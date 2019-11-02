Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна переполненность школ?
Об этом рассказали родители, психологи и директора казахстанских школ, передает Informburo.kz.
Переполненный класс / Фото Алмаза Толеке
"Учитель может удерживать в поле внимания не более 12-18 учеников"
Надежда Самсоненко из Уштобе (Алматинская область), учитель с 40-летним стажем, рассказала, что ей приходилось работать с большими классами. Чтобы давать качественные знания, она оставляла детей на дополнительные занятия.
"Как правило, в начальной школе идут "на учителя": выбирают педагогов с хорошей репутацией. Если учитель ответственный, сознательный, ему приходится очень трудно в классе, где много детей. Мы работали по стандартам, предполагающим ежедневную проверку классной и домашней работ. Это большой труд. Кроме того, нужно опрашивать и оценивать детей во время урока. Я сразу вижу по глазам, что ребёнок недопонял что-то. Мои детишки часто оставались на дополнительные занятия, чтобы ещё раз механически отработать правила. Решил – пошёл домой. Только так удавалось добиваться хорошего качества знаний", – говорит Надежда Самсоненко.
Директор центра практической психологии "Тумар" и тренер-супервизор Любовь Фёдорова считает, что учитель физически не может контролировать качество обучения в классе, где обучается более 25 учеников. Однако даже эта норма, по её мнению, завышена.
"Если брать параметры, которые описаны в педагогической психологии, то каждый учитель может удерживать в поле своего внимания не более 12-18 учеников. Тогда это было бы качественное образование и воспитание. Такой подход используется в частных, но дорогостоящих школах", – поясняет Фёдорова.
Количество мест в классах/группах, согласно санитарным правилам, определяется по площади помещения:
- 2,5 м2 на 1 ученика – для 12-15 мест;
- 2,2 м2 на 1 ученика – для 16-25 мест;
- 1,8 м2 на 1 ученика – для 26-49 мест;
- 1,5 м2 на 1 ученика – для 50-75 мест;
- 1,3 м2 на 1 ученика – для 76-100 мест;
- 1,2 м2 на 1 ученика – для 100-150 мест;
- 1,1 м2 на 1 ученика – для 150-350 мест;
- 1,0 м2 на 1 ученика – для 350 и более мест.
Эти правила разработаны как для школ, так и для колледжей и вузов.
"Если в среднем классная комната имеет площадь в 40-45 квадратов, то можно посчитать, сколько человек может туда поместиться. Из расчёта 2,5 квадрата площади на ребёнка это 16-18 человек. Максимальное количество детей в обычном классе должно быть 25, для коррекционных классов – 15. Это связано с особенностями детей, потому что педагогу сложнее удержать их внимание", – сказала детский психолог Татьяна Остапенко.
Стандарты во многих школах не выдерживаются, отмечает она, и каким бы "золотым" ни был педагог, он не в состоянии уделить внимание всем. Чем младше дети, независимо от их здоровья, тем меньше человек должно быть в классе.
"У маленького ребёнка ещё не развиты лобные доли мозга, он не в состоянии контролировать своё поведение так, как хотят педагоги. У нас есть сенситивные периоды с точки зрения развития того или иного навыка. Для развития речи это период в возрасте 2-3 лет. Первый класс – это сенситивный период для умения работать в команде, подчиняться правилам, для контроля своего поведения и планирования своей деятельности. В норме развитие этих процессов должно к концу первого класса закончиться. Даётся год-полтора", – объясняет Татьяна Остапенко.
"В большом классе слышно, как каждый дышит"
Как на формирование личности влияет переполненность? Об этом рассказала психолог высшей категории, преподаватель-тренер психологов Академии управления безопасности и специальных программ при КазГЮУ Анна Поздеева.
"Когда ребенок растёт в среде, которая предполагает скученность, толчею, слабую или низкую организацию процесса, то формируется он стихийно, неопределённо. У детей будут самой средой вырабатываться такие черты характера, как неорганизованность, желание спрятаться за общей массой, не выражать своё мнение или выразить его анонимно, не отвечать за свои поступки", – предупредила Поздеева.
В неприспособленной для обучения среде, продолжила она, помех для формирования навыков больше, чем в нормальных условиях.
