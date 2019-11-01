Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости

Результаты весенних и осенних работ по озеленению городских улиц продемонстрировали сегодня, 1 ноября, журналистам по инициативе акимата Костаная.

- В этом году акимом города перед нами была поставлена задача - не гнаться за количеством, а делать акцент на качество посадок, - отметил руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - Весной мы высадили 7 000 саженцев. Приняли эти посадки только осенью, когда убедились в том, что они в массе прижились. За осенний период планируем высадить ещё 10 000, но объем этих работ будет зависеть от погодных условий. На сегодня в ходе осенних посадок высажено 6 400 деревьев и кустарников.

Высокая приживаемость саженцев в этом году объясняется тем, что в штате подрядных организаций теперь состоит опытный лесник Рустем АХМЕТОВ, который ежедневно инспектирует посадку деревьев и кустарников. Акимат Костаная наделил его полномочиями прекращать работу подрядчиков, если не соблюдается технология посадки. Специалист также вправе требовать исправления некачественно выполненных работ и отбраковки саженцев.

- Мы добиваемся высокой приживаемости, потому что обеспечиваем саженцам оптимальные условия, - сказал Рустем Ахметов. - Раньше саженцы сажали в ту почву, которая была на месте, не обращая внимание на ее состав. Сейчас в посадочные ямы засыпаем привезенный чернозем, вносим удобрения, которые обеспечат хороший рост, вдоволь поливаем. Саженцы не привозим с голыми корнями, как делалось в прошлые годы, на корневую систему еще в питомнике наносится глиняная болтушка. Сейчас проверяем весенние посадки, я смотрю, как завязались почки. Могу сказать, что достигнута практически стопроцентная приживаемость. Весной, когда начнут распускаться листья, будем проверять, как прижились осенние саженцы.

В частности, на проспекте Кобланды батыра, где неоднократно прежде проводились провальные посадки, наконец-то прижились саженцы берез и тополей.

В акимате Костаная прислушались к мнению горожан и стали высаживать большое количество кустарников. В этом году на улицах областного центра высаживались карагана (желтая акация), арония, смородина золотистая. На том же проспекте Кобланды батыра, посреди разделительной полосы, высажены кустарники, которые будут регулярно подстригать. Со временем они образуют невысокую живописную живую изгородь.

Высаживают и традиционные виды деревьев: березы, тополя пирамидального, сосны, ели. Все саженцы покупают в Притобольском питомнике по ценам от 200 до 800 тенге, в зависимости от вида.