Аркадий ДЕНИСОВ: В формате монолога

Обком КНПК - один из немногих, а может, и единственный в области, который регулярно выносит на обсуждение общественности социально значимые темы. При этом приглашает профильных должностных лиц, депутатов, профсоюзы, общественно-политические организации. Далеко не все откликаются, что в любом случае свидетельствует о недооценке и недопонимании важности поднятой проблемы, а также нежелании ее решать.

Последний круглый стол был посвящен медицине и назывался «Страшно болеть!». Жутковатое название, но за ним стоят низкий уровень медуслуг, постановка ошибочных диагнозов, заоблачные цены на лекарства и медуслуги. Поэтому организаторов обрадовало присутствие на встрече руководителя управления здравоохранения Вячеслава Дудника. Но радость довольно скоро улетучилась.

Чиновник быстро прибрал к рукам бразды правления, задвинув за пыльные кулисы модератора от КНПК, и все отведенное время повествовал один. Резкие вопросы из зала подвергались немедленному остракизму. К примеру, вполне безобидный вопрос от журналиста «НГ» был принят в штыки: «Вы, что, пришли провоцировать меня?» Получил свое и ветеран, перенесший три операции на сердце, но не получающий лекарства для реабилитации: «Вы смотрите, человеку сделали три бесплатные операции, и он еще недоволен! За рубежом вы бы остались голым!» Создалось впечатление, что Дудник оплатил операции из собственного кармана, а не из гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Прозвучал вопрос: почему врачи на приеме выписывают не, скажем, аспирин или парацетамол, а в десятки раз более дорогие импортные лекарства, имеющие в основе уже названные компоненты? Ответ обескуражил: «Приняв аспирин из Германии, я быстрее получу результат». Присутствующие поняли эту фразу как призыв байкотировать отечественную фармпродукцию. Одна из сотрудниц департамента вышла пояснить ситуацию с медпрепаратами, но после двух-трех фраз была остановлена шефом и отправлена на место.

Дальше был сплошной монолог, густо сдобренный цифрами об увеличении финансирования по всем направлениям и кадровом дефиците. Я слышал такие доклады и раньше. Только вот не факт, что выделенные и освоенные средства дошли до цели. Не забыт еще случай с главврачом детской областной больницы Чуплаком, которому поставили и приказали принять оборудование на 91 млн тенге. А оно оказалось бэушным и к тому же приспособленным строго для взрослых. Чуплак отказался играть в грязные игры, несмотря на огромное давление. А, поскольку выделенные миллионы уже были «освоены» чиновниками и возвращать их никто не собирался, главврача по формальному поводу освободили от должности и уволили. Новый главный принял все условия и ненужное оборудование.

Ветеран здравоохранения Искак Исергепов ранее тоже называл ряд районов, куда закупалось дорогое оборудование, но оно изначально не могло быть использованным в силу местных условий - в частности, отсутствия проточной воды - и годами лежало мертвым грузом. Изменилось ли что-либо сегодня, трудно сказать. Сейчас, когда медицина не лечит, а предоставляет услуги (уловите разницу), здесь собралось немало дельцов, греющих руки на бедах людей.

Из программного монолога господина Дудника очевидно, что он никаких изъянов у свих подопечных не замечает и, следовательно, бороться с ними не обязательно. Что ж, кое-что мы и общественные организации можем предпринять сами, следуя призыву руководства страны об искоренении авторитарного стиля, который так выпукло проявил гость круглого стола, спутавший общественное обсуждение проблем медицины с ведомственной планеркой.