"Взрослые на то и взрослые, чтобы они рассчитывали все возможные помеховые факторы и по возможности устраняли их. Если такие факторы неизбежны, то результативность обучения будет ниже. Нужна в этих случаях лояльность к учителю", – сказала психолог.
Чем больше учеников в классе, тем больше отвлекаемость, подчёркивает детский психолог Татьяна Остапенко. Соответственно, качество знаний становится ниже.
"В большом классе слышно, как каждый дышит, не то что пишет или что-то делает. Будет падать качество знаний. Когда сидят по трое, страдает осанка, страдает почерк. Иногда администрация предлагает посмотреть на это с другой стороны, говоря, что так дети чувствуют локоть ближнего, что это помогает сплотить коллектив", – говорит специалист.
Урок алгебры / Фото Герарда Ставрианиди
Другая проблема в том, что в больших классах нет возможности поделить детей по уровням интеллектуальной готовности к школе. Педагог работает "на средненького", отмечает спикер.
"Детей мешают: не делят на готовых к письму и не готовых. Получается, что две крайности притягиваются к середине, на которую и работает педагог. Подготовленным скучно, и они к новому году ничего не хотят. Тем, кто в другой крайности находится, трудно: им задают сверх того, что они могут в данный момент освоить. И им тоже к новому году становится неинтересно", – говорит психолог.
Третья смена – не выход из положения
Система школьного образования была разбита на двухсменку неспроста, отмечает детский психолог Татьяна Остапенко. Она рассчитана на физиологические волны.
"Изначально смена была одна, и физиологически это правильно, потому что наш мозг максимально работает до 10 часов дня. Это как раз первые три урока, в которые администрация школы пытается заложить самые трудные предметы. А потом идут физкультура, труд, естествознание. Следующий скачок, когда мозг способен максимально впитывать информацию, идёт после обеда. Примерно с 13.30 до 15.00. Поэтому смен должно быть максимум две", – отмечает Остапенко.
В третьей смене ребёнок не попадает в такую волну, и это влияет на процесс усвоения информации и утомляемость. Ученика заставляют работать, когда его мозг "спит". Вся начальная школа, пятиклассники и выпускники должны ходить только в первую смену, уверяет наша собеседница.
Ещё у специалиста вопрос к организации перемен. Согласно нормам, каждая из них должна быть не менее 10 минут. Большая – после 2-го или 3-го урока – не менее 30 минут. Или же должны быть две большие перемены по 20 минут.
"Дети во время большой перемены должны находиться на улице и играть в подвижные игры", – поясняет Татьяна Остапенко.
К 5-6-му уроку у ребёнка, если ему не позволять бегать и играть, ухудшается концентрация, он постоянно отвлекается и не может адекватно усваивать информацию.
"Он смотрит в окно, может залезть под парту, начинает дёргать соседа, ему постоянно надо что-то доставать из сумки. Но это не потому, что ребёнок вредный и противный, а потому, что тело пытается сбросить напряжение таким образом. Ведь ему не дали возможности сделать это во время перемены", – объясняет Татьяна Остапенко.
В связи с этим психолог рекомендует проводить подвижные игры, особенно в начальном звене.
Каким должно быть учебное место у ребёнка?
Психолог высшей категории Анна Поздеева рассказала, какие должны быть парты, чтобы ребёнок мог правильно формироваться.
"Парты должны соответствовать физиологическим нормам ребёнка, то есть быть под его рост и вес – не выше и не ниже, не шире и не уже. Когда ребёнок сидит на стуле, рабочая поверхность стола должна быть на расстоянии 30 сантиметров от подбородка. Иначе ребёнок будет либо наклоняться, если расстояние больше, либо отклоняться, если расстояние меньше", – сказала Поздеева.
Занятие в школе-лицее №85 в Нур-Султане / Фото Герарда Ставрианиди
Ширина стола определяется шириной расставленных локтей ребёнка. Он должен удобно на него опираться, отмечает эксперт.
"Если парта совсем узенькая – в 50 сантиметров шириной, то понятно, что ребёнок локти не расставит. У него только тетрадка туда влезет, а локти будут висеть. Рабочая поверхность стола должна позволять ребёнку размещать тетрадь и локти", – сказала Анна Поздеева.
У парты должны быть ящики, чтобы ребёнок мог разместить ручки, карандаши. Одна парта не должна упираться в другую.
Плюс ко всему администрация школы должна позаботиться о проветривании кабинетов.
