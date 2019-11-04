ХК "Горняк" поделил очки в домашних матчах с ташкентским "Хумо"

В очередном туре чемпионата РК по хоккею "Горняк" 3-4 ноября встречался в Рудном с соседом по тернирной таблице - "Хумо" из Ташкента.

Как сообщает пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте, в первом домашнем матче наша ледовая дружина проиграла. Единственную шайбу в составе хозяев площадки забросил Евгений Щанкин.



«Горняк» (Рудный) - «Хумо» (Ташкент) 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)



0:1 - Попитич (Анискин, Янчук) - 27:43

1:1 - Щанкин (Селуянов, Харькин) - 31:05 ГБ

1:2 - Анискин (Светлишин) - 41:31



Вратари: Грязнов - Закиров

Броски: 33-30 (14-7, 11-12, 8-11)

Штраф: 6-12 (0-2, 4-6, 2-4)

Во втором домашнем матче рудничане одержали уверенную победу.

«Горняк» (Рудный) - «Хумо» (Ташкент) 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)



1:0 - Щанкин (Селуянов, Степанов) - 12:54

2:0 - Жилин (Вудуньян) - 28:54

3:0 - Зинченко (Ефремов, Качулин) - 31:56 ГБ

4:0 - Шаламов (Жилин, Юлбарисов) - 33:00

4:1 - Экк (Кевлин) - 39:41

5:1 - Харькин (Ефремов) - 40:40 ГБ

5:2 - Попитич (Мехоношин) - 50:44



Вратари: Пиманкин - Закиров (Целиков, 33:00 - 60:00)

Броски: 44-33 (8-11, 21-12,15-10)

Штраф: 39-87 (4-25, 29-54, 6-8)

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

и в во вб пб по п ш о 1 Арлан 22 18 0 0 1 1 2 85—32 56 2 Алматы 22 15 1 1 0 1 4 66—33 50 3 Бейбарыс 22 10 3 1 2 0 6 76—50 40 4 Алтай-Торпедо 19 11 1 0 1 1 5 62—43 37 5 Иртыш 21 10 0 2 1 2 6 61—49 37 6 Актобе 22 9 0 1 0 2 10 57—61 31 7 Темиртау 21 7 2 0 1 1 10 53—61 27 8 Горняк 22 5 1 3 1 1 11 52—65 25 9 Кулагер 20 5 2 1 0 2 10 46—58 23 10 Хумо-2 22 5 2 0 1 1 13 50—72 21 11 Астана 19 0 0 0 1 0 18 24—108 1

Фото Сергея МАЙБОРОДЫ