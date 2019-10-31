10 процентов от взятки хотят платить казахстанцам за информацию о коррупционерах

Глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев предложил поощрять казахстанцев, которые выявляют коррупционеров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

О введении дифференцированной системы поощрения Шпекбаев рассказал на коллегии агентства.

"Если сумма взятки или ущерба свыше 2,5 миллиона тенге, предлагается установить вознаграждение в размере 10 процентов, но не более порогового уровня, к примеру, 10 миллионов тенге. Эту инициативу поддержали все госорганы. В скором времени будут внесены изменения в соответствующее постановление правительства", - сообщил Шпекбаев.

Также он рассказал о внедрении института проверки на добропорядочность Integrity Check в отношении сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

"Это превентивный инструмент, профилактическое мероприятие, направленное на выявление склонности чиновника к коррупции. Она будет осуществляться агентством, а также подразделениями собственной безопасности правоохранительных органов в рамках особого производства, конфиденциальными методами и строго с санкции суда", - сообщил Шпекбаев.

По его словам, лицо, не прошедшее проверку на добропорядочность, выразившее согласие на получение материальной или иных выгод и преимуществ, будет подлежать увольнению без уголовного преследования.