На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие сотрудники Службы экономических расследований Костанайской области

Ролик с обращением бывших сотрудников СЭР Минфина РК по Костанайской области к президенту РК был размещен на канале YouTube 3 ноября. В нем снялись 5 мужчин и одна женщина. Один из мужчин жалуется «на правовой беспредел, учиненный Министерством финансов и всей судебной системой» по поводу их «незаконного увольнения без пенсий, пособий и каких-либо выплат».

Причина обращения в том, что после их увольнения по достижению предельного возраста, установленного для сотрудников Службы экономических расследований, стаж предыдущей работы «в правоохранительном блоке таможенных органов РК» не учли. В результате они не попадают в категорию работников правоохранительных органов, которым назначается пенсионная выплата по выслуге лет.

С аналогичными обращениями уже выступили бывшие сотрудники СЭР в нескольких регионах Казпахстана. Как пояснил «НГ» бывший главный специалист по особо важным делам управления оперативно-разыскной деятельности Службы экономических расследований по Атырауской области Марат АЙБЕРГЕНОВ, данная структура была создана правительством в составе Министерства финансов в 2014 году. В нее вошли работники таможенных органов и финансовой полиции.

- В новом органе почему-то начали считать предельный возраст, как во всех правоохранительных органах, - отметил Айбергенов. – При достижении предельного возраста, например, для майора – 48 лет, подполковника – 50, полковника – 55 лет, начали увольнять. Для сотрудников правоохранительных органов статьей 64 Закона "О пенсионном обеспечении" предусмотрено право на пенсионную выплату по выслуге лет. Министерство финансов срок службы в таможенных органах почему-то убрало из общей выслуги лет. Получилось так, что у всех стаж учитывается только по работе в Службе экономических расследований. А это всего 4-5 лет. Когда создавалась эта служба, мы переходили без аттестации, в том звании, которое у нас было. Никто ни о чем не предупреждал.

По словам Айбергенова, о том, что данная проблема когда-то может возникнуть, сотрудники предполагали еще в 2016 году. Тогда они стали обращаться в различные инстанции, но безрезультатно.

- Я по этой причине решил уйти, не дожидаясь, когда меня уволят по достижению возраста, - добавил Айбергенов. – Сейчас уволили 120 человек, до 2022 года ожидается увольнение еще примерно 234 сотрудников. Мы и наши коллеги из других областей уже обращались и в Администрацию президента, и в сенат, и в другие органы, но нам присылали только отписки. В них был один общий пункт: для разрешения ситуации создана межведомственная комиссия. Но нам стало известно, что туда включили некомпетентных людей, которые принимают решения не изучением всех обстоятельств, а только методом голосования: кто за, кто против.

Поэтому сотрудники, уволенные из Службы экономических расследований по Костанайской области, обратились напрямую к главе государства, как гаранту Конституции, с надеждой, что им вернут "веру в справедливость в нашей стране".