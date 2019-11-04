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На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие сотрудники Службы экономических расследований Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

4 ноября 2019, 13:25 |  Общество

Ролик с обращением бывших сотрудников СЭР Минфина РК по Костанайской области к президенту РК был размещен на канале YouTube 3 ноября. В нем снялись 5 мужчин и одна женщина. Один из мужчин жалуется «на правовой беспредел, учиненный Министерством финансов и всей судебной системой» по поводу их «незаконного увольнения без пенсий, пособий и каких-либо выплат».

Причина обращения в том, что после их увольнения по достижению предельного возраста, установленного для сотрудников Службы экономических расследований, стаж предыдущей работы «в правоохранительном блоке таможенных органов РК» не учли. В результате они не попадают в категорию работников правоохранительных органов, которым назначается пенсионная выплата по выслуге лет.

С аналогичными обращениями уже выступили бывшие сотрудники СЭР в нескольких регионах Казпахстана. Как пояснил «НГ» бывший главный специалист по особо важным делам управления оперативно-разыскной деятельности Службы экономических расследований по Атырауской области Марат АЙБЕРГЕНОВ, данная структура была создана правительством в составе Министерства финансов в 2014 году. В нее вошли работники таможенных органов и финансовой полиции.

- В новом органе почему-то начали считать предельный возраст, как во всех правоохранительных органах, - отметил Айбергенов. – При достижении предельного возраста, например, для майора – 48 лет, подполковника – 50, полковника – 55 лет, начали увольнять. Для сотрудников правоохранительных органов статьей 64 Закона "О пенсионном обеспечении" предусмотрено право на пенсионную выплату по выслуге лет. Министерство финансов срок службы в таможенных органах почему-то убрало из общей выслуги лет. Получилось так, что у всех стаж учитывается только по работе в Службе экономических расследований. А это всего 4-5 лет. Когда создавалась эта служба, мы переходили без аттестации, в том звании, которое у нас было. Никто ни о чем не предупреждал.

 

По словам Айбергенова, о том, что данная проблема когда-то может возникнуть, сотрудники предполагали еще в 2016 году. Тогда они стали обращаться в различные инстанции, но безрезультатно.

- Я по этой причине решил уйти, не дожидаясь, когда меня уволят по достижению возраста, - добавил Айбергенов. – Сейчас уволили 120 человек, до 2022 года ожидается увольнение еще примерно 234 сотрудников. Мы и наши коллеги из других областей уже обращались и в Администрацию президента, и в сенат, и в другие органы, но нам присылали только отписки. В них был один общий пункт: для разрешения ситуации создана межведомственная комиссия. Но нам стало известно, что туда включили некомпетентных людей, которые принимают решения не изучением всех обстоятельств, а только методом голосования: кто за, кто против.

Поэтому сотрудники, уволенные из Службы экономических расследований по Костанайской области, обратились напрямую к главе государства, как гаранту Конституции, с надеждой, что им вернут "веру в справедливость в нашей стране".
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Комментарии к новости
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§ Сталкер
Re: На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 04.11.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и побудьте также в шкуре бесправных, как обыкновенные граждане Казахстан... Добро пожаловать, так сказать, в наши ряды. И увидите, что тут доказать кому-либо что-либо невозможно. Будучи частью этой системы, как будто бы вы всё это раньше не видели: повсеместно насаждаемое беззаконие, правовой беспредел и некомпетентность, о которых тут стали вопить. А между прочим это повседневная действительность, кстати. Так что приятного вам аппетита, кушайте полной ложкой и не обляпайтесь...
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* drakon
Re: На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17733
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.11.19 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох, как о справедливости - заговорили... 8-) :-o
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* abaika95
Re: На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.11.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Но нам стало известно, что туда включили некомпетентных людей//


Интересная постановка вопроса) если что-то идёт не по нашему значит против нас работают некомпетентные товарищи) если спросить членов межведомственной комиссии думаю они ответят аналогично))
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
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