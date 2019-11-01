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Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном фестивале в США

1 ноября 2019, 15:17 |  Общество

Международная премьера "Welcome to USA” пройдёт 20 и 21 ноября в рамках кинофестиваля AFI Fest, передает Informburo.kz.

Авторский фильм "Welcome to USA” казахстанского режиссёра Асель Аушакимовой покажут на кинофестивале Американского института киноискусства (AFI Fest) Это дебютная полнометражная картина Асель Аушакимовой.

Мировая премьера фильма пройдёт 20 и 21 ноября в одном из самых старинных кинотеатров Голливуда, китайском театре TCL. В широком доступе фильм должен появиться в первой половине 2020 года.

По сюжету фильма "Welcome to USA” 36-летняя Алия (играет актриса Салтанат Науруз) выигрывает в лотерее Green Card, но не может решиться: оставаться на Родине или переехать в США. Картина поднимает такие вопросы, как гендерное неравенство, толерантность к коррупции, проблемы семьи, религии и отношение казахстанского общества к представителям ЛГБТ. Финал фильма открытый.

 

По словам автора фильма Асель Аушакимовой, главный вопрос "Welcome to USA” – это почему казахстанцы покидают родину.

"Фильм в целом об эмиграции из РК, независимо от того, в какую страну. Намного проще эмигрировать в Штаты, участвуя в розыгрыше грин-карт. Девушка выигрывает и в течение фильма взвешивает все "за" и "против". Также затрагивается тема ЛГБТ, но это не главное. Главное – почему люди эмигрируют из современного Казахстана", - рассказала автор фильма Асель Аушакимова.

Кинофестиваль Американского института киноискусства (AFI Fest) проводится ежегодно с момента основания в1987 году. Это первый фестиваль в США, который получил аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. Каждую осень в течение недели AFI Fest представляет наиболее значимые фильмы года и проекты молодых кинорежиссёров.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Картина поднимает такие вопросы, как гендерное неравенство, толерантность к коррупции, проблемы семьи, религии и отношение казахстанского общества к представителям ЛГБТ.//

//Также затрагивается тема ЛГБТ, но это не главное. Главное – почему люди эмигрируют из современного Казахстана//


Тема ЛГБТ не главная но основная?) одно не пойму почему сейчас на постсоветском пространстве разыгрываться протестная и эмигрантская карта на кхм нетрадиционщиках сексуального плана?) "В Чечне мучают Геев!" Все все либеральные газеты пестрят заголовками о тоталитаризме и авторитаризме в кавказской республике ( какие геи в Чечне????) "В России плохо относятся к гомсекам!" и все газеты поднимают вой какая Россия Мордор ) у нас сейчас все "митингуты" срочно стали за права геев и лесбиянок) либо себя защищают либо я непойму что это за чума такая?) Вот фильм про эмиграцию и опять тема ЛГБТ поднимается) к чему?
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§ лимон
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.11.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По сюжету фильма "Welcome to USA” 36-летняя Алия (играет актриса Салтанат Науруз) выигрывает в лотерее Green Card, но не может решиться: оставаться на Родине или переехать в США."

а так бывает? или фильм фантастический?
принимая решение в получении грин карты, получить её ещё и сумлеваться? :-x
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§ maxsaf
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Бывает, Артем рассказывал.
Цитата:
abaika95:
Вот фильм про эмиграцию и опять тема ЛГБТ поднимается) к чему?

Без этой темы фильм за бугром останется незамеченным. Просто хайп на ровном месте. Реклама бесплатно так сказать.
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