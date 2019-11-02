Утром 3 ноября в американском Лас-Вегасе состоится один из самых громких боев последних лет. Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Канело Альварес попробует отобрать пояс WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева.

Колумнист Sputnik Казахстан рассказывает о главной интриге предстоящего матча, а также предвкушает яркую победу казахстанца Мейрима Нурсултанова в андеркарте этого вечера.

Афиша из аккаунта Сергея Ковалева в Инстаграм

У Ковалева почти нет шансов

Начнем с того, что промоутеры Канело очень грамотно ведут работу, зарабатывая на нем целое состояние. Не так давно самым высокооплачиваемым боксером планеты был американец Флойд Мейвезер, однако он свою карьеру уже завершил, лишь изредка боксируя в чисто коммерческих боях. Карьера Сауля Альвареса развивается планомерно. Наработав неплохую статистику, в которой не было ни единого поражения, мексиканец затем стал выходить на ринг против топовых боксеров. Хулио Сезар Чавес, Амир Хан, Геннадий Головкин, Мигель Котто и Флойд Мейвезер – внушительный список, согласитесь. Проиграл лишь последнему из них, да и то Канело тогда был юнцом, который набирался необходимого опыта, параллельно заработав хорошую сумму.

Команда Альвареса умеет делать деньги, до максимума раскручивая бои и продвигая своего подопечного. Пожалуй, одно из главных качеств Оскара Де Ла Хойи, который и сам был отличным боксером, умение выбирать соперников в нужный момент. Вспомните, как Геннадий Головкин с трудом выиграл у Дэниэля Джейкобса. Тогда специалисты впервые заговорили о том, что казахстанец медленно стареет и не становится лучше. Мексиканец, которого GGG до этого на протяжении длительного времени активно зазывал на ринг, лишь отмахивался. Как только прозвучал тревожный звоночек для Головкина, Альварес тут же согласился и не прогадал. В целом, если взять оба боя Сауля с казахстанским боксером, стоит признать, что ошибками Геннадия техничный и набирающий обороты боец воспользовался сполна.

Сейчас для Ковалева тоже не лучшее время боксировать с Канело. Последние несколько лет продемонстрировали, что карьера россиянина пошла на спад. Тут и поражения Андре Уорду и Элейдеру Альваресу, а также сложнейший бой с Энтони Ярдом. Технически Сергей Ковалев лучше не становится. Пропали горящие глаза, которые делали невообразимое в карьере "Крашера" до противостояний с Уордом. Со стороны кажется, что Ковалев сильно измотан, ведь у него не было достаточного количества времени, чтобы как следует подготовиться к бою с Канело.

Да, он заметно выше ростом мексиканца и превосходит его в длине рук. Однако нужно помнить, что Альварес все больше "прокачивает" свои скиллы. К примеру, два боя с Головкиным показали, что даже молниеносными ударами Канело врасплох не застать. Он легко уклоняется от них и максимально сближается с соперником. Сильнейшая сторона Сауля – удар по корпусу. Также можно выделить его прессинг, который может оказаться очень неудобным для Ковалева. Несомненно, россиянин обладает куда более массированными ударами, чем Канело, однако у того очень крепкий подбородок. Кстати, три года назад инсайдеры из мира бокса даже писали о том, что Головкин и Ковалев одно время были спарринг-партнерами и GGG отправлял оппонента в нокдаун. Это лишний раз доказывает, насколько плох российский боксер в защите. Уж Канело-то легко справлялся с акцентированными ударами казахстанца.

В день боя у Альвареса не будет проблем с весом. После утреннего взвешивания он легко сможет добавить несколько килограммов и на ринг выйдет максимально тяжелым. В таком случае "Крашеру" стоит надеяться только на то, что Канело будет чуть медленней и потеряет превосходное чувство ног.

Тем не менее, считаю, что фаворит в предстоящем поединке один – это Сауль. Выиграв у Ковалева, экс-соперник Головкина станет чемпионом мира в четырех весовых категориях. По этому показателю он приблизится к Мэнни Пакьяо, которому не было равных в восьми весах. Причем Канело только 29 и он еще способен прибавить, навсегда вписав свое имя в историю бокса.

А как же Головкин?

Подписывая контракты с командами GGG и Канело, американская стриминговая компания DAZN вроде как обязала их провести третий бой, который принес бы огромный доход всем сторонам. В текущем году этого поединка мы не дождались из-за позиции Golden Boy Promotions, которая заявила, что без чемпионского пояса Головкин им не интересен. Теперь титулы у казахстанца есть, однако, как оказалось, дело совсем в другом. Альваресу нужны новые соперники, на которых можно заработать, причем мексиканец даже не боится подниматься в весе. Он понимает, что стареющий Головкин он него никуда не денется, поэтому выжидает подходящее время.

Вот завоюет еще один чемпионский титул, тем более в полутяжелом весе и станет диктовать новые условия Головкину. Возрастет процент гарантированного гонорара, что на руку его большой команде. Альварес, надо признать, более популярный боксер, поэтому только ему решать, когда и с кем биться.

Уже неоднократно сообщалось том, что третий поединок между ними состоится в будущем году, однако есть ряд факторов, которые могут этому помешать. Если, к примеру, будет ничья в противостоянии Канело – Ковалев или же победу одержит россиянин, то боксерский мир неминуемо ожидает реванш. В таком случае GGG вновь придется подождать, ведь даже для молодого мексиканца два сложных боя за год – это перебор.

Словом, Головкин будет одним из самых внимательных зрителей предстоящей битвы между "Крашером" и Альваресом на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Нурсултанов повторит успех Алимханулы?

В воскресное утро увидим мы в деле и казахстанского боксера. В андеркарте боя Канело – Ковалев уроженец Восточно-Казахстанской области Мейрим Нурсултанов выйдет на ринг против мексиканца Кристиана Оливаса. Сопернику Мейрима 27 лет, и он не так давно уже боксировал против казахстанца. 12 апреля текущего года Жанибек Алимханулы единогласным решением судей нанес поражение Оливасу. Бой был довольно непростым для Жанибека, однако наш соотечественник полностью контролировал ход противостояния, максимально убедив судей в своем превосходстве.

На этот раз мексиканец будет предельно осторожен, дабы не попасть в ловушку Нурсултанова, который боксирует в похожей манере, что и Алимханулы. У Мейрима отличная статистика на профессиональном ринге. Нередко свои поединки казахстанский боец завершает досрочно – восемь нокаутов в 12 боях.

Фаворит, естественно, Нурсултанов, однако ни о какой недооценке со стороны экс-боксера "Астана Арланс" не может быть и речи. На кону стоит пояс чемпиона WBC-USNBС в среднем весе, а гарантированный гонорар казахстанца составляет 12 500 долларов.