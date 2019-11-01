Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном фестивале в США

Международная премьера "Welcome to USA” пройдёт 20 и 21 ноября в рамках кинофестиваля AFI Fest, передает Informburo.kz.

Авторский фильм "Welcome to USA” казахстанского режиссёра Асель Аушакимовой покажут на кинофестивале Американского института киноискусства (AFI Fest) Это дебютная полнометражная картина Асель Аушакимовой.

Мировая премьера фильма пройдёт 20 и 21 ноября в одном из самых старинных кинотеатров Голливуда, китайском театре TCL. В широком доступе фильм должен появиться в первой половине 2020 года.

По сюжету фильма "Welcome to USA” 36-летняя Алия (играет актриса Салтанат Науруз) выигрывает в лотерее Green Card, но не может решиться: оставаться на Родине или переехать в США. Картина поднимает такие вопросы, как гендерное неравенство, толерантность к коррупции, проблемы семьи, религии и отношение казахстанского общества к представителям ЛГБТ. Финал фильма открытый.

По словам автора фильма Асель Аушакимовой, главный вопрос "Welcome to USA” – это почему казахстанцы покидают родину.

"Фильм в целом об эмиграции из РК, независимо от того, в какую страну. Намного проще эмигрировать в Штаты, участвуя в розыгрыше грин-карт. Девушка выигрывает и в течение фильма взвешивает все "за" и "против". Также затрагивается тема ЛГБТ, но это не главное. Главное – почему люди эмигрируют из современного Казахстана", - рассказала автор фильма Асель Аушакимова.

Кинофестиваль Американского института киноискусства (AFI Fest) проводится ежегодно с момента основания в1987 году. Это первый фестиваль в США, который получил аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Каждую осень в течение недели AFI Fest представляет наиболее значимые фильмы года и проекты молодых кинорежиссёров.