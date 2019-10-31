Победителей республиканского конкурса художников «Жас толкын» наградили в Костанае
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В этом году конкурс «Жас толкын» приобрел статус республиканского, в нем принимали участие молодые художники из других регионов. География конкурса пополнилась такими названиями: Нур-Султан, Актобе, Уральск, Караганда, Алматы, Тараз, Шымкент. Наша область представлена авторами из областного центра, Рудного, Лисаковска, Житикары, Аркалыка, Карабалыкского, Федоровского, Сарыкольского и Костанайского районов.
На первом этаже картинной галереи разместили 127 работ, прошедших во второй тур. Всего на конкурс была подана 131 заявка. Отборочный тур прошли 73 участника, четверо из них - по двум номинациям. Победителей определяли в четырех номинациях: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство и скульптура.
Егор Кислицын, "Дриада"
Лучшие работы отбирало жюри, в состав которого вошли известные художники и скульпторы: Вадим Быков, Георгий Соков, Ануар Сапиев, Татьяна Баринова, Мухаметкали Рахалиев.
Асель Нуркенова, "Талисман"
Дипломанты в каждой номинации, по всем категориям, получали не только дипломы, но и сертификаты на денежное вознаграждение.
Аблай Мурашбеков, "Девушка в накидке"
Дипломы 3 степени и 40 000 тенге получили: Садовникова Екатерина (графика), Алтынгуль Магзумова (живопись), Ольга Гудзевич (декоративно-прикладное искусство), Жандос Бекмухамбет (скульптура).
Екатерина Садовникова, "Утро"
Дипломами 2 степени и сертификатами на 70 000 тенге награждены: Марина Ткаченко (графика), Елена Кладченко (живопись), Инна Миллер (декоративно-прикладное искусство), Аблай Мурашбеков (скульптура).
Асель Нуркенова, "Старый охотник"
Дипломы 1 степени и сертификаты на 150 000 тенге получили: Ерсин Темиргалиев (графика), Асель Нуркенова (живопись), Мариям Тажиева (декоративно-прикладное искусство), Егор Кислицын (скульптура).
Марина Ткаченко, "Скифские мотивы"
- Конкурс получился большой, интересный, - сказал, обращаясь к участникам, член Союза художников РК Георгий СОКОВ. - Естественно, конкурс молодежный, где-то не хватает авторам умения работать с материалом, но это дело наживное, дело опыта. Это не страшно. Меня немного смущает другое - зачастую недостает вкуса. Это гораздо серьезнее, чем провалы в профессиональных технических моментах. Вкус путем механической работы не вырабатывается, он наживается, вырабатывается у человека в течение всей жизни, особенно в первой ее части. Это зависит от того, что вы читаете, что вы смотрите, слушаете, с кем общаетесь. Это все формирует вас, как личности, ваше отношение ко всему, не только к изобразительному искусству. Вкус - это самое главное в искусстве, а ремеслом вы овладеете.
Гран-при конкурса (и денежное вознаграждение 300 000 тенге) присудили автору, чье чувство вкуса и умение работать с материалом не вызывает сомнений. Победителем признана Арина Вакерова из Костаная за работу в номинации "Декоративно-прикладное искусство", выполненную в технике ниткографии. Эта работа вместе с другими произведениями Арины уже выставлялась в марте на выставке учеников и учителей художественной школы им. Л. И. Русина «Весенний вернисаж» и поразила тщательностью исполнения и подбором цвета.
- Эта работа выполнялась долго, целых три месяца, - рассказала Арина ВАКЕРОВА. - Три месяца я приходила из школы и не занималась ничем другим, отказывала себе во всем, в любом отдыхе. До 11 вечера, пока мама не напоминала, что пора спать, я приклеивала нитки на эскиз. Эта работа захватила меня полностью.
Арина намерена связать свою жизнь с искусством. Сейчас она учится в 11 классе физико-математического лицея и по окончании учебы уедет в Санкт-Петербург получать художественное образование.
Марьбям Тажиева, "Тюльпаны в вазе"
Аблай Мурашбеков, "Притяжение"
А. Абдешев, "Лето"
А. Бурцева, "Сон Алисы"
Фото Ксении РЕБИК
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Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда повестка на модерации ;-) таноми52: Стоит тут оставаться? скоро увидим 8-)
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Coopidon: стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи По странному стечению обстоятельств статья получилась - о гвоздях )) [Исправлено: maxsaf, 31.10.2019 - 19:50]
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Основное обсудили, сверили часы так сказать, можно переходить ко второстепенным вопросам Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда :-) Стоит тут оставаться?
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Георгий, а Вы не могли проанонсировать это событие? :-x Мы бы уж точно подтянулись на Плазу 8-)
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
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