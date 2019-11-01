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Первые приметы зимы пришли в Костанайскую область
Георгий ГОВОРОВ
1 ноября 2019, 11:33 | Общество
"Казгидромет" предупредил о том, что сегодня, 1 ноября, на большей части региона ожидается штормовой ветер. Преимущественно западный, порывы которого будут достигать 20 м/с.
Фото Ксении РЕБИК
- Низовая метель, туман и гололёд ожидается на севере Костанайской области, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - В Узункольском районе сейчас идет низовая метель, туман и гололед.
По данным сайта rp5.kz, в Карабалыке сегодня утром снежный покров достиг 4 см. Там же зафиксирована самая низкая на территории области температура - 5 градусов мороза.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
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«Нельзя разрушить, не разрушаясь»
предлагаю переименовать в город Кустанай в город Пеньков.
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: это не рыбалка а загребалка. Сколько нагребешь - все твое. "дикари" чё сказать ;-) А реально зимняя рыбалка нужна. Но не что бы рыбу так за жабры таскать. А для доступа...
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maxsaf: Ну, это не знаю как обозначить. Жадность что ли. Сам я тоже против того чтобы брать больше чем можешь в пользу употребить. Да и на такую "рыбалку" я бы и не пошёл. Не...
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch: И это замечательно! Я про свою цифровизацию мог бы много чего рассказать, но некому и незачем. Никому она на самом деле не нужна, так, видимость создают.