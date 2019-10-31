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elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Пролетарии вчера так и не "поднялись" :-) Будем сегодня карту интеллигенции разыгрывать :lol:
31.10.19 19:54
Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Стоит тут оставаться? Судя по времени проверки комментов "оступившихся" - не стоит. только время терять.
31.10.19 19:54
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52: Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда повестка на модерации ;-) таноми52: Стоит тут оставаться? скоро увидим 8-)
31.10.19 19:51
maxsaf
Ровно час на гвоздях - инструктор йоги из Костаная установил личный рекорд под наблюдением горожан
Coopidon: стоя на гвоздях, обдумывал тему новой статьи По странному стечению обстоятельств статья получилась - о гвоздях )) [Исправлено: maxsaf, 31.10.2019 - 19:50]
31.10.19 19:49
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Основное обсудили, сверили часы так сказать, можно переходить ко второстепенным вопросам Огласите, пожалуйста, всю повестку сегодняшнего флуда :-) Стоит тут оставаться?
31.10.19 19:46
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«Горняк» на выезде дважды обыграл столичную «Астану», но второй раз - по буллитам

vk.com/hc_gornyak_kz

31 октября 2019, 09:22 |  Спорт

В продолжающейся выездной серии подопечные Евгения Зиновьева 29-30 октября встречались с ХК «Астана». В первом матче нападающий "Горняка" Евгений Степанов оформил хет-трик, сообщает пресс-служба рудненского клуба ВКонтакте.


«Астана» (Нур-Султан) - «Горняк» (Рудный) 4:6 (0:1, 2:4, 2:1)

0:1 - Степанов (Пахмурин) - 11:16
0:2 - Юлбарисов (Щанкин) - 21:13
0:3 - Вудуньян (Ефремов, Селуянов) - 23:48
1:3 - Пушкарев (Адильжанов, Мадиев) - 28:18 ГБ
1:4 - Степанов (Юлбарисов, Щанкин) - 29:00
1:5 - Степанов (Щанкин) - 31:39
2:5 - Тимофеев (Адильжанов, Селезнев) - 33:24
2:6 - Селуянов (Жилин) - 50:18
3:6 - Пушкарев (Тимофеев, Крашенинин) - 53:25
4:6 - Тимофеев (Мусабаев, Крашенинин) - 47:14

Вратари: Нечвиенко (Казаченко, 23:48 - 58:42) - Пиманкин
Броски: 20 - 45 (6-12, 4-24, 10-9)
Штраф: 6 - 12 (2-6, 2-4, 2-2)

Во втором матче подопечные Евгения Зиновьева по буллитам обыграли столичных хоккеистов.

«Астана» (Нур-Султан) - «Горняк» (Рудный) 2:3Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

0:1 - Юлбарисов (Зинченко, Степанов) - 09:57 ГБ
1:1 - Адильжанов (Мадиев) - 16:20
1:2 - Коптяев - 44:18 ГМ
2:2 - Пак (Буллимов) - 45:12 ГБ+2
2:3 - Жилин - 65:00

Вратари: Штукерт - Грязнов
Броски: 39-52 (4-13, 14-18, 14-13, 2-8)
Штраф: 14-12 (6-2, 2-6, 4-4, 2-0, 0-0)

Турнирная таблица чемпионата Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Арлан 22 18 0 0 1 1 2 85—32 56
2 Алматы 20 13 1 1 0 1 4 58—31 44
3 Бейбарыс 20 9 3 1 2 0 5 69—45 37
4 Алтай-Торпедо 18 10 1 0 1 1 5 56—40 34
5 Иртыш 19 9 0 2 1 1 6 57—47 33
6 Актобе 20 9 0 1 0 2 8 55—53 31
7 Темиртау 19 7 1 0 1 1 9 48—54 25
8 Горняк 20 4 1 3 1 1 10 46—61 22
9 Кулагер 18 4 2 1 0 2 9 41—51 20
10 Хумо-2 20 4 2 0 1 1 12 46—66 18
11 Астана 18 0 0 0 1 0 17 24—105 1

Фото со страницы ХК "Астана" ВКонтакте
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Да. Совбез поможет президенту выбрать лучших на должности акимов и министров.
Да. Опытный глава Совбеза поможет президенту избежать кадровых ошибок.
Нет. Второй президент не сможет принимать важные решения без одобрения первого.
Нет. Для этого акимов должны выбирать жители, а министров назначать Парламент.
 
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