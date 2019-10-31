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Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата

Евгений ШИБАРШИН

31 октября 2019, 14:03 |  Государство

Проект стратегии развития Костаная на ближайшие 30 лет представили депутатам областного маслихата на внеочередной сессии сегодня, 31 октября.

Разработчиком данного документа был назван акимат Костаная, но представлял его директор Центра региональных исследований АО «Институт экономических исследований» Кайсар НИГМЕТОВ.

В ходе разработки проекта сделали анализ социально-экономического развития города на основе оценки численности населения, динамики объемов промышленной продукции, рынка труда и объемов инвестиций в основной капитал по их источникам.

В результате было определено, что с точки зрения формирования добавленной стоимости главной отраслью экономики Костаная является обрабатывающая промышленность. В 2019 году ее доля составила 26% к общему объему ВВП. Большой экономический потенциал также создают три вида услуг: торговля, транспорт и операции с недвижимым имуществом. Все вместе они составляют 48% к объему ВВП.

- Для долгосрочного развития любого города ключевым моментом является состояние коммунальной инфраструктуры, - отметил Нигметов. – В Костанае она характеризуется высоким износом. Это относится к системам водоснабжения и электропередач, а также канализационным сетям.

Эта оценка повлияла на определение стратегических проектов для развития города. В качестве таковых разработчики определили строительство канализационно-очистных сооружений, парового котла, ливневой канализации, станции биологической очистки, а также обновление парка автобусов и мусоровозов.

По оценке авторов проекта, развитие Костаная зависит и от демографических факторов. Для этого они разработали прогноз по трем возможным сценариям: высокий вариант предусматривает рост числа жителей Костанай к 2050 году на 67% (412 700 человек), средний - на 41% и низкий – на 10% (293 600 человек). О  ом, какой вариант наиболее реален, сказано не было. Кайсар Нигметов только предупредил, что учет возрастной структуры и тенденции естественного прироста населения показывает: с 2030 года ожидается снижение темпов прироста населения.

Проанализирован потенциал Костанайской области, включая Костанай, и по развитию внешней торговли. Сделан вывод, что возможности для ее дальнейшего развития есть. ПРичем 1 947 товаров, выпускаемых местной промышленностью, имеют признаки конкурентоспособности.

По словам директора Центра региональных исследований, анализ и все расчеты делались на основе методики, утвержденной приказом Министерства национальной экономики РК. Она, в частности, рекомендует при разработке проектов развития городов учитывать мировой опыт. Негметов сообщил, что в качестве ориентира для проекта стратегии развития Костаная, по разным схожим факторам, выбраны Тольятти, София, Загреб, Бирмингем и канадский Саскатун. При составлении целевого долгосрочного прогноза социально-экономического развития Костаная разработчики ориентировались на Вену, Дублин и Мельбурн.

Участвующий в сессии маслихата аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ эти сравнения посчитал «неактуальными» и предложил больше ориентироваться на ближайшие российские города.

- Тольятти, другие российские города, особенно расположенные на Южном Урале, имеют с нами похожий климат и структуру экономики, - отметил глава региона.

Кайсар Нигметов обозначил 5 основных стратегических направлений, по которым планируется реализация стратегии развития Костаная: устойчивый рост, «Умный город», конкурентные преимущества, качество жизни, транспорт и логистика. По каждому из них разработаны конкретные меры, которые включают около 130 мероприятий.

- Костанай в 2050 году видится центром функционального городского района, позиционирующийся как диверсифицированный индустриально-аграрный транспортный хаб, - заявил Нигметов. – В Костанае должен формироваться благополучный, комфортный город, где будут созданы благоприятные условия для жизни. Город должен стать деловым, научным центром в сфере машиностроения и пищевой промышленности.

Депутаты за проект проголосовали единогласно.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17705
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КОстанай ... превращается,
Превращается ... Костанай,
К 2050 год4у... в Канадский Саскатун... :lol: :lol: :lol:
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* abaika95
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Город был основан в 1882 году в центральной части современного Саскачевана на высоте около 480 м над уровнем моря Джоном Лейком и получил своё название в честь ягоды Saskatoon Berry — одного из видов ирги, которая широко встречается в провинции. Население города составляет 222,2 тыс. человек (2011), это более пятой части всех жителей провинции Саскачеван. Среди городов Канады Саскатун занимает 23-е место, метрополия (260,6 тыс.) — 17-е место. В городе есть крупная украинская община.


Климат в Саскатуне, как и во всём Саскачеване, резко континентальный. Абсолютные значения — от −50 °C до +41 °C. Осадков выпадает около 350 мм, зимой — в виде снега, летом — в виде дождя. Ветра на равнинных прериях сильные. Из-за суровой зимы в Северной Америке на сленге «Саскатуном» называют сильный холод.

