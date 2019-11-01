Первые приметы зимы пришли в Костанайскую область

"Казгидромет" предупредил о том, что сегодня, 1 ноября, на большей части региона ожидается штормовой ветер. Преимущественно западный, порывы которого будут достигать 20 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

- Низовая метель, туман и гололёд ожидается на севере Костанайской области, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В Узункольском районе сейчас идет низовая метель, туман и гололед.

По данным сайта rp5.kz, в Карабалыке сегодня утром снежный покров достиг 4 см. Там же зафиксирована самая низкая на территории области температура - 5 градусов мороза.