Составлен рейтинг самых коррумпированных вузов Казахстана

Заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции провели в Центральном аппарате партии Nur Otan. Члены совета обсудили вопросы коррупции в высших учебных заведениях нашей страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу партии Nur Otan.

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В ходе заседания подвели итоги акции «Чистая сессия», которая прошла по всему Казахстану. Глава «Jas Otan» Даулет Карибек доложил об ее итогах.

Активисты молодежного крыла партии опросили около 15 тыс. студентов со всех уголков Республики Казахстан о фактах коррупции в вузах страны. 12,8 процентов опрошенных отметили, что такая проблема существует. Как отмечает Карибек, согласно результатам опроса, каждый 8 студент подтвердил, что коррупция в сфере образования существует, а каждый 12 студент сам давал взятку.

Также в ходе заседания было подмечено, что в казахстанских вузах до сих пор существует традиция накрывать столы и дарить подарки после экзаменов и защиты дипломных работ.

Также, по данным, которые удалось собрать активистам, был составлен рейтинг самых коррумпированных вузов.

В этом списке оказались следующие учебные заведения:

Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова; Атырауский университет нефти и газа; Карагандинский государственный медицинский университет; Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова; Актюбинский региональный государственный университет имени К. Жубанова.

Даулет Карибек рассказал, что, согласно мнению опрошенных, коррупцию в вузах порождает низкая оплата труда преподавателей, отсутствие интереса к учебе у учащихся, высокая загруженность, а также отсутствие мест в общежитиях вузов.