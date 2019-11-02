В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке
В Словакии 1 ноября вступили поправки к закону, запрещающему публичное выступление животных в цирке, сообщает informburo.kz со ссылкой на Аktuality.
Фото с сайта informburo.kz
В Министерстве сельского хозяйства страны пояснили, что запрещены выступления приматов, слонов, бегемотов, носорогов, дельфинов и жирафов. Исключение сделано лишь для собак, кошек и хорьков.
Защитники животных заявили, что запрет последовал после многочисленных протестов и петиции.
"Спасибо за сотни протестов, тысячи листовок и 54 тысячи подписей под петицией. Запрет на эксплуатацию животных в цирках – наш общий успех", – прокомментировала активист движения Freedom for Animals Сильвия Чанова.
Контролировать исполнение закона будут ветеринарные инспекторы. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 20 000 евро.
В 2017 году старейший Американский цирк братьев Ринглинг был вынужден закрыться из-за падения спроса на билеты и постоянных протестов со стороны защитников животных.
Три года назад в Алматы более тысячи человек подписали петицию за цирк без животных. Защитники фауны обратились к действующему тогда акиму Алматы Бауыржану Байбеку, требуя, чтобы он заступился за животных. Тогда заместитель директора Алматинского цирка Талгат Сыздыков заверял, что животные в местном цирке вполне довольны своей жизнью и никто их не пытает.
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