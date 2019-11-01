Денежные переводы из Казахстана - «Золотая Корона» лидирует

Появились результаты очередного исследования рынка денежных переводов в Казахстане. В качестве отчетного периода фигурирует первое полугодие с января по июнь 2019 года.

Как показывает статистика, общий объем транзакций продемонстрировал рост на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В абсолютном выражении это 281,8 миллиарда тенге. Речь идет только о транзакциях с использованием систем денежных переводов.

Однако эксперты рекомендуют обратить внимание на снижение динамики: так, в прошлом году в этот же период объем переводов вырос на 30% по сравнению с январем—июнем 2017 года. Специалисты не торопятся давать оценку этому явлению, но выдвигают гипотезу, что это связано с общей экономической ситуацией в республике и в странах-направлениях трансфертов.

Система денежных переводов «Золотая Корона» прочно занимает первое место по объему транзакций из Казахстана. Всего через нее за рубеж было выслано свыше 202 миллиардов тенге. Эта цифра свидетельствует о росте операций с использованием сервиса почти на 25% за год. От общего объема операций доля «Золотой Короны» составляет 71,8% - стоит вспомнить, что в прошлом году это значение едва превышало 61%.

Не изменился лидер и в списке стран, куда производится перевод денег из Казахстана. Почти 99 миллиардов тенге было отправлено в Россию – это 35% от общего объема отправленных средств. Статистические данные говорят о том, что финансовый поток от частных лиц в РФ снижается: в прошлом году в аналогичный период эта цифра была на 8,9% больше.

Следующим в списке приоритетных направлений идет Узбекистан. В республику было переведено 54,8 миллиарда тенге. Это значение выше показателей прошлого года на 22,7%.

Третье по популярности направление – Турция: 39,2 миллиарда тенге. Здесь наблюдается самый динамичный рост: объем трансфертов увеличился на 32,9% в сравнении с январем—июнем 2018 года.

Также в список стран, куда чаще всего отправляются средства из Казахстана, фигурируют Кыргызстан, Турция, Азербайджан, Таджикистан.

По мнению экономистов, причиной отправки средств из страны является желание сохранить их в виде инвестиций. Чаще всего в качестве формы сбережения выступает недвижимость. Эксперты проводят аналогию с Китаем: там население, не будучи полностью уверенным в курсе местной валюты, предпочитает инвестировать в недвижимость и при возможности скупает ее за рубежом.

Но все-таки чаще услуги платежных сервисов выбирают трудовые мигранты: их привлекает простота оформления, скорость транзакции и тарифы на перевод денежных средств. Так, у «Золотой Короны» действует специальное предложение для международных транзакций: согласно его условиям, трансграничный трансферт с конвертацией по курсу системы можно отправить без комиссии.

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