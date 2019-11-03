Победа над "Тоболом" и крупное поражение "Кайрата" сделали "Астану" чемпионом Казахстана по футболу

"Астана", обыграв костанайский "Тобол" в матче 32-го тура КПЛ, досрочно стала чемпионом Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Астана"

Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 38-й минуте забил Юрий Логвиненко. Причем защитник сборной Казахстана забивает во втором матче подряд.

Таким образом, "Астана" за тур до завершения КПЛ-2019 набрала 69 очков и из-за крупного поражения "Кайрата" от "Иртыша" со счетом 0:5 стала недосягаемой для клуба из Алматы, у которого осталось 65 баллов.

Причем "Астана" выиграла шестой титул подряд. Она становится чемпионом Казахстана начиная с 2014-года.