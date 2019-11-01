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"Прятался в шкафу" - подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские Костаная

1 ноября 2019, 13:36 |  Криминал

24-летний молодой человек промышлял тем, что садясь в такси, входил с водителем в доверительные отношения, занимал у них небольшие суммы и скрывался. 5 водителей, занимавшихся частным извозом, подали заявление в полицию. Ущерб составил 150 000 тенге.

Иллюстративное фото forpostsevastopol.ru

Задержать подозреваемого удалось в ходе оперативно-следственных мероприятий, сообщает пресс-служба департамента полиции.

- Схема получения денег была довольна проста. Мужчина подходил к таксистам и просил довезти до определенного адреса. В дороге он говорил, что ему срочно необходимы деньги, чтобы попутно решить проблему (например, купить что-то в магазине - ред.), и как только  доберутся до пункта назначения, он отдаст то что занял, - рассказал старший  лейтенант криминальной полиции управления полиции г. Костанай Арлан МАСАКБАЕВ.

Прибыв в конечный пункт поездки,  подозреваемый выходил из машины и делал вид, что идет к банкомату. Но, отойдя на некоторое расстояние от машины, убегал.

Задержали мужчину у него дома. Когда прибыли полицейские, он прятался в шкафу. Оказалось, что он ранее судим. Кроме мошенничества, ему вменяется кража 80 000 тенге.

По всем фактам ведется расследование.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: "Прятался в шкафу" - подозреваемого в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3226
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как быть с теми кто у продавцов берет под запись и годами не заходит в этот магазин. Тоже мошенники, скажете не давайте, но из года в год продолжается одно и тоже
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§ директор пляжа
Re: "Прятался в шкафу" - подозреваемого в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 01.11.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как зовут этого молодого человека можно указать?) или это очередная тайна покрытая мраком и таксистами)
Откройте карты, уважаемая редакция!
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§ лимон
Re: "Прятался в шкафу" - подозреваемого в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.11.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
а как зовут этого молодого человека можно указать?


Б̶е̶н̶д̶е̶р̶-̶З̶а̶д̶у̶н̶а̶й̶с̶к̶и̶й Бендер-Кустанайский
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