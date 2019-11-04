Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

ХК "Горняк" поделил очки в домашних матчах с ташкентским "Хумо"

vk.com/hc_gornyak_kz

4 ноября 2019, 08:58 |  Спорт

В очередном туре чемпионата РК по хоккею "Горняк" 3-4 ноября встречался в Рудном с соседом по тернирной таблице - "Хумо" из Ташкента.

Как сообщает пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте, в первом домашнем матче наша ледовая дружина проиграла. Единственную шайбу в составе хозяев площадки забросил Евгений Щанкин.

«Горняк» (Рудный) - «Хумо» (Ташкент) 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

0:1 - Попитич (Анискин, Янчук) - 27:43
1:1 - Щанкин (Селуянов, Харькин) - 31:05 ГБ
1:2 - Анискин (Светлишин) - 41:31

Вратари: Грязнов - Закиров
Броски: 33-30 (14-7, 11-12, 8-11)
Штраф: 6-12 (0-2, 4-6, 2-4)

Во втором домашнем матче рудничане одержали уверенную победу.

«Горняк» (Рудный) - «Хумо» (Ташкент) 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

1:0 - Щанкин (Селуянов, Степанов) - 12:54
2:0 - Жилин (Вудуньян) - 28:54
3:0 - Зинченко (Ефремов, Качулин) - 31:56 ГБ
4:0 - Шаламов (Жилин, Юлбарисов) - 33:00
4:1 - Экк (Кевлин) - 39:41
5:1 - Харькин (Ефремов) - 40:40 ГБ
5:2 - Попитич (Мехоношин) - 50:44

Вратари: Пиманкин - Закиров (Целиков, 33:00 - 60:00)
Броски: 44-33 (8-11, 21-12,15-10)
Штраф: 39-87 (4-25, 29-54, 6-8)

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Арлан 22 18 0 0 1 1 2 85—32 56
2 Алматы 22 15 1 1 0 1 4 66—33 50
3 Бейбарыс 22 10 3 1 2 0 6 76—50 40
4 Алтай-Торпедо 19 11 1 0 1 1 5 62—43 37
5 Иртыш 21 10 0 2 1 2 6 61—49 37
6 Актобе 22 9 0 1 0 2 10 57—61 31
7 Темиртау 21 7 2 0 1 1 10 53—61 27
8 Горняк 22 5 1 3 1 1 11 52—65 25
9 Кулагер 20 5 2 1 0 2 10 46—58 23
10 Хумо-2 22 5 2 0 1 1 13 50—72 21
11 Астана 19 0 0 0 1 0 18 24—108 1

Фото Сергея МАЙБОРОДЫ
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
04.11.19 16:15 ДТП на трассе Рудный - Качар - новые подробности
04.11.19 16:00 «Как будто грушу молотил» - избитый в гаражном обществе Костаная пенсионер отказался от примирения
04.11.19 15:19 У костанайцев 10 медалей - завершился открытый областной турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Матвиенко
04.11.19 14:50 Торговые сети "Технодом" и "Мечта" оштрафовали за продажу SIM-карт без регистрации на абонентов
04.11.19 13:25 На правовой беспредел пожаловались президенту РК бывшие сотрудники Службы экономических расследований Костанайской области
04.11.19 12:36 Трое тяжелораненых, двое погибших - ДТП на трассе Качар-Рудный прокомментировали в департаменте полиции и управлении здравоохранения Костанайской области
04.11.19 10:06 Знатоки "Что? Где? Когда?" не ответили на вопрос костанайца даже с помощью клуба
04.11.19 09:08 Дождь со снегом. В 5 областях объявили штормовое предупреждение
03.11.19 20:20 "Мы проиграли очередной матч при хорошей игре" - тренер "Тобола" о поражении от "Астаны"
03.11.19 17:03 Победа над "Тоболом" и крупное поражение "Кайрата" сделали "Астану" чемпионом Казахстана по футболу

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 3
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх