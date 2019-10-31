Победителей республиканского конкурса художников «Жас толкын» наградили в Костанае

В этом году конкурс «Жас толкын» приобрел статус республиканского, в нем принимали участие молодые художники из других регионов. География конкурса пополнилась такими названиями: Нур-Султан, Актобе, Уральск, Караганда, Алматы, Тараз, Шымкент. Наша область представлена авторами из областного центра, Рудного, Лисаковска, Житикары, Аркалыка, Карабалыкского, Федоровского, Сарыкольского и Костанайского районов.

На первом этаже картинной галереи разместили 127 работ, прошедших во второй тур. Всего на конкурс была подана 131 заявка. Отборочный тур прошли 73 участника, четверо из них - по двум номинациям. Победителей определяли в четырех номинациях: графика, живопись, декоративно-прикладное искусство и скульптура.

Егор Кислицын, "Дриада"

Лучшие работы отбирало жюри, в состав которого вошли известные художники и скульпторы: Вадим Быков, Георгий Соков, Ануар Сапиев, Татьяна Баринова, Мухаметкали Рахалиев.

Асель Нуркенова, "Талисман"

Дипломанты в каждой номинации, по всем категориям, получали не только дипломы, но и сертификаты на денежное вознаграждение.

Аблай Мурашбеков, "Девушка в накидке"

Дипломы 3 степени и 40 000 тенге получили: Садовникова Екатерина (графика), Алтынгуль Магзумова (живопись), Ольга Гудзевич (декоративно-прикладное искусство), Жандос Бекмухамбет (скульптура).

Екатерина Садовникова, "Утро"

Дипломами 2 степени и сертификатами на 70 000 тенге награждены: Марина Ткаченко (графика), Елена Кладченко (живопись), Инна Миллер (декоративно-прикладное искусство), Аблай Мурашбеков (скульптура).

Асель Нуркенова, "Старый охотник"

Дипломы 1 степени и сертификаты на 150 000 тенге получили: Ерсин Темиргалиев (графика), Асель Нуркенова (живопись), Мариям Тажиева (декоративно-прикладное искусство), Егор Кислицын (скульптура).

Марина Ткаченко, "Скифские мотивы"

- Конкурс получился большой, интересный, - сказал, обращаясь к участникам, член Союза художников РК Георгий СОКОВ. - Естественно, конкурс молодежный, где-то не хватает авторам умения работать с материалом, но это дело наживное, дело опыта. Это не страшно. Меня немного смущает другое - зачастую недостает вкуса. Это гораздо серьезнее, чем провалы в профессиональных технических моментах. Вкус путем механической работы не вырабатывается, он наживается, вырабатывается у человека в течение всей жизни, особенно в первой ее части. Это зависит от того, что вы читаете, что вы смотрите, слушаете, с кем общаетесь. Это все формирует вас, как личности, ваше отношение ко всему, не только к изобразительному искусству. Вкус - это самое главное в искусстве, а ремеслом вы овладеете.

Гран-при конкурса (и денежное вознаграждение 300 000 тенге) присудили автору, чье чувство вкуса и умение работать с материалом не вызывает сомнений. Победителем признана Арина Вакерова из Костаная за работу в номинации "Декоративно-прикладное искусство", выполненную в технике ниткографии. Эта работа вместе с другими произведениями Арины уже выставлялась в марте на выставке учеников и учителей художественной школы им. Л. И. Русина «Весенний вернисаж» и поразила тщательностью исполнения и подбором цвета.

- Эта работа выполнялась долго, целых три месяца, - рассказала Арина ВАКЕРОВА. - Три месяца я приходила из школы и не занималась ничем другим, отказывала себе во всем, в любом отдыхе. До 11 вечера, пока мама не напоминала, что пора спать, я приклеивала нитки на эскиз. Эта работа захватила меня полностью.

Арина намерена связать свою жизнь с искусством. Сейчас она учится в 11 классе физико-математического лицея и по окончании учебы уедет в Санкт-Петербург получать художественное образование.

Марьбям Тажиева, "Тюльпаны в вазе"

Аблай Мурашбеков, "Притяжение"

А. Абдешев, "Лето"

А. Бурцева, "Сон Алисы"

Фото Ксении РЕБИК