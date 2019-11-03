Канело нокаутировал Ковалева и стал чемпионом мира в четвертом дивизионе

Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и стал главным событием этого вечера бокса.

Фото: Reuters

Стартовые раунды поединка прошли в разведке, причем Ковалев действовал очень неплохо и заставлял Канело пропускать удары. Сам же мексиканец пытался действовать первым номером, нанося свои удары в основном после атак россиянина. В итоге первые пять раундов можно было отдать, как в одну, так и в другую сторону.

Шестой раунд, так же как и следующий, остался полностью за Канело, который несколько раз точно и мощно попал по Ковалеву. А вот в восьмом россиянин придавил мексиканца к канатам, но удары в основном были обоюдными.

Далее боксеры продолжали обмен ударами и снова в этих раундах было сложно определить победителя. В 11-м раунде все закончилось: Канело поймал Ковалева и сначала слева точно попал в голову, а затем справа отправил в нокаут.

Альварес после победы над Ковалевым ответил на вопрос о третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Как я уже сказал, для меня это больше не вызов. Я прошел 24 раунда с ним, победил, вот и все. Но! Если с деловой точки зрения это будет оправдано - почему бы и нет", - приводит слова Альвареса vRINGe.com.

Головкин и Альварес провели уже два поединка между собой. Первый завершился спорной ничьей, а второй - поражением казахстанца. Этой осенью планировался третий поединок боксеров, но вместо него "Канело" выбрал бой с Ковалевым.