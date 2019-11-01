Что будут делать с 45 тысячами «выпадающих» из ОСМС жителей Костанайской области?

Вопрос прозвучал сегодня, 31 октября, на заседании областного штаба по внедрению системы обязательного социального медицинского страхования. С 1 января 2020 года должно начаться ее полномасштабное функционирование. Обсуждали готовность к этому в Костанайской области.

Одна из проблем, которую с 2017 года решают государственные органы, - определение статусов граждан относительно ОСМС. Система строится на уплате взносов, за одних граждан платит государство, за других - работодатель, третьи выбирают вариант «плачу сам».

Статусы большей части населения области на сегодня определены, говорилось на заседании. С марта 2017 года актуализированы статусы более 300 000 человек, в том числе самозанятых, из которых кто-то зарегистрировал ИП, кто-то нашел работу, кто-то выбрал вариант единого совокупного платежа. Однако, около 16 000 человек не хотят участвовать в ОСМС.

- Они были выявлены в ходе подворных обходов. Им все разъяснили. Они знают об ОСМС, но не желают никак в ней участвовать, - отметил заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ. – Но так ситуацию оставлять нельзя. С 1 января 2020 года с ними начнутся проблемы. Надо точечно поработать с каждым из них еще раз.

Выявилась еще одна проблемная группа. Работодатели уже платят в фонд ОСМС за своих наемных работников. Но по закону, если за человека три месяца не поступают взносы, он перестает считаться застрахованным, выпадает из системы ОСМС. На сегодня в Костанайской области таких «выпадающих» граждан – 45 000 человек. С тем, почему за них не поступают страховые платежи, хотя они числятся наемными работниками, будет разбираться налоговая служба. Заместитель руководителя ДГД по Костанайской области Сеилжан АХМЕТОВ сказал, что максимум до 1 декабря ситуация по всем этим людям будет прояснена.