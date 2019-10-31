Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан

Акция "#ЛичныйРекорд" прошла сегодня, 31 октября, на сцене в ТРЦ "Костанай плаза". 24-летний инструктор йоги на гвоздях Давид АСАНОВ простоял на садху (специальной доске с торчащими из неё гвоздями) ровно час.

- Я сам из Костаная, но чуть больше года назад работал в Челябинске, - рассказал "НГ" Давид. - Работал на заводе, где как раз делали доски садху. Много общался с мастерами, которые часто и долго занимаются йогой на гвоздях. Спустя три месяца решил, что это можно популяризировать в Костанае, и вернулся домой. Такие занятия помогают преодолеть внутренние блоки и страхи, учит правильно медитировать. Гвозди через нервные окончания на пятках массажируют внутренние органы. Кому-то нужно учиться отключать свой ум, а на гвоздях это единственный способ выстоять. Главное - не думать о боли, а доверять инструктору.

Доски садху Давид изготавливает сам. Гвозди должны быть одного уровня и на определённом расстоянии друг от друга. Весь процесс занимает около недели. Перед тем, как встать на доску, обрабатывает гвозди специальным обеззараживающим средством.

Давид принёс с собой несколько досок садху и предлагал всем желающим встать на гвозди рядом с ним.

- Кому-то это нравится, кто-то стесняется и отказывается, - рассказал он о реакции горожан. - Некоторые ассоциируют меня с древними йогами и всерьёз спрашивают, умею ли я глатать огонь или летать по во воздуху. Был даже такой случай: девушка пришла, встала на гвозди и начала танцевать. Меня это сильно удивило.

Пока Давид устанавливал рекорд, его ассистентка Мария ШЕРГИНА встала на садху и провела 5-минутный мастер-класс.

- Я занимаюсь сама, но непрофессионально, - пояснила Мария "НГ". - У меня нет внутренней потребности стоять каждый день, но ощущения мне знакомы. Самое главное - внутренний настрой. Когда первый раз вставала, было не страшно, а любопытно. Это была самая простая попытка, потому что потом я знала, какие будут ощущения. Когда встаёшь на гвозди, важно следить за дыханием. Люди чувствуют боль и забывают выдыхать. Поэтому, когда появляется болевой эффект, нужно делать выдох. Хорошо, что вокруг люди, намного легче так стоять. Лучше, чем одной дома. Сначала мне было очень жарко, потом тепло распределилось по телу и сейчас достаточно комфортно.

Из прохожих первой вызвалась испытать новые ощущения 11-летняя Елизавета ВОРОНОВА. Девочка простояла на садху около 5 минут. Она улыбалась, но после процедуры на её пятке отпечатались чёткие квадратики. Лиза даже попыталась встать на доску второй раз, но повторить свой рекорд у нее не получилось.

- Я впервые стояла на доске, было больновато, - рассказала она. - Йогов никогда не видела, но потом подумала - раз надо, так надо. На самом деле это классно! Сам попробуй и всё поймёшь!

Корреспондент "НГ" рискнул. Простоял на доске садху ровно 25 минут. Это и правда особо не больно, скорее страшно.

Сначала ты опираешься на ассистента, ставишь первую ногу, выбираешь наиболее удобное расположение и только после этого ставишь вторую ногу. Потом ассистент тебя отпускает и ты стоишь сам, сколько сможешь. Боль чувствуется всё время, но общение и правда отвлекает. Но тяжелее всего - сходить с доски садху. Здесь тоже помогает ассистент. После доски садху по-другому ощущаешь ноги - как-будто ты заснул на три часа в ванне и пятки насквозь промокли. Правда, спустя полчаса позвоночник откликнулся болью на йогу. Наверно, слишком долгое получилось испытание для первого раза.

Желающих постоять на доске садху в течение часа нашлось немного. То ли костанайцы постеснялись, то ли побоялись. Давид тем временем установил свой рекорд. У него преодолеть себя получилось.

В последнее время рекорды с досками садху перестают быть редкостью. 19 октября, в Санкт-Петербурге состоялось самое массовое стояние на досках садху - 90 человек одновременно продержались 1 час 11 минут 11 секунд. В июне 2019 года россиянка Мария Бреусенко установила личный рекорд стояния на гвоздях – 2 часа 22 минуты – и стала первой в России женщиной-рекордсменкой в этом направлении. В Книгу рекордов России в номинации "Самое продолжительное стояние на гвоздях в мире (мужчины)" внесено достижение Георгия Георгиладзе, который 10 ноября 2018 года в Москве простоял на доске садху 12 часов 08 минут 00 секунд.