Форум
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда повестка на модерации ;-) таноми52: Стоит тут оставаться? скоро увидим 8-)
31.10.19 19:51
maxsaf
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Coopidon: стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи По странному стечению обстоятельств статья получилась - о гвоздях )) [Исправлено: maxsaf, 31.10.2019 - 19:50]
31.10.19 19:49
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Основное обсудили, сверили часы так сказать, можно переходить ко второстепенным вопросам Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда :-) Стоит тут оставаться?
31.10.19 19:46
electro
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Георгий, а Вы не могли проанонсировать это событие? :-x Мы бы уж точно подтянулись на Плазу 8-)
31.10.19 19:45
Козлов я
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Безопасность - превыше всего. d.radikal.ru
31.10.19 19:29
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Победителей республиканского конкурса художников «Жас толкын» наградили в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

31 октября 2019, 19:37 |  Культура

В этом году конкурс «Жас толкын» приобрел статус республиканского, в нем принимали участие молодые художники из других регионов. География конкурса пополнилась такими названиями: Нур-Султан, Актобе, Уральск, Караганда, Алматы, Тараз, Шымкент. Наша область представлена авторами из областного центра, Рудного, Лисаковска, Житикары, Аркалыка, Карабалыкского, Федоровского, Сарыкольского и Костанайского районов.

На первом этаже картинной галереи разместили 127 работ, прошедших во второй тур. Всего на конкурс была подана 131 заявка. Отборочный тур прошли 73 участника, четверо из них - по двум номинациям. Победителей определяли в четырех номинациях: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство и скульптура.

Егор Кислицын, "Дриада"

Лучшие работы отбирало жюри, в состав которого вошли известные художники и скульпторы: Вадим Быков, Георгий Соков, Ануар Сапиев, Татьяна Баринова, Мухаметкали Рахалиев.

Асель Нуркенова, "Талисман"

Дипломанты в каждой номинации, по всем категориям, получали не только дипломы, но и сертификаты на денежное вознаграждение.

Аблай Мурашбеков, "Девушка в накидке"

Дипломы 3 степени и 40 000 тенге получили: Садовникова Екатерина (графика), Алтынгуль Магзумова (живопись), Ольга Гудзевич (декоративно-прикладное искусство), Жандос Бекмухамбет (скульптура).

Екатерина Садовникова, "Утро"

Дипломами 2 степени и сертификатами на 70 000 тенге награждены: Марина Ткаченко (графика), Елена Кладченко (живопись), Инна Миллер (декоративно-прикладное искусство), Аблай Мурашбеков (скульптура).

Асель Нуркенова, "Старый охотник"

Дипломы 1 степени и сертификаты на 150 000 тенге получили: Ерсин Темиргалиев (графика), Асель Нуркенова (живопись), Мариям Тажиева (декоративно-прикладное искусство), Егор Кислицын (скульптура).

Марина Ткаченко, "Скифские мотивы"

- Конкурс получился большой, интересный, - сказал, обращаясь к участникам, член Союза художников РК Георгий СОКОВ. - Естественно, конкурс молодежный, где-то не хватает авторам умения работать с материалом, но это дело наживное, дело опыта. Это не страшно. Меня немного смущает другое - зачастую недостает вкуса. Это гораздо серьезнее, чем провалы в профессиональных технических моментах. Вкус путем механической работы не вырабатывается, он наживается, вырабатывается у человека в течение всей жизни, особенно в первой ее части. Это зависит от того, что вы читаете, что вы смотрите, слушаете, с кем общаетесь. Это все формирует вас, как личности, ваше отношение ко всему, не только к изобразительному искусству. Вкус - это самое главное в искусстве, а ремеслом вы овладеете.

Гран-при конкурса (и денежное вознаграждение 300 000 тенге) присудили автору, чье чувство вкуса и умение работать с материалом не вызывает сомнений. Победителем признана Арина Вакерова из Костаная за работу в номинации "Декоративно-прикладное искусство", выполненную в технике ниткографии. Эта работа вместе с другими произведениями Арины уже выставлялась в марте на выставке учеников и учителей художественной школы им. Л. И. Русина «Весенний вернисаж» и поразила тщательностью исполнения и подбором цвета.

- Эта работа выполнялась долго, целых три месяца, - рассказала Арина ВАКЕРОВА. - Три месяца я приходила из школы и не занималась ничем другим, отказывала себе во всем, в любом отдыхе. До 11 вечера, пока мама не напоминала, что пора спать, я приклеивала нитки на эскиз. Эта работа захватила меня полностью.

Арина намерена связать свою жизнь с искусством. Сейчас она учится в 11 классе физико-математического лицея и по окончании учебы уедет в Санкт-Петербург получать художественное образование.

Марьбям Тажиева, "Тюльпаны в вазе"

Аблай Мурашбеков, "Притяжение"

А. Абдешев, "Лето"

А. Бурцева, "Сон Алисы"

Фото Ксении РЕБИК
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
31.10.19 18:08 "Требовали 30 млн тенге" - двух чиновников из Аулиекольского района рекомендовал уволить Совет по этике
31.10.19 17:30 Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
31.10.19 14:03 Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
31.10.19 13:58 У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае
31.10.19 13:14 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах
31.10.19 11:25 Браконьеры, отстрелявшие сибирских косуль и гуся пискульку, задержаны в Костанайской области
31.10.19 11:01 История о свалке опасных медотходов в Костанайском районе становится все более загадочной
31.10.19 09:22 «Горняк» на выезде дважды обыграл столичную «Астану», но второй раз - по буллитам
31.10.19 08:52 Тимур ГАФУРОВ: Продукт непротивления
30.10.19 18:03 Пенальти на 93-й минуте спас "Тобол" от поражения в матче с "Кайсаром"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* abaika95
Победителей республиканского конкурса художников «Жас толкын» наградили в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 19:45
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о том, что назначение акимов областей и городов республиканского значения, а также почти всех министров должно быть согласовано с председателем Совбеза. Улучшит ли это систему управления государством?
Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 126
Пользователей: 5
Всего: 131

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх