Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Первые приметы зимы пришли в Костанайскую область

Георгий ГОВОРОВ

1 ноября 2019, 11:33 |  Общество

"Казгидромет" предупредил о том, что сегодня, 1 ноября, на большей части региона ожидается штормовой ветер. Преимущественно западный, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

- Низовая метель, туман и гололёд ожидается на севере Костанайской области, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В Узункольском районе сейчас идет низовая метель, туман и гололед.

По данным сайта rp5.kz, в Карабалыке  сегодня утром снежный покров достиг 4 см. Там же зафиксирована самая низкая на территории области температура - 5 градусов мороза.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
01.11.19 12:20 Родители против новой системы оценок в школах: что ответили в Минобразования
01.11.19 11:20 "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
01.11.19 11:13 Посольство Израиля в Казахстане восстановило работу после забастовки дипломатов
01.11.19 09:03 Составлен рейтинг самых коррумпированных вузов Казахстана
31.10.19 20:07 Что будут делать с 45 тысячами «выпадающих» из ОСМС жителей Костанайской области?
31.10.19 19:37 Победителей республиканского конкурса художников «Жас толкын» наградили в Костанае
31.10.19 18:08 "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
31.10.19 17:30 Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
31.10.19 14:03 Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
31.10.19 13:58 У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* abaika95
Re: Первые приметы зимы пришли в Костанайскую область
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1342
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в городе пока холодно и тихо,зима близко)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 2
Всего: 143

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх