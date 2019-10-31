Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата

Проект стратегии развития Костаная на ближайшие 30 лет представили депутатам областного маслихата на внеочередной сессии сегодня, 31 октября.

Разработчиком данного документа был назван акимат Костаная, но представлял его директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар НИГМЕТОВ.

В ходе разработки проекта сделали анализ социально-экономического развития города на основе оценки численности населения, динамики объемов промышленной продукции, рынка труда и объемов инвестиций в основной капитал по их источникам.

В результате было определено, что с точки зрения формирования добавленной стоимости главной отраслью экономики Костаная является обрабатывающая промышленность. В 2019 году ее доля составила 26% к общему объему ВВП. Большой экономический потенциал также создают три вида услуг: торговля, транспорт и операции с недвижимым имуществом. Все вместе они составляют 48% к объему ВВП.

- Для долгосрочного развития любого города ключевым моментом является состояние коммунальной инфраструктуры, - отметил Нигметов. – В Костанае она характеризуется высоким износом. Это относится к системам водоснабжения и электропередач, а также канализационным сетям.

Эта оценка повлияла на определение стратегических проектов для развития города. В качестве таковых разработчики определили строительство канализационно-очистных сооружений, парового котла, ливневой канализации, станции биологической очистки, а также обновление парка автобусов и мусоровозов.

По оценке авторов проекта, развитие Костаная зависит и от демографических факторов. Для этого они разработали прогноз по трем возможным сценариям: высокий вариант предусматривает рост числа жителей Костанай к 2050 году на 67% (412 700 человек), средний - на 41% и низкий – на 10% (293 600 человек). О ом, какой вариант наиболее реален, сказано не было. Кайсар Нигметов только предупредил, что учет возрастной структуры и тенденции естественного прироста населения показывает: с 2030 года ожидается снижение темпов прироста населения.

Проанализирован потенциал Костанайской области, включая Костанай, и по развитию внешней торговли. Сделан вывод, что возможности для ее дальнейшего развития есть. ПРичем 1 947 товаров, выпускаемых местной промышленностью, имеют признаки конкурентоспособности.

По словам директора Центра региональных исследований, анализ и все расчеты делались на основе методики, утвержденной приказом Министерства национальной экономики РК. Она, в частности, рекомендует при разработке проектов развития городов учитывать мировой опыт. Негметов сообщил, что в качестве ориентира для проекта стратегии развития Костаная, по разным схожим факторам, выбраны Тольятти, София, Загреб, Бирмингем и канадский Саскатун. При составлении целевого долгосрочного прогноза социально-экономического развития Костаная разработчики ориентировались на Вену, Дублин и Мельбурн.

Участвующий в сессии маслихата аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ эти сравнения посчитал «неактуальными» и предложил больше ориентироваться на ближайшие российские города.

- Тольятти, другие российские города, особенно расположенные на Южном Урале, имеют с нами похожий климат и структуру экономики, - отметил глава региона.

Кайсар Нигметов обозначил 5 основных стратегических направлений, по которым планируется реализация стратегии развития Костаная: устойчивый рост, «Умный город», конкурентные преимущества, качество жизни, транспорт и логистика. По каждому из них разработаны конкретные меры, которые включают около 130 мероприятий.

- Костанай в 2050 году видится центром функционального городского района, позиционирующийся как диверсифицированный индустриально-аграрный транспортный хаб, - заявил Нигметов. – В Костанае должен формироваться благополучный, комфортный город, где будут созданы благоприятные условия для жизни. Город должен стать деловым, научным центром в сфере машиностроения и пищевой промышленности.

Депутаты за проект проголосовали единогласно.

Фото Ксении РЕБИК