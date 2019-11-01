Казахская звезда "Инстаграма" Айжан Байзакова поведала своим подписчикам о том, что купила новое жилье.

Самое интересное, что она еще совсем не давно устраивала для фолловеров экскурсию по предыдущей новой квартире, где только закончился ремонт, а тут поведала о еще одном внушительном приобретении. Как уверяет девушка, она приобрела очередную жилплощадь в элитном районе города.

Новости Казахстана отмечают, что девушке явно не терпелось похвастаться и вместе с тем она сказала, что и мечтать не могла о таком дорогостоящем жилье еще совсем не давно. Сразу после этого Айжан поведала о великолепных условиях в ЖК и отметила, что большинство соседей ей уже знакомы, понадеявшись, что они не будут ее обсуждать.

Рассказывая о том, что окружает ее новое место жительства, Байзакова остановилась на брендовых бутиках и европейской атмосфере, которую скоро дополнит собственный кинотеатр. Она буквально выпрашивала поздравления от своих подписчиков и откровенно радовалась тому, что скоро уже нужно будет делать ремонт.

Новости Казахстана особо подчеркивают, что в инстаграм-посте Байзакова не преминула упомянуть и о стоимости своего элитного жилья.

Подписчики задались целью высчитать стоимость покупки и были потрясены суммой в восемьдесят миллионов тенге - квартира получилась явно неныгодной. Нашлись и те, кто попросту не поверил в том, что блогер говорит правду, но некоторые искренне ее поздравили с приобретением.

Один из подписчиков заметил, что двести тысяч долларов за однокомнатную квартиру даже для элитного сегмента в стране - это очень дорого и назвал такую инвестицию инстаграм-звезды "очень тупой", высказав свое откровенное мнение.

Надо сказать, что на фоне ее предыдущих постов этот выглядит как минимум странно - человек, который говорит о жестокости мира и необходимости доброты, внезапно решается потратить столько денег на личные нужды. Так что в комментариях нашлись и те, кто попенял красавице-блогеру на то, что она, имея на руках такую внушительную сумму, не потратила ее более разумно, то есть на благотворительность. Байзакова пока никак не отреагировала на откровенную критику.

Реакция же ее подписчиков, как всегда, самая разная, что и позволило скандальному казахскому блогеру прославиться, в том числе за пределами страны. Так что, возможно, с Айжан Байзаковой стоит брать пример, а не критиковать ее.

Источник: Новости Казахстана Nur.kz.

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