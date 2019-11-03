"Мы проиграли очередной матч при хорошей игре" - тренер "Тобола" о поражении от "Астаны"
Георгий ГОВОРОВ
Матч 32-го тура чемпионата РК по футболу среди команд Премьер-лиги "Тобол" - "Астана" завершился со счетом 0:1.
Гости из столицы досрочно стали чемпионами страны.
Не удивительно, что на пресс-конференции главный тренер ФК "Астана" Роман ГРИГОРЧУК выглядел счастливым, хотя пытался сдержать проявления радости.
- Комментарий простой, - коротко подвёл он итоги. - Браво, "Астана"! Браво, каждый игрок! Спасибо болельщикам и поздравляю всех с такой красивой победой!
- Перед матчем уже готовили шампанское?
- Нет, у нас так не принято. Нельзя так делать, даже не думали об этом.
- Насколько тяжело будет перестроиться к матчам в Лиге Европы?
- Сейчас нам будет легко, потому что сможем играть основной обоймой, что нам не удавалось последние две игры. Мы хотим в Лиге Европы поправить своё положение, добыть очки. Понимаю, это будет нелегко, но я не думаю, что будут сложности.
- Есть ли нереализованные моменты, когда "Астана" могла забить второй или третий гол? Сколько вы таких насчитали?
- Честно говоря, не думал об этом. Просто понимал, что нам в такой ситуации нужен был второй гол. Где-то во втором тайме он бы успокоил ситуацию на поле, а так получились моменты возле наших ворот, где мы могли и пропустить. Слава богу, что так.
Тренер Тобола Тимур УРАЗОВ выглядел расстроенным и отвечать на вопросы журналистов тоже старался коротко.
- Конечно, обидно проигрывать такой матч. Иметь столько моментов, владея преимуществом во втором тайме... Просто невезение. Хорошие атаки были, но подвела реализация. Нужно поблагодарить и команду, и болельщиков, которые поддерживали команду, несмотря на результат. Просто констатирую факт, что мы проиграли очередной матч при хорошей игре.
- Вы были явным претендентом на чемпионство, потом произошёл спад. С чем это связано?
- Давайте говорить конкретно по игре.
- Что стало причиной поражения?
- Здесь много факторов. Подвела реализация, короткая скамейка запасных, плотный график - многое надо проанализировать и потом делать выводы.
- Вопрос немного не по игре. После матча с алматинцами тренер "Тобола" Нурбол Жумаскалиев не пожал руку тренеру "Кайрата" Алексею Шпилевскому. Последнего за подобный поступок раньше штрафовала федерация. Какие последствия имел поступок Жумаскалиева?
- Пока никакие.
- Вы довольны игрой нападения в этом матче, в частности - Сенина Себаи?
- Как можно быть довольным, если мы проиграли и не было забитых голов? Содержание было, движение было. Игрок полностью отдаётся футболу. Единственное, что нет забитых голов.
- Что вы скажете об игре Максима Федина - он постоянно забегал с фланга, был открыт, но его никто из "Тобола" не замечал.
- Атака строится не только через Максима Федина, но и через других игроков. Максим - хороший, техничный игрок, игрок сборной. Может, ему не хватает агрессивности в атаке.
- Сколько вы насчитали нереализованных моментов?
- Много. Перекладина была, вы сами видели, в первом и втором таймах. Хорошие моменты были у Шерстова и Мирошниченко в конце матча.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: Мендыкаинский район Какие там большие поля картохи. Чернышевка,Красносельское хорошие воспоминания о сельхоз.работах.
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сайлау курманов: я собственно ручно видел это всё. Забираю в цитатник. ))) Вам дарю за это другую: "Копаю картошку, полный нос песка во рту" (С) :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: Так же и по поколениям :массовый заезд осуществлялся либо при Сталыпине , либо во время освоения целинных и залежных. Как вы отреагируете, если кто-то из "местных" чисто теоретически...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: А что в таком делении не так ? Иногда такие деления на людей и нелюдей Нюрнбергскими трибуналами заканчиваются. Надеюсь, я просто вас неправильно понял.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: что если хорошо потереть, то все мы немного татары или Пушкины :lol: :-P