"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист

Экономист из Нур-Султана Бекжан Киманов опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как в Казахстане связаны цены на мясо и скупщики, передает Tengrinews.kz.

"На сегодня фермер в зоне транспортной доступности Астаны отдает мясо за 1300-1350 тенге за килограмм чистого веса. Ниже никто не отдает.

Затем мясо покупает другой человек (назовем его логистом, потому что он возит мясо за 200 километров). Он накидывает порядка от 150 до 200 тенге за килограмм. В зависимости от того, как повезет закупить и сдать. Возит он за 200 километров и еще по 2-3 дня ищет там мясо. Возит примерно по 3-4 туши на легковой с прицепом или 6-7 туш, если "Газелью".

Оборот - от 0,9 до 1,5 миллиона тенге за рейс. Включая закупку и накладные расходы.

Расходы логиста:

1. От 50 до 100 литров бензина, или от 8 до 16 тысяч тенге за рейс.

2. Резчики: от 20 до 40 тысяч тенге за рейс.

3. ГАИшники - 5-10 тысяч за рейс.

4. Справки - от 8 до 16 тысяч за рейс.

5. Питание и т. п. - от 8 до 15 тысяч за рейс.

6. Въезд на базар - от 2 до 5 тысяч за рейс.

Итого: от 50 до 100 тысяч тенге за рейс, или порядка 80-100 тенге за килограмм.

Итого ловит он от 30 до 150 тысяч тенге за рейс, как повезет. Рейс - от 3 до 7 дней. Получается от 10 до 20 тысяч тенге в день. Что не так уж и много.

Далее. Скупщики. Покупают мясо примерно по цене 1500-1600 тенге за килограмм в зависимости от множества факторов. Накидывают примерно 50-80 тенге. И перепродают розничным торговцам.

Встают в 4 утра. В 5 утра уже на рынке. Раздают и развозят по городу до 10-11 утра. Немного отдыхают и с 18 до 21 собирают свои деньги. Кто-то тянет с оплатой. Просит в долг на несколько дней. Риски присутствуют.

Зарабатывают от 7 до 15 тысяч тенге с туши, или от 28 до 40 тысяч в день. Каждый день работать невозможно. Расходы - порядка 10-15 тысяч тенге в день (рубщики, грузчики, сборы рынка, бензин, СЭС и т. п.). Оборот - 4 туши, или один миллион тенге. Учитывая задержки оплаты, в обороте 2-3 миллиона тенге. Однако бывают форс-мажоры. Поэтому в среднем в месяц выходит 500-600 тысяч тенге прибыли. Что не так уж и много для такого напряженного ритма жизни. День с ночью у них перепутан, что очень вредно для здоровья.

Далее. Розничные. Покупают по 1550-1650. Продают утром по 1900. Вечером готовы отдать по 1600 и ниже. Прокачают 0,5 или 1 тушу в день. Расходы довольно большие. В день зарабатывают от 5 до 10 тысяч тенге.

Итого:

Нет никаких злых скупщиков, которые зарабатывают огромные деньги.

Фермеры. Продают 1 голову примерно за 200 тысяч тенге. Теленок стоит 50 тысяч тенге. Откорм - примерно девять месяцев. Прирост веса - 100 килограммов. Тюк сена стоит 250 тенге за 20 килограммов, или 12,5 тенге за килограмм. В день на 1 голову нужно 25 кило, или 312 тенге. А еще нужны лекарства, комбикорма и еще куча всего. Итого себестоимость как минимум 1000 тенге за килограмм. Таким образом, с 1 головы, или 100 килограммов прироста веса, получается 35 тысяч тенге. Если иметь 10 голов, получается 350 тысяч тенге за 9 месяцев, или 40 тысяч тенге в месяц. Если не выращивать корма самим и иметь менее 50 голов, то вообще нет никакого резона.

Так что цена мяса очень низкая. И заработок логистов, скупщиков и розничных торговцев тоже оправдан. Просто наши люди имеют такие низкие доходы, что нет возможности продавать дороже и иметь нормальную рентабельность.

P.S.

Если вы считаете, что кто-то слишком много зарабатывает, попробуйте встать на их место и поработать. Двери открыты. Ограничения лишь в умении и желании работать", - написал Киманов.

Пользователь отметил, что цифры в публикации примерные, есть неточности по цене сена и по затратам фермеров. Но сути это не меняет.

"Проблема не в росте цен на продукты, а в низких зарплатах. Низкие зарплаты не дают возможности фермерам нормально зарабатывать из-за низкого платежеспособного спроса. Некоторые же комментаторы начали обвинять во всем так называемых скупщиков. Этим постом хотел показать, что посредники оправданны и честно едят свой хлеб", - уточнил он.