Да это не просто наш город побратим,это просто брат близнец)

а вообще естественно ориентироваться надо на близлежащие города,относительно Толльяти не уверен,но вот Оренбург чем-то похож с нами)
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§ yudjin
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6177
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 31.10.19 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да это не просто наш город побратим,это просто брат близнец

да не то слово:


;-)
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* abaika95
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так с высоты и Дубна красивая)) а приглядись те же проблемы что у нас)
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* Добринцофф
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6774
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.10.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проект стратегии развития Костаная на ближайшие 30 лет представили депутатам областного маслихата на внеочередной сессии сегодня, 31 октября.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36597

Вот кому делать нечего,собрались с утреца в теплом уютном зале и давай себе мечтать как мы будем хорошо жить через 30 лет.
Вам чё там совсем заняться нечем?
Какой 2050 год о чём вы?
Может наконец то начнёте работать здесь и сейчас.тогда и светлое будущее быстрее настанет.
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§ Victor Yang
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12096
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.10.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот кому делать нечего,собрались с утреца в теплом уютном зале и давай себе мечтать как мы будем хорошо жить через 30 лет.

Это называется долгосрочное планирование. Ты ведь тоже можешь поставить себе цель открыть сеть супермаркетов по области. А потом разбивай эту долгосрочную цель на меньшие периоды, с каждым шагом приближаясь к цели.
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* Добринцофф
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6774
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.10.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это называется долгосрочное планирование.

Это называется вату катать,один известный гражданин то же сначала поставил цель 2030,потом передумал перенёс на 2050.
Все эти долгосрочные планирования очень удобны в плане обещаний и невыполнений их,никто не знает, что будет завтра,а уж через 20-30 лет тем более,да и спросить не с кого будет.
Цитата:
Victor Yang:
Ты ведь тоже можешь поставить себе цель открыть сеть супермаркетов по области. А потом разбивай эту долгосрочную цель на меньшие периоды, с каждым шагом приближаясь к цели

Я реалист,если что то планирую то на 2-5 лет не больше и потихоньку делаю то что запланировал,а в 2050г она мне уже нафик не нужна будет эта сеть супермаркетов.

[Исправлено: Добринцофф, 31.10.2019 - 16:51]
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§ Victor Yang
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12096
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.10.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
один известный гражданин то же сначала поставил цель 2030

А ты бы почитал те планы и сравнил что было тогда и что сейчас и насколько они реализовались.
Цитата:
Добринцофф:
Я реалист,если что то планирую то на 2-5 лет не больше и потихоньку делаю то что запланировал,а в 2050г она мне уже нафик не нужна будет эта сеть супермаркетов.

Ну так в пределах одной человеческой жизни - да. У города другие масштабы.
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§ Butch
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 237
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 31.10.19 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Дублин - это хороший ориентир, прямо скажем правильный. Климат, правда, не соответствует да и всё остальное тоже, но зато в плане людских ресурсов в точку попали.
И прошу пардону, что означает фраза "имеют признаки конкурентноспособности"? Ничего кроме смеха она не вызвала, но я-то тупой, понятно. А посему хотелось бы просветиться в этом плане.
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* maxsaf
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутаты за проект проголосовали единогласно.

Тоже хочу стать депутатом. Можно работать даже не просыпаясь. Просто попросить кого-то и твою руку поднимать тоже. :lol:
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* abaika95
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 17:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Это называется долгосрочное планирование. Ты ведь тоже можешь поставить себе цель открыть сеть супермаркетов по области. А потом разбивай эту долгосрочную цель на меньшие периоды, с каждым шагом приближаясь к цели//


Действительно) ну по мнению многих наверно нужно заниматься всегда только "горящими" делами,распланированными на ближашую неделю) а потом в 2050 будем репу чесать,куда власти смотрели? Народу в городе уйма а селить негде,дорожные развязки не предусмотрели, ниче не решили,нет уделить в 2019 часок-другой времени на совещание,решили организационные моменты и все, был бы план)
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* maxsaf
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Если еще выяснится, что и Саскатун в своем развитии ориентируется на Кустанай - это будет просто офигенно :lol:
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§ Victor Yang
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12096
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.10.19 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Просто попросить кого-то и твою руку поднимать тоже.

Вот тут да. Хотелось бы наблюдать какие-то споры и не такую единогласность депутатов.
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§ юля елиссева
Re: Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1356
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 31.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так у Кустаная есть английский город-побратим Кирклиз. Понаехавшие об этом наверняка и не знают.
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* maxsaf
Ориентир на Загреб и Вену - стратегию развития Костаная до 2050 года рассмотрели депутаты облмаслихата
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Они - наша противоположность. Мы тут спорим иногда о вещах очевидных и при этом умудряемся иметь кучу разных мнений. А у них все наоборот.
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