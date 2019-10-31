10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах
Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев предложил поощрять казахстанцев, которые выявляют коррупционеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
О введении дифференцированной системы поощрения Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.
"Если сумма взятки или ущерба свыше 2,5 миллиона тенге, предлагается установить вознаграждение в размере 10 процентов, но не более порогового уровня, к примеру, 10 миллионов тенге. Эту инициативу поддержали все госорганы. В скором времени будут внесены изменения в соответствующее постановление правительства", - сообщил Шпекбаев.
Также он рассказал о внедрении института проверки на добропорядочность Integrity Check в отношении сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
"Это превентивный инструмент, профилактическое мероприятие, направленное на выявление склонности чиновника к коррупции. Она будет осуществляться агентством, а также подразделениями собственной безопасности правоохранительных органов в рамках особого производства, конфиденциальными методами и строго с санкции суда", - сообщил Шпекбаев.
По его словам, лицо, не прошедшее проверку на добропорядочность, выразившее согласие на получение материальной или иных выгод и преимуществ, будет подлежать увольнению без уголовного преследования.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
Пользователей: 4
Всего: 134
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда повестка на модерации ;-) таноми52: Стоит тут оставаться? скоро увидим 8-)
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Coopidon: стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи По странному стечению обстоятельств статья получилась - о гвоздях )) [Исправлено: maxsaf, 31.10.2019 - 19:50]
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Основное обсудили, сверили часы так сказать, можно переходить ко второстепенным вопросам Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда :-) Стоит тут оставаться?
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Георгий, а Вы не могли проанонсировать это событие? :-x Мы бы уж точно подтянулись на Плазу 8-)
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Безопасность - превыше всего. d.radikal.ru