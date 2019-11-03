Канело нокаутировал Ковалева и стал чемпионом мира в четвертом дивизионе
Vesti.kz
Мексиканский боксер Сауль Канело Альварес одержал победу над россиянином Сергеем Ковалевым и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и стал главным событием этого вечера бокса.
Фото: Reuters
Стартовые раунды поединка прошли в разведке, причем Ковалев действовал очень неплохо и заставлял Канело пропускать удары. Сам же мексиканец пытался действовать первым номером, нанося свои удары в основном после атак россиянина. В итоге первые пять раундов можно было отдать, как в одну, так и в другую сторону.
Шестой раунд, так же как и следующий, остался полностью за Канело, который несколько раз точно и мощно попал по Ковалеву. А вот в восьмом россиянин придавил мексиканца к канатам, но удары в основном были обоюдными.
Далее боксеры продолжали обмен ударами и снова в этих раундах было сложно определить победителя. В 11-м раунде все закончилось: Канело поймал Ковалева и сначала слева точно попал в голову, а затем справа отправил в нокаут.
Альварес после победы над Ковалевым ответил на вопрос о третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным.
"Как я уже сказал, для меня это больше не вызов. Я прошел 24 раунда с ним, победил, вот и все. Но! Если с деловой точки зрения это будет оправдано - почему бы и нет", - приводит слова Альвареса vRINGe.com.
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: от старого авторитетного форумчанина kbkz1980: Точнее старейший Не хочу долго демагогии разводить, но всё зависит от понимания. Так думаю. Старый друг, лучше новых двух. ;-)
Не знаете, что горит в 8-м микрорайоне Костаная
Тань, это 9 мкр., а не 8
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таноми52: Ну, как не принять от старого авторитетного форумчанина, kbkz1980: Точнее старейший Можете меня называть - ШАЛ. Только не говорите - ШАЛ, КЕТ... :lol: :oops:
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Тот самый: не все буквы выучили, но уже по английски словами пишут с этим английским и казахским вообще беда... за 3 года сменилось 3 учителя... куда они деваются, не знаю... Если бы сам не...
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Тимур Гафуров: В тексте указана активная ссылка на источник Спасибо. Оригинальная статья действительно больше по обьему и включает в себя мнение директоров школ, как и сказано в анонсе.