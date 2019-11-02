Форум
таноми52
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Сталкер: И? Ещё бы вывод в статье увидеть))) "Теоретические обобщения Токаеву не нужны, а конкретные действия, которые непосредственно вели бы к результату, он способен делать и без...
02.11.19 12:55
юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
о! Абайка пришел! как самочувствие? голова уже не болит после пиваса вчерашнего?
02.11.19 12:51
abaika95
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Цитата-//Ещё бы вывод в статье увидеть// А сейчас в журналистике это не приветствуется) будет куча псевдоанализа,цитат,мнений неизвестных экспертов но вывода никакого в итоге и смысла тоже)
02.11.19 12:23
JereK
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Ну это же рубрика "Мнение". Вот мнение Воронина: советы не нужны. Ну и обоснование. :) [Исправлено: JereK, 02.11.2019 - 12:24]
02.11.19 12:22
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Я это вообще не трогаю, и смысла спорить не вижу, ибо его нет вообще, функция не имеет смысла, если посмотреть он сам своим цитированием, кривым и враньём всех задирает! Просто у него оклад...
02.11.19 12:20
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо скажется на экономике

informburo.kz

2 ноября 2019, 10:03 |  Государство

Вице-министр финансов Руслан Енсебаев на брифинге в Правительстве ответил на вопрос: насколько законна платёжная система Kaspi Gold и не считает ли Минфин, что в бюджет не попадает слишком много налоговых отчислений, сообщает informburo.kz.

Фото с сайта informburo.kz

"Сегодня платежи по Kaspi Gold – это очень популярный механизм. С точки зрения закона о платёжных системах он соответствует требованиям, но с точки зрения Налогового кодекса и фискализации не совсем соответствует. Эти операции не фискализируются, – сообщил вице-министр. – Мы думали запретить этот механизм, но в целом это может не очень положительно сказаться на нашей экономике".

Руслан Енсебаев назвал вопрос с оплатой через систему Kaspi Gold "важным и тонким", поскольку всё больше людей переходят на безналичную систему платежей, и это в конечном итоге выгодно государству.

"Мы переводим людей из кэша, из непрозрачной системы. Казахстан сейчас по этому показателю является одной из самых развитых стран по динамике развития безналичных платежей, поэтому мы приняли такое решение (не запрещать платежи с карты Kaspi Gold. – Авт.), чтобы сохранить тренд. Это очень важно. Рост на 10% безналичных платежей даёт прирост в 1% ВВП. Мы хотим эту динамику сохранить, но сделать её более правильно, цивилизованно".

По словам вице-министра, ситуацию обсуждали с Нацбанком и с банком второго уровня, и Kaspi разрабатывает своё решение, которое будет использовать как онлайн контрольно-кассовый аппарат и будет соответствовать требованиям Комитета государственных доходов.

"По сути, это аппаратное устройство, которое в себе содержит и контрольно-кассовую машину, и pos-терминал для приёма безналичных платежей", – рассказал вице-министр.

Усовершенствовать метод оплаты и таким образом узаконить его с точки зрения Налогового кодекса и закона о защите прав потребителей планируют к 2021 году.

"Сегодня безналичные платежи растут беспрецедентными темпами. В этом году наблюдается рост более чем в два раза, и в сентябре впервые в истории Казахстана доля безналичных платежей преодолела 50% рубеж. Мы активно обсуждаем с госорганами, каким образом можно закрепить этот успех и значительно расширить инфраструктуру по приёму платежей", – сказал глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Он добавил, что Kaspi планирует реализовать пилотный проект совместно с Министерством финансов: за счёт собственных средств создать современные технологические решения, которые включают, в том числе, объединение POS-терминалов и контрольно-кассовых машин.

"Все эти решения мы будем предоставлять предпринимателям бесплатно", – отметил Михаил Ломтадзе.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
02.11.19 11:27 Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
02.11.19 10:46 Бой Канело – Ковалев: казахстанец в андеркарте, Головкин в ожидании
01.11.19 20:10 Вопрос строительства канализационных очистных сооружений принципиально решен для Костаная
01.11.19 19:32 Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
01.11.19 18:31 Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
01.11.19 17:02 В выходные в Костанае холодно, но осадки маловероятны
01.11.19 15:34 Денежные переводы из Казахстана - «Золотая Корона» лидирует
01.11.19 15:17 Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном фестивале в США
01.11.19 13:36 "Прятался в шкафу" - подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские Костаная
01.11.19 12:20 Родители против новой системы оценок в школах: что ответили в Минобразования

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ maxsaf
Re: Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстан сейчас по этому показателю является одной из самых развитых стран по динамике развития

Мозг можно сломать, кто им тексты пишет?
Тоже самое что "КЗ на первом месте по силе желания попасть в тридцатку". :lol:
Профайл

§ Добринцофф
Re: Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6780
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.11.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно надо запретить,а то расслабились совсем ,лежат себе на диване с смартфоном и оплачивают все налоги ,пенсионные,ОСМС и.т.д.,да ещё и без комиссии.
Надо немедленно запретить,всех выстроить в очередь в Народный банк,что бы бумажек побольше и комиссии больше чем сами платежи.


Цитата:
Он добавил, что Kaspi планирует реализовать пилотный проект совместно с Министерством финансов: за счёт собственных средств создать современные технологические решения, которые включают, в том числе, объединение POS-терминалов и контрольно-кассовых машин.

"Все эти решения мы будем предоставлять предпринимателям бесплатно", – отметил Михаил Ломтадзе.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36620?1572668865

Надеюсь сделают,я обращался неделю назад в Каспий по поводу установки pos терминала,сказали не ставят.Ждёмс
Профайл

§ юля елиссева
Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо скажется на экономике
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.11.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Батоно Ломтадзе давно пора дать казахстанское гражданство и назначить министром финансов. Этот человек воистину финансовый гений!
Профайл

§ Тот самый
Re: Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрыть! Запретить! Убрать! Всё удобное и выгодное, с чем не может конкурировать их Халык.

И так уже запретили небольшим банкам начислять % на остаток на картах. А как удобно было на Каспи: 10 или 12% годовых, полежали деньги месяц на карте и на тебе +1%. Но Халык так не умеет и без того держится на плаву только за счёт бюджетников, студентов и пенсионеров, которым не дают выбирать банк.
Профайл

§ Тот самый
Re: Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
да ещё и без комиссии


Так ладно без комиссии, они же ещё и бонус в 1% платят за это! Ну как с такими конкурировать? Пусть как Казком и другие банки: каждая транзакция по 100 тенге комиссии. Недоплатил 12 тенге налога, ну доплачивай 12 тенге и 100 комиссии. Ещё и пеня 3 тенге? Ну также 3 тенге и 100 комиссии к ним же.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 1
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх