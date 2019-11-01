"Прятался в шкафу" - подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские Костаная

24-летний молодой человек промышлял тем, что садясь в такси, входил с водителем в доверительные отношения, занимал у них небольшие суммы и скрывался. 5 водителей, занимавшихся частным извозом, подали заявление в полицию. Ущерб составил 150 000 тенге.

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Задержать подозреваемого удалось в ходе оперативно-следственных мероприятий, сообщает пресс-служба департамента полиции.

- Схема получения денег была довольна проста. Мужчина подходил к таксистам и просил довезти до определенного адреса. В дороге он говорил, что ему срочно необходимы деньги, чтобы попутно решить проблему (например, купить что-то в магазине - ред.), и как только доберутся до пункта назначения, он отдаст то что занял, - рассказал старший лейтенант криминальной полиции управления полиции г. Костанай Арлан МАСАКБАЕВ.

Прибыв в конечный пункт поездки, подозреваемый выходил из машины и делал вид, что идет к банкомату. Но, отойдя на некоторое расстояние от машины, убегал.

Задержали мужчину у него дома. Когда прибыли полицейские, он прятался в шкафу. Оказалось, что он ранее судим. Кроме мошенничества, ему вменяется кража 80 000 тенге.

По всем фактам ведется расследование.