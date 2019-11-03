В Казахстане ужесточат правила трудоустройства иностранцев

Проверка 63 крупных предприятий выявила сотни фактов нарушения трудового и миграционного законодательства, а также диспропорции в оплате труда казахстанцев и иностранцев. Итоги проверки и планы по решению проблемы доложили заместителю премьер-министра Бердибеку Сапарбаеву, передает Tengrinews.kz.

Сапарбаев провел в Актобе совещание с руководителями крупных предприятий региона. Были рассмотрены вопросы оплаты труда, погашения долгов по зарплате, трудовые конфликты, социальной ответственности бизнеса, привлечения иностранной рабочей силы.

Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов доложил, что сейчас в стране по разрешениям работает 21 тысяча иностранных специалистов на 2400 предприятиях.

"Совместно с Генпрокуратурой была проведена проверка 63 крупных предприятий. Выявлено 794 факта нарушения трудового законодательства, в том числе 700 фактов диспропорции в оплате труда на 23 предприятиях, то есть зарплата на одной должности иностранных специалистов была выше, чем у казахстанских. В этой связи отозваны разрешения 657 иностранных работников", - сказал Нурымбетов.

По его словам, по выявленным фактам выдано 56 предписаний, наложено 282 штрафа на сумму 87 миллионов тенге.

На втором этапе проверки будут проверены еще 34 предприятия, где уже выявлено 135 фактов нарушения трудового и миграционного законодательства.

В связи с выявленными нарушениями Министерство труда ужесточит трудовое законодательство для работодателей. Планируется ввести ответственность и обязанность работодателей за создание равных условий труда и бытовых условий работников. Будут внесены изменения в критерии проведения проверок. Предприятия, привлекающие более 30 иностранных работников, будут проверять ежегодно в плановом порядке.

"Планируем ужесточить правила привлечения иностранной рабочей силы. Не менее чем в 2 раза будет сокращена квота, будут ужесточены правила выдачи разрешений по 4-й категории - рабочие специальности", - подчеркнул он.

Кроме того, в планах министерства вернуть практику обязательной замены иностранных работников отечественными специалистами.

"Вы получите разрешение на привлечение иностранного специалиста на 1-3 года, но после истечения срока сотрудника нужно заменить казахстанским специалистом. Мы уже 25 лет привлекаем иностранную рабочую силу. Я думаю, за это время давно пора подготовить своих специалистов", - заявил Нурымбетов.

Бердибек Сапарбаев поддержал предложения министра.

"Если мы приглашаем иностранного работника, то через определенное время мы должны заменить его отечественным работником. У нас достаточно вузов и предприятий. Уже четверть века привлекаем иностранных работников, а своих не готовим. Возможно, со следующего года мы исключим выдачу разрешений по 4-й категории", - резюмировал Сапарбаев.