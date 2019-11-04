ХК "Горняк" поделил очки в домашних матчах с ташкентским "Хумо"
vk.com/hc_gornyak_kz
В очередном туре чемпионата РК по хоккею "Горняк" 3-4 ноября встречался в Рудном с соседом по тернирной таблице - "Хумо" из Ташкента.
Как сообщает пресс-служба рудненского клуба на странице "Горняка" ВКонтакте, в первом домашнем матче наша ледовая дружина проиграла. Единственную шайбу в составе хозяев площадки забросил Евгений Щанкин.
«Горняк» (Рудный) - «Хумо» (Ташкент) 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
0:1 - Попитич (Анискин, Янчук) - 27:43
1:1 - Щанкин (Селуянов, Харькин) - 31:05 ГБ
1:2 - Анискин (Светлишин) - 41:31
Вратари: Грязнов - Закиров
Броски: 33-30 (14-7, 11-12, 8-11)
Штраф: 6-12 (0-2, 4-6, 2-4)
Во втором домашнем матче рудничане одержали уверенную победу.
«Горняк» (Рудный) - «Хумо» (Ташкент) 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)
1:0 - Щанкин (Селуянов, Степанов) - 12:54
2:0 - Жилин (Вудуньян) - 28:54
3:0 - Зинченко (Ефремов, Качулин) - 31:56 ГБ
4:0 - Шаламов (Жилин, Юлбарисов) - 33:00
4:1 - Экк (Кевлин) - 39:41
5:1 - Харькин (Ефремов) - 40:40 ГБ
5:2 - Попитич (Мехоношин) - 50:44
Вратари: Пиманкин - Закиров (Целиков, 33:00 - 60:00)
Броски: 44-33 (8-11, 21-12,15-10)
Штраф: 39-87 (4-25, 29-54, 6-8)
Турнирная таблица чемпионата Казахстана
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|22
|18
|0
|0
|1
|1
|2
|85—32
|56
|2
|22
|15
|1
|1
|0
|1
|4
|66—33
|50
|3
|22
|10
|3
|1
|2
|0
|6
|76—50
|40
|4
|19
|11
|1
|0
|1
|1
|5
|62—43
|37
|5
|21
|10
|0
|2
|1
|2
|6
|61—49
|37
|6
|22
|9
|0
|1
|0
|2
|10
|57—61
|31
|7
|21
|7
|2
|0
|1
|1
|10
|53—61
|27
|8
|22
|5
|1
|3
|1
|1
|11
|52—65
|25
|9
|20
|5
|2
|1
|0
|2
|10
|46—58
|23
|10
|22
|5
|2
|0
|1
|1
|13
|50—72
|21
|11
|19
|0
|0
|0
|1
|0
|18
|24—108
|1
Фото Сергея МАЙБОРОДЫ
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