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kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: Мендыкаинский район Какие там большие поля картохи. Чернышевка,Красносельское хорошие воспоминания о сельхоз.работах.
03.11.19 20:04
maxsaf
В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке
сайлау курманов: я собственно ручно видел это всё. Забираю в цитатник. ))) Вам дарю за это другую: "Копаю картошку, полный нос песка во рту" (С) :lol:
03.11.19 19:52
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: Так же и по поколениям :массовый заезд осуществлялся либо при Сталыпине , либо во время освоения целинных и залежных. Как вы отреагируете, если кто-то из "местных" чисто теоретически...
03.11.19 19:41
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: А что в таком делении не так ? Иногда такие деления на людей и нелюдей Нюрнбергскими трибуналами заканчиваются. Надеюсь, я просто вас неправильно понял.
03.11.19 19:34
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: что если хорошо потереть, то все мы немного татары или Пушкины :lol: :-P
03.11.19 19:04
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"Мы проиграли очередной матч при хорошей игре" - тренер "Тобола" о поражении от "Астаны"

Георгий ГОВОРОВ

3 ноября 2019, 20:20 |  Спорт

Матч 32-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги "Тобол" - "Астана" завершился со счетом 0:1.

Гости из столицы досрочно стали чемпионами страны.

 

Не удивительно, что на пресс-конференции главный тренер ФК "Астана" Роман ГРИГОРЧУК выглядел счастливым, хотя пытался сдержать проявления радости.

 

- Комментарий простой, - коротко подвёл он итоги. - Браво, "Астана"! Браво, каждый игрок! Спасибо болельщикам и поздравляю всех с такой красивой победой!

- Перед матчем уже готовили шампанское?

- Нет, у нас так не принято. Нельзя так делать, даже не думали об этом.

- Насколько тяжело будет перестроиться к матчам в Лиге Европы?

- Сейчас нам будет легко, потому что сможем играть основной обоймой, что нам не удавалось последние две игры. Мы хотим в Лиге Европы поправить своё положение, добыть очки. Понимаю, это будет нелегко, но я не думаю, что будут сложности.

- Есть ли нереализованные моменты, когда "Астана" могла забить второй или третий гол? Сколько вы таких насчитали?

- Честно говоря, не думал об этом. Просто понимал, что нам в такой ситуации нужен был второй гол. Где-то во втором тайме он бы успокоил ситуацию на поле, а так получились моменты возле наших ворот, где мы могли и пропустить. Слава богу, что так.

Тренер Тобола Тимур УРАЗОВ выглядел расстроенным и отвечать на вопросы журналистов тоже старался коротко.

- Конечно, обидно проигрывать такой матч. Иметь столько моментов, владея преимуществом во втором тайме... Просто невезение. Хорошие атаки были, но подвела реализация. Нужно поблагодарить и команду, и болельщиков, которые поддерживали команду, несмотря на результат. Просто констатирую факт, что мы проиграли очередной матч при хорошей игре.

- Вы были явным претендентом на чемпионство, потом произошёл спад. С чем это связано?

- Давайте говорить конкретно по игре.

- Что стало причиной поражения?

- Здесь много факторов. Подвела реализация, короткая скамейка запасных, плотный график - многое надо проанализировать и потом делать выводы.

- Вопрос немного не по игре. После матча с алматинцами тренер "Тобола" Нурбол Жумаскалиев не пожал руку тренеру "Кайрата" Алексею Шпилевскому. Последнего за подобный поступок раньше штрафовала федерация. Какие последствия имел поступок Жумаскалиева?

- Пока никакие.

- Вы довольны игрой нападения в этом матче, в частности - Сенина Себаи?

- Как можно быть довольным, если мы проиграли и не было забитых голов? Содержание было, движение было. Игрок полностью отдаётся футболу. Единственное, что нет забитых голов.

- Что вы скажете об игре Максима Федина - он постоянно забегал с фланга, был открыт, но его никто из "Тобола" не замечал.

- Атака строится не только через Максима Федина, но и через других игроков. Максим - хороший, техничный игрок, игрок сборной. Может, ему не хватает агрессивности в атаке. 

- Сколько вы насчитали нереализованных моментов?

- Много. Перекладина была, вы сами видели, в первом и втором таймах. Хорошие моменты были у Шерстова и Мирошниченко в конце матча.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
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