Браконьеры, отстрелявшие сибирских косуль и гуся пискульку, задержаны в Костанайской области
Две туши сибирских косуль и три незарегистрированных ружья изъяли полицейские в багажнике ВАЗ-2121 у села Лиманное Костанайского района. Выяснилось, что отстрел животных был произведен без разрещения. А в Камыстинском районе неподалеку от села Талдыколь задержаны двое рудничан, которые застрелили 7 диких гусей, в том числе и краснокнижного гуся пискульку.
Эти факты выявлены в ходе операции «Браконьер», которая проходила в Костанайской области с 5 по 31 октября, сообщает пресс-служба департамента полиции. 59 мобильных групп из числа полицейских и сотрудников природоохранных организаций.проводили рейды в охотничьих угодьях, на водоемах и в лесных массивах.
В Мендыкаринском и Костанайском районе, кроме того, зарегистрированы факты незаконной вырубки берез и тополей. По всем фактам нарушения законодательства проводятся досудебные расследования.
- За нарушение правил охоты привлечено к административной ответственности 72 человека, за нарушение правил рыболовства 23. Еще 26 охотников привлечены к ответственности за нарушение правил хранения, ношения и перевозки оружия. - утиочнет пресс-служба ведомства. - За время операции взыскано административных штрафов более чем на 700 000 тенге.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда повестка на модерации ;-) таноми52: Стоит тут оставаться? скоро увидим 8-)
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Coopidon: стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи По странному стечению обстоятельств статья получилась - о гвоздях )) [Исправлено: maxsaf, 31.10.2019 - 19:50]
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Основное обсудили, сверили часы так сказать, можно переходить ко второстепенным вопросам Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда :-) Стоит тут оставаться?
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Георгий, а Вы не могли проанонсировать это событие? :-x Мы бы уж точно подтянулись на Плазу 8-)
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
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