. А в Костанае потратили 341 млн тенге на строительство нового изолятора временного содержания. Отгрохали три этажа для 15 человек. А в это время местные СМИ сообщают, как малообеспеченные семьи с детьми прозябают на заброшенных дачах. Интересно высокопоставленные члены комиссии, с помпой открывающие ИВС, знают об этом?

Межличностные отношения в обществе должны быть подвластны триаде: закон, мораль и совесть. И мы все должны соотносить свои поступки именно с законом, моралью и совестью. Несогласных и нарушивших надо жестко ставить на место. В древности таких изгоняли из племени. А это тогда означало верную смерть. Вот и нам необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Тогда будет Закон и Порядок.

Представляю, как сейчас правозащитники заголосят свое излюбленное: «Как можно лишать жизни преступника! Чем тогда мы будем отличаться от него? Любое насилие ужасно!» Отвечу словами американского публициста и религиозного деятеля 19-го века Уильяма Ченнинга: «Если убийством можно уничтожить убийство, то разрешено даже убийство».

Кроме того хочу напомнить правозащитникам, что в США электрический стул является излюбленным символом демократии и свободы. А они так любят кивать на Запад и даже многие финансируются оттуда. Преступник, зная, что раньше или позже попадется, все равно рассчитывает, что законы у нас слабые и что кривая вывезет. Косая промахнется, Дьявол поможет и Бог простит. И только сильные законы способны бороться с преступностью. И хочется сказать президенту: «Размахнулся? Бей и дальше!».
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§ Сталкер
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 10.11.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
// Тюрьма - есть нечто темное, грязное и мрачное.
// А право должно быть выше силы и денег.

То есть, по мнению автора, само право (которое, кстати, включает в себя и ключевые правовые документы ООН - ту же Всеобщую Декларацию Прав Человека), которые говорят: наказание не может унижать человеческое достоинство, должно развернуться и установить законом: тюрьма должна создать такие условия, чтобы сгноить человека (так как это место есть темное, грязное и мрачное). В этом суть посыла, по-другому он не воспринимается. Или автор может имел в виду: в законе прописать одно (условия содержания заключённых должны быть соответствующими), а на практике делать в таких местах условия ещё хуже, чем есть? Парадокс однако...

Про то, что в наших коррумпированных правоохранительной и судебной системах, в которых огромное количество случайных людей, полнейший бардак - ни для кого не секрет... Как-то сопоставлять же надо это, кому доверяется вершить право и закон?

Лично я за ужесточение наказания по тяжким, особо тяжким преступлениям и, особенно, по коррупционным составом. Действительно, дошло до маразма: за кражу дают порой в разы больше, чем за взятку... А разница? Там у кого-то конкретного украл, а во втором случае - у всех?

// Вот и нам необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Тогда будет Закон и Порядок.

А вот между этим, действительно, нет никакой причинно-следственной связи. Увы... Сама по себе отмена моратория на смертную казнь ничего и никому не даст (кроме сотни-другой убийц, которых казнят вместо ПЛС). Ели не расширить перечень уголовных составов, за который применяется казнь, от отмены моратория эффект нулевой. Допустим, отменится сейчас мораторий на неё? И что? Она же применяется только за убийства с особо квалифицирующими признаками, преступления против мира и безопасности человечества... И сразу Закон и Порядок? Да быть не может, так только в сказке...

[Исправлено: Сталкер, 10.11.2019 - 14:59]
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата Сталкера-//Лично я за ужесточение наказания по тяжким, особо тяжким преступлениям и, особенно, по коррупционным составом//

Его же цитата раньше -//Про то, что в наших коррумпированных правоохранительной и судебной системах, в которых огромное количество случайных людей, полнейший бардак - ни для кого не секрет//


То есть по вашему, у нас полный бардак в судебной системе и при этом вы за ужесточения наказания за тяжкие преступления и коррупционные) логично)
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§ Я
Re: Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.11.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могу понять, как можно совместить "Мудрость же государства именно в том и заключается, чтобы умножать число преград и увеличивать их крепость» и "Борьба с коррупцией у нас стала как рыбалка на телеканале «Дискавери»: поймали, показали. отпустили." с выводом :"необходимо отменить мораторий на смертную казнь. Тогда будет Закон и Порядок."
И еще ,готов ли автор приводить в исполние смертную казнь ?
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* drakon
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17783
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.11.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
И еще ,готов ли автор приводить в исполние смертную казнь ?

Автор? Не знаю. Я - готов... 8-) 8-) :-o
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* таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
таноми52


(Пользователи)
Сообщений: 1265
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 10.11.19 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
готов ли автор приводить в исполние смертную казнь ?


Смертная казнь и есть КАЗНЬ, а не убийство. Приводящих её в исполнение всегда знакомят с преступлениями приговорённых, чтобы у них не развились всяческие комплексы и чувство вины. И, скорее всего, у таких людей железные нервы и чёткое осознание, что санитарная чистка человечества необходима
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§ Сталкер
Re: Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 156
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 10.11.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
у нас полный бардак в судебной системе и при этом вы за ужесточения наказания за тяжкие преступления и коррупционные) логично)


А в чём противоречие? Не понял.

Что там полнейший бардак - ни для кого не секрет (это не по-моему, это так есть, об этом даже глава государства говорил, сняв розовые очки, ему свойственные, а если даже он об этом сказал, можно считать что там полнейший мрак). На определённом уровне суд просто перестаёт работать (особенно - Верховный). В судебной системе там вообще галочно-палочный принцип работы.

А как можно вообще не ужесточать за коррупционные? Уже же до маразма дошли: штрафы за коррупцию!!! Штрафы!!! Типа скорость превысил)))) То есть за то, где во многих местах сроки исчисляют десятками лет или и того лучше - расстреливают.

Вот и гуманизация. Ничего в меру не бывает. Хотя вопрос спорный - в ней ли дело? Может дело и вовсе в менталитете: как за традицию карать можно?!))))
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§ Я
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 54
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.11.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
санитарная чистка человечества

Доводилось общаться ч одним из тех, кого именовали сталинскими собаками ; ему пришлось стрелять как в басмачей, так и в офицеров до майора включительно /во время ВОВ/ ,а так же приводить в исполнение приговоры по 58ст.
Да , нервы железные,на словах ни каких комплексов, но в газах не было радости даже после наркомовских. И поэтому , прежде призыва убивать нужно ответить - а я смогу сделать это .
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А в чём противоречие? Не понял//


Противоречие в том) что если в моем понимании когда в какой либо системе бардак-с то такой системе нельзя доверять не точто вершить судьбы людей а даже приближаться к людскому социуму со своим бардаком-с) а вы хотите этой системе позволит ещё и ужесточать свои (бардачные) наказания) вот этого я и не понял) где-то у вас что то не сходиться уравнение)
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§ Козлов я
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 504
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.11.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Разумный разворот
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1524
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.11.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Доводилось общаться ч одним из тех, кого именовали сталинскими собаками//


Тоже был (неизгладимый) опыт общения с бывшим сотрудником внутренних дел (сталинских времён) так вот он говорил что: "хорошо что те времена закончились" но некогда не говорил что он в чем-то виноват,говорил "чистил" воздух от душегубов и врагов народа.



Хорошо что те времена закончились......
Надеюсь.
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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