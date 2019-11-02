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maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я: не значит за бастыка Ну эт понятно )) Я: за отстрел волков Если я правильно понял - одного волка, из Дубны? ))
02.11.19 23:48
maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: А вот чем его привлёк Я? Дождемся адекватного обьяснения от дракона ))
02.11.19 23:45
Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Легко. Местный в 4 поколении, команда - за местных / не значит за бастыка/ Мендыкаинский район. Браконьер. В прошлом- лесник и потому в курсе посадок саженцев , пользы весенней охоты, а...
02.11.19 23:13
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52: от старого :lol: :lol: :lol: Дракоша,с того же года что и моя Мама. +/- это и ваш возраст тоже Слово старый тут лишнее. Точнее старейший
02.11.19 23:04
таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf: А у форумчан - повально принимать дружбу от дракона Ну, как не принять от старого авторитетного форумчанина, ведущего ещё и свою тему? Я, например, тоже сразу приняла. Но мне он дружбу...
02.11.19 22:48
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В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке

2 ноября 2019, 19:24 |  Общество

В Словакии 1 ноября вступили поправки к закону, запрещающему публичное выступление животных в цирке, сообщает informburo.kz со ссылкой на Аktuality.

Фото с сайта informburo.kz

В Министерстве сельского хозяйства страны пояснили, что запрещены выступления приматов, слонов, бегемотов, носорогов, дельфинов и жирафов. Исключение сделано лишь для собак, кошек и хорьков.

Защитники животных заявили, что запрет последовал после многочисленных протестов и петиции.

"Спасибо за сотни протестов, тысячи листовок и 54 тысячи подписей под петицией. Запрет на эксплуатацию животных в цирках – наш общий успех", – прокомментировала активист движения Freedom for Animals Сильвия Чанова.

Контролировать исполнение закона будут ветеринарные инспекторы. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 20 000 евро.

В 2017 году старейший Американский цирк братьев Ринглинг был вынужден закрыться из-за падения спроса на билеты и постоянных протестов со стороны защитников животных.

Три года назад в Алматы более тысячи человек подписали петицию за цирк без животных. Защитники фауны обратились к действующему тогда акиму Алматы Бауыржану Байбеку, требуя, чтобы он заступился за животных. Тогда заместитель директора Алматинского цирка Талгат Сыздыков заверял, что животные в местном цирке вполне довольны своей жизнью и никто их не пытает.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: В Словакии законодательно запретили выступления животных в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1378
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За,за,за и ещё раз ЗА запрет цирков!!! А ещё за запрет въезда гастролирующим циркочам с России
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§ maxsaf
В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Своих клоунов хватает? ))
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§ abaika95
Re: В Словакии законодательно запретили выступления животных в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1378
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Своих клоунов хватает?//


Да) а и ещё поуеховшие клоунадят) так что перебор уже)
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§ maxsaf
В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Запрещайте законодательно, в чем проблема? ))
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§ maxsaf
В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да) а и ещё поуеховшие клоунадят)

Минута смеха заменяет стакан сметаны. На здоровье ))
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