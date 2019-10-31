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elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда повестка на модерации ;-) таноми52: Стоит тут оставаться? скоро увидим 8-)
31.10.19 19:51
maxsaf
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Coopidon: стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи По странному стечению обстоятельств статья получилась - о гвоздях )) [Исправлено: maxsaf, 31.10.2019 - 19:50]
31.10.19 19:49
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Основное обсудили, сверили часы так сказать, можно переходить ко второстепенным вопросам Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда :-) Стоит тут оставаться?
31.10.19 19:46
electro
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Георгий, а Вы не могли проанонсировать это событие? :-x Мы бы уж точно подтянулись на Плазу 8-)
31.10.19 19:45
Козлов я
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
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31.10.19 19:29
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10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах

31 октября 2019, 13:14 |  Государство

Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев предложил поощрять казахстанцев, которые выявляют коррупционеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

О введении дифференцированной системы поощрения Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.

"Если сумма взятки или ущерба свыше 2,5 миллиона тенге, предлагается установить вознаграждение в размере 10 процентов, но не более порогового уровня, к примеру, 10 миллионов тенге. Эту инициативу поддержали все госорганы. В скором времени будут внесены изменения в соответствующее постановление правительства", - сообщил Шпекбаев. 

 

Также он рассказал о внедрении института проверки на добропорядочность Integrity Check в отношении сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

"Это превентивный инструмент, профилактическое мероприятие, направленное на выявление склонности чиновника к коррупции. Она будет осуществляться агентством, а также подразделениями собственной безопасности правоохранительных органов в рамках особого производства, конфиденциальными методами и строго с санкции суда", - сообщил Шпекбаев.

По его словам, лицо, не прошедшее проверку на добропорядочность, выразившее согласие на получение материальной или иных выгод и преимуществ, будет подлежать увольнению без уголовного преследования. 
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Комментарии к новости
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§ kbkz1980
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4249
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виски коллекционный врачу призентовал Стукачу 10% -стопарик нальют :lol:
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§ директор пляжа
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 31.10.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас все дружно напряглись или расслабились)
Цитата:
проверки в отношении контрольно-надзорных органов

-интересно господа Танжариков или Шукено будут проходить проверку через оное агенство?)
-а технадзор интересно имеет иммунитет?)
-на братишек распространяется сея задумка?
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§ Сабыр
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой дебилизм и стыдобище,одно радует,что эти всякие наши нововведения или протесты по поводу войны где-нибудь или запрещения ядерных взрывов))никто в цивилизованном мире не читает и уж тем более не воспринимает всерьёз, а точнее вообще никак :lol:
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* maxsaf
10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3821
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 31.10.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:

В Канаде читают, очень серьезно относятся ))
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§ Coopidon
Re: 10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 192
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 31.10.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если сумма взятки или ущерба свыше 2,5 миллиона тенге, предлагается установить вознаграждение в размере 10 процентов, но не более порогового уровня, к

Я извиняюсь, а если взятка меньше 2,5 млн.?
Или взятка меньше 2,5 млн. взяткой не считается?
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