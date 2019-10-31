«Горняк» на выезде дважды обыграл столичную «Астану», но второй раз - по буллитам
vk.com/hc_gornyak_kz
В продолжающейся выездной серии подопечные Евгения Зиновьева 29-30 октября встречались с ХК «Астана». В первом матче нападающий "Горняка" Евгений Степанов оформил хет-трик, сообщает пресс-служба рудненского клуба ВКонтакте.
«Астана» (Нур-Султан) - «Горняк» (Рудный) 4:6 (0:1, 2:4, 2:1)
0:1 - Степанов (Пахмурин) - 11:16
0:2 - Юлбарисов (Щанкин) - 21:13
0:3 - Вудуньян (Ефремов, Селуянов) - 23:48
1:3 - Пушкарев (Адильжанов, Мадиев) - 28:18 ГБ
1:4 - Степанов (Юлбарисов, Щанкин) - 29:00
1:5 - Степанов (Щанкин) - 31:39
2:5 - Тимофеев (Адильжанов, Селезнев) - 33:24
2:6 - Селуянов (Жилин) - 50:18
3:6 - Пушкарев (Тимофеев, Крашенинин) - 53:25
4:6 - Тимофеев (Мусабаев, Крашенинин) - 47:14
Вратари: Нечвиенко (Казаченко, 23:48 - 58:42) - Пиманкин
Броски: 20 - 45 (6-12, 4-24, 10-9)
Штраф: 6 - 12 (2-6, 2-4, 2-2)
Во втором матче подопечные Евгения Зиновьева по буллитам обыграли столичных хоккеистов.
«Астана» (Нур-Султан) - «Горняк» (Рудный) 2:3Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 - Юлбарисов (Зинченко, Степанов) - 09:57 ГБ
1:1 - Адильжанов (Мадиев) - 16:20
1:2 - Коптяев - 44:18 ГМ
2:2 - Пак (Буллимов) - 45:12 ГБ+2
2:3 - Жилин - 65:00
Вратари: Штукерт - Грязнов
Броски: 39-52 (4-13, 14-18, 14-13, 2-8)
Штраф: 14-12 (6-2, 2-6, 4-4, 2-0, 0-0)
Турнирная таблица чемпионата Казахстана
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|22
|18
|0
|0
|1
|1
|2
|85—32
|56
|2
|20
|13
|1
|1
|0
|1
|4
|58—31
|44
|3
|20
|9
|3
|1
|2
|0
|5
|69—45
|37
|4
|18
|10
|1
|0
|1
|1
|5
|56—40
|34
|5
|19
|9
|0
|2
|1
|1
|6
|57—47
|33
|6
|20
|9
|0
|1
|0
|2
|8
|55—53
|31
|7
|19
|7
|1
|0
|1
|1
|9
|48—54
|25
|8
|20
|4
|1
|3
|1
|1
|10
|46—61
|22
|9
|18
|4
|2
|1
|0
|2
|9
|41—51
|20
|10
|20
|4
|2
|0
|1
|1
|12
|46—66
|18
|11
|18
|0
|0
|0
|1
|0
|17
|24—105
|1
Фото со страницы ХК "Астана" ВКонтакте
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Пролетарии вчера так и не "поднялись" :-) Будем сегодня карту интеллигенции разыгрывать :lol:
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Стоит тут оставаться? Судя по времени проверки комментов "оступившихся" - не стоит. только время терять.
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда повестка на модерации ;-) таноми52: Стоит тут оставаться? скоро увидим 8-)
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Coopidon: стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи По странному стечению обстоятельств статья получилась - о гвоздях )) [Исправлено: maxsaf, 31.10.2019 - 19:50]
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Основное обсудили, сверили часы так сказать, можно переходить ко второстепенным вопросам Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда :-) Стоит тут оставаться?