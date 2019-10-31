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У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае
31 октября 2019, 13:58 | ЖКХ
Капитальный ремонт подстанций станет причиной отключения электроэнергии в домах абонентов и коммерческих зданиях. Об этом сообщается на сайте акима города.
Фото из архива "НГ"
ТП-44 (капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ )
с 30 октября по 8 ноября 2019 года с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Садовая 31-82,11/5-62/2, 33/1-33/19, 5/1-11/3, 50/1-50/10,
- ул. Баймагамбетова 65/1-65/17,
- ул. Ленинградская 2-59,
- ул. Плеханова 1-22,71-75,
- ул. Сибирская 52-79,
- ул. Чернышевского 3-7,5/1-7/2.
ТП-568 (капитальный ремонт подстанции)
31 октября 2019 года с 14:00 до 18:00
Магазиныпо
- ул. Карбышева 12,12/2,45/1,10/1, 8, 45/1,
- ул. Челябинская 1б.
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 43,45.
ТП-132 (капитальный ремонт подстанции)
31 октября 2019 года с 14:00 до 18:00
- кафе «Дияр» по пр. Абая 24.
Спальный сектор:
- ул.Маяковского 116, 116а,
- ул. Волынова 16,
- пр. Абая 16,20,24.
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