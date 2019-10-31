Браконьеры, отстрелявшие сибирских косуль и гуся пискульку, задержаны в Костанайской области

Две туши сибирских косуль и три незарегистрированных ружья изъяли полицейские в багажнике ВАЗ-2121 у села Лиманное Костанайского района. Выяснилось, что отстрел животных был произведен без разрещения. А в Камыстинском районе неподалеку от села Талдыколь задержаны двое рудничан, которые застрелили 7 диких гусей, в том числе и краснокнижного гуся пискульку.

Эти факты выявлены в ходе операции «Браконьер», которая проходила в Костанайской области с 5 по 31 октября, сообщает пресс-служба департамента полиции. 59 мобильных групп из числа полицейских и сотрудников природоохранных организаций.проводили рейды в охотничьих угодьях, на водоемах и в лесных массивах.

В Мендыкаринском и Костанайском районе, кроме того, зарегистрированы факты незаконной вырубки берез и тополей. По всем фактам нарушения законодательства проводятся досудебные расследования.

- За нарушение правил охоты привлечено к административной ответственности 72 человека, за нарушение правил рыболовства 23. Еще 26 охотников привлечены к ответственности за нарушение правил хранения, ношения и перевозки оружия. - утиочнет пресс-служба ведомства. - За время операции взыскано административных штрафов более чем на 700 000 тенге.









