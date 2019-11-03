Победа над "Тоболом" и крупное поражение "Кайрата" сделали "Астану" чемпионом Казахстана по футболу
Vesti.kz
"Астана", обыграв костанайский "Тобол" в матче 32-го тура КПЛ, досрочно стала чемпионом Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Астана"
Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 38-й минуте забил Юрий Логвиненко. Причем защитник сборной Казахстана забивает во втором матче подряд.
Таким образом, "Астана" за тур до завершения КПЛ-2019 набрала 69 очков и из-за крупного поражения "Кайрата" от "Иртыша" со счетом 0:5 стала недосягаемой для клуба из Алматы, у которого осталось 65 баллов.
Причем "Астана" выиграла шестой титул подряд. Она становится чемпионом Казахстана начиная с 2014-года.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: Мендыкаинский район Какие там большие поля картохи. Чернышевка,Красносельское хорошие воспоминания о сельхоз.работах.
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сайлау курманов: я собственно ручно видел это всё. Забираю в цитатник. ))) Вам дарю за это другую: "Копаю картошку, полный нос песка во рту" (С) :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: Так же и по поколениям :массовый заезд осуществлялся либо при Сталыпине , либо во время освоения целинных и залежных. Как вы отреагируете, если кто-то из "местных" чисто теоретически...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: А что в таком делении не так ? Иногда такие деления на людей и нелюдей Нюрнбергскими трибуналами заканчиваются. Надеюсь, я просто вас неправильно понял.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: что если хорошо потереть, то все мы немного татары или Пушкины :lol: :-P