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elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда повестка на модерации ;-) таноми52: Стоит тут оставаться? скоро увидим 8-)
31.10.19 19:51
maxsaf
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Coopidon: стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи По странному стечению обстоятельств статья получилась - о гвоздях )) [Исправлено: maxsaf, 31.10.2019 - 19:50]
31.10.19 19:49
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Основное обсудили, сверили часы так сказать, можно переходить ко второстепенным вопросам Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда :-) Стоит тут оставаться?
31.10.19 19:46
electro
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Георгий, а Вы не могли проанонсировать это событие? :-x Мы бы уж точно подтянулись на Плазу 8-)
31.10.19 19:45
Козлов я
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
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31.10.19 19:29
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Браконьеры, отстрелявшие сибирских косуль и гуся пискульку, задержаны в Костанайской области

31 октября 2019, 11:25 |  Криминал

Две туши сибирских косуль и три незарегистрированных ружья изъяли полицейские в багажнике ВАЗ-2121 у села Лиманное  Костанайского района. Выяснилось, что отстрел животных был произведен без разрещения. А в Камыстинском районе неподалеку от села Талдыколь задержаны двое рудничан, которые застрелили 7 диких гусей, в том числе и краснокнижного гуся пискульку.

Эти факты выявлены в ходе операции «Браконьер», которая проходила в Костанайской области с 5 по 31 октября, сообщает пресс-служба департамента полиции. 59  мобильных групп  из числа полицейских и  сотрудников природоохранных  организаций.проводили рейды в охотничьих угодьях, на водоемах и  в лесных массивах.

В Мендыкаринском  и Костанайском районе, кроме того, зарегистрированы факты  незаконной вырубки берез и тополей.  По всем фактам нарушения законодательства проводятся досудебные расследования.

- За нарушение правил охоты привлечено к административной ответственности  72 человека, за нарушение правил рыболовства 23. Еще 26 охотников  привлечены к ответственности за нарушение правил хранения, ношения и  перевозки оружия. - утиочнет пресс-служба ведомства. - За время операции  взыскано административных штрафов более чем на  700 000 тенге.

         



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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Браконьеры, отстрелявшие сибирских косуль и гуся пискульку,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17705
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало того, что деревья - пилят.
Ещё и животных - убивают... :lol: :-o
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Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
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