Как лучше организовать работу в переполненном классе
Директор центра практической психологии "Тумар" и тренер-супервизор Любовь Фёдорова предлагает педагогам делить детей на группы.
"Каждые два месяца их нужно пересаживать, меняя состав этих групп, давать им групповые задания. Это улучшает психологический климат в классе, вырабатывает приёмы взаимоподдержки учеников, взаимовыручки", – говорит она.
Её коллега Татьяна Остапенко считает, что можно также между такими группами распределять задания по способностям детей.
"Я вижу только один выход: педагог должен поделить детей на тех, кто понимает быстро и кто медленно, и дифференцированно готовить задания для них. То есть тему он даёт всем одинаково, а вот вопросы по теме – для каждой группы индивидуально. Каждый будет учиться в своём темпе", – объясняет Татьяна Остапенко.
Такой метод не всегда приветствуют родители, но он значительно облегчает жизнь детям, подчёркивает она.
Преподаватель-тренер психологов Анна Поздеева относится скептически к тому, что какими-либо педагогическими или психологическими приёмами можно исправить положение дел. Только возведение новых школ и соблюдение необходимых норм обеспечат психологический комфорт и успеваемость у школьников, говорит она.
Игра в шахматы / Фото Герарда Ставрианиди
Советы психологов
Психологи дают ряд советов родителям, дети которых учатся в больших классах:
- будьте готовы к тому, что потребуются репетиторы, так как учитель в переполненном классе физически не успевает уделить внимание всем;
- будьте готовы, что потребуется помощь психолога – из-за постоянной толкотни дети могут стать агрессивными;
- давайте ребёнку эмоциональную поддержку, не кричите на него и не ругайте за то, что после школы он громко разговаривает;
- увеличьте поход от школы до дома: задержитесь в парке, погуляйте по улицам, поиграйте на площадке; это поможет ребёнку разрядиться, спустить пар, вернуться в себя;
- подкармливайте нервную систему: пейте витамины или комплекс микроэлементов, которые действуют успокаивающе; это может быть магний, цинк, витамины группы В; за назначением обязательно обратитесь к врачу;
- укрепляйте иммунитет; в переполненных классах ребёнок может чаще болеть;
- прислушивайтесь к своему ребёнку; если он говорит, что устал, но при этом носится как угорелый, он действительно устал – дайте ему сбросить напряжение.
Есть две категории людей: первая при утомлении затихает, им нужно замереть, они могут уснуть в автобусе, смотреть мультики, практически уснув, или слушать музыку, закрывая уши. Так они гасят шум, убирают лишние раздражители. Это способ восстановиться для ребёнка. У многих возникает потребность в дневном сне.
Вторая группа людей при переутомлении перевозбуждается. Ребёнок может кричать, бегать, плакать, спорить, быть очень обидчивым, ругаться. Ему хочется идти по дороге и прыгать, залезть на бордюр, что-то пнуть, поиграть на компьютере, побить грушу. Слушая музыку, такие дети прыгают, танцуют. Им нужен выплеск энергии, отмечает детский психолог Татьяна Остапенко.
Также она советует родителям не делать домашнее задание вместе с ребёнком или за него. Их задача – создать условия, чтобы ребёнок мог заниматься, и не отбить интерес к учёбе. Если заставлять ребёнка делать уроки по 5-6 часов, у него сформируется негативное отношение не только к школе, но и к процессу познания вообще.
Урок в школе-лицее №85 в столице / Фото Герарда Ставрианиди
По словам Татьяны Остапенко, в первом классе выполнение домашних заданий не должно превышать 1 часа, во втором – 1,5 часа, и дальше прибавляется по 30 минут на каждые два класса:
- 3-4 класс – 2 часа;
- 5-6 класс – 2,5 часа;
- 7-8 класс – 3 часа;
- 9-11 класс – 4 часа.
Принимайте своего ребёнка таким, какой он есть, советует психолог Любовь Фёдорова.
"Самое главное – проявляйте искренний интерес к тому, как чувствует себя ребёнок в школе, и внимательно, без оценок, упрёков и суждений выслушивайте всё, что он желает вам рассказать. Если ребёнок не спрашивает совета, не надо ничего советовать – просто слушайте", – рекомендует Фёдорова.
Здоровая психика важнее баллов за обучение, подчёркивает специалист.
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