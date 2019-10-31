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elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда повестка на модерации ;-) таноми52: Стоит тут оставаться? скоро увидим 8-)
31.10.19 19:51
maxsaf
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Coopidon: стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи По странному стечению обстоятельств статья получилась - о гвоздях )) [Исправлено: maxsaf, 31.10.2019 - 19:50]
31.10.19 19:49
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Основное обсудили, сверили часы так сказать, можно переходить ко второстепенным вопросам Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда :-) Стоит тут оставаться?
31.10.19 19:46
electro
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Георгий, а Вы не могли проанонсировать это событие? :-x Мы бы уж точно подтянулись на Плазу 8-)
31.10.19 19:45
Козлов я
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
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31.10.19 19:29
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У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае

31 октября 2019, 13:58 |  ЖКХ

Капитальный ремонт подстанций станет причиной отключения электроэнергии в домах абонентов и коммерческих зданиях. Об этом сообщается на сайте акима города.

 

Фото из архива "НГ"

ТП-44 (капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ )

с 30 октября по 8  ноября 2019 года с 10:00 до 18:00

Частный  сектор:

  • ул. Садовая 31-82,11/5-62/2, 33/1-33/19, 5/1-11/3, 50/1-50/10,
  • ул. Баймагамбетова 65/1-65/17,
  • ул. Ленинградская 2-59,
  • ул. Плеханова 1-22,71-75,
  • ул. Сибирская 52-79,
  • ул. Чернышевского 3-7,5/1-7/2.

ТП-568 (капитальный ремонт  подстанции)

31 октября 2019 года с 14:00 до 18:00

Магазиныпо

  • ул. Карбышева 12,12/2,45/1,10/1, 8, 45/1,
  • ул. Челябинская 1б.

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 43,45.

ТП-132 (капитальный ремонт  подстанции)

31 октября  2019 года  с 14:00 до 18:00

  • кафе «Дияр» по пр. Абая 24.

Спальный сектор:

  • ул.Маяковского 116, 116а,
  • ул. Волынова 16,
  • пр. Абая 16,20,24.
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Комментарии к новости
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§ kbkz1980
У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в Костанае
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо.

[Исправлено: kbkz1980, 31.10.2019 - 14:10]
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* abaika95
Re: У кого будут отключать свет на этой и следующей неделях в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1324
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 31.10.19 - 14:46
Комментарий удален модератором.
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