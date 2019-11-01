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Родители против новой системы оценок в школах: что ответили в Минобразования

1 ноября 2019, 12:20 |  Государство

В социальных сетях ведутся многочисленные споры об отмене новой системы оценивания знаний школьников, передает Sputniknews.kz.

© Sputnik / Кирилл Брага

Вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова ответила на многочисленные обращения родителей, которые жалуются на систему оценок в школах и просят отменить ее.

Ранее критику об обновленной учебной программе высказала учитель из Кокшетау Алия Ахетова. По ее словам, система оценок порождает тревогу, стресс и заведомое ожидание отрицательного результата. Отреагировал на ее заявление и президент Казахстана.

В министерстве образования и науки создали рабочую группу для обсуждения новой системы оценивания знаний в школах.

"Обсуждения идут, поступают предложения. Учителя спорят, соглашаются, доказывают, дополняют друг друга. Советуются с коллегами. Обсуждают вопросы учета баллов при проведении формативного оценивания, частотность СОР и СОЧ и другие вопросы, которые поднимают учителя", - написала Шолпан Каринова в Facebook.

Педагоги однозначно сошлись в одном – возвращаться к старой, трехбалльной системе нельзя, добавила вице-министр.

"Учителя понимают и считают, что методология системы критериального оценивания правильная, и она обеспечила новые стандарты и механизмы оценивания, которые можно сопоставить с требованиями систем оценивания ведущих стран. Поэтому отказываться от критериальной системы мы не будем", - заявила Каринова.

Что такое СОР и СОЧ

Суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ) – система критериального оценивания знаний учащихся.

СОР – это ранее использованные тематические контрольные работы. СОЧ – контрольные работы за четверть.

Раньше оценки за контрольные работы выставляли методом вычитания - количество допущенных ошибок и помарок влияло на результат.

Новая система оценивания учитывает каждый этап выполнения учебных заданий, что позволяет накапливать баллы. Как отмечают в министерстве, накопительная система стимулирует самостоятельную деятельность учащихся и способствует повышению качества знаний.

Почему родители школьников недовольны новой системой

После введения новой системы оценок в казахстанских школах в социальных сетях возникало много споров по данному вопросу. Родители подписывали петиции за отмену СОРов и СОЧей.

Дело в том, что такая система подразумевает проведение контрольных по всем предметам в один день. К тому же домашние задания детей не оцениваются как раньше. По словам родителей, школьники часто испытывают стресс из-за чрезмерной нагрузки и отсутствия традиционных оценок.
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* Butch
Re: Родители против новой системы оценок в школах: что ответили...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
СОР – это ранее использованные тематические контрольные работы. СОЧ – контрольные работы за четверть.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36611

То есть принципиальным делом было изменить название без изменения сути. Ну что ж это вполне в нашем духе.
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