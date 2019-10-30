Пенальти на 93-й минуте спас "Тобол" от поражения в матче с "Кайсаром"

Кызылординский "Кайсар" сыграл вничью с костанайским "Тоболом" в домашнем матче казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"

Перенесенная игра 29-го тура КПЛ проходила сегодня, 30 октября, и завершилась со счетом 1:1.

На 40-й минуте дальний удар Асхата Тагыбергена вывел "Кайсар" вперед, но от поражения "Тобол" на 93-й спас пенальти, который реализовал капитан Азат Нургалиев.

C 60 очками "Тобол" идет третьим, отставая на пять баллов от "Кайрата" и на шесть - от "Астаны". Шестое место занимает "Кайсар", у которого 41 очко.

Ранее в перенесенном матче КПЛ "Астана" победила "Окжетпес" со счетом 1:0 и вышла в лидеры за два тура до финиша. В 19:00 в Нур-Султане начнется игра "Шахтер" - "Атырау".

Сегодня все команды КПЛ сравняются по количеству матчей. До конца чемпионата остается два тура, которые пройдут 3 и 10 ноября.