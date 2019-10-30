Пенальти на 93-й минуте спас "Тобол" от поражения в матче с "Кайсаром"
Vesti.kz
Кызылординский "Кайсар" сыграл вничью с костанайским "Тоболом" в домашнем матче казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Тобол"
Перенесенная игра 29-го тура КПЛ проходила сегодня, 30 октября, и завершилась со счетом 1:1.
На 40-й минуте дальний удар Асхата Тагыбергена вывел "Кайсар" вперед, но от поражения "Тобол" на 93-й спас пенальти, который реализовал капитан Азат Нургалиев.
C 60 очками "Тобол" идет третьим, отставая на пять баллов от "Кайрата" и на шесть - от "Астаны". Шестое место занимает "Кайсар", у которого 41 очко.
Ранее в перенесенном матче КПЛ "Астана" победила "Окжетпес" со счетом 1:0 и вышла в лидеры за два тура до финиша. В 19:00 в Нур-Султане начнется игра "Шахтер" - "Атырау".
Сегодня все команды КПЛ сравняются по количеству матчей. До конца чемпионата остается два тура, которые пройдут 3 и 10 ноября.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 121
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Похоже я тут один реальный местный остался. Ну ещё двое. Ев.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Че в Кустанае снег идёт Закончился пока. Ночью опять наверное.
В "Ак жоле" предложили освободить школы от обязательного использования системы "Күнделік"
А вот как эта система работает в СКО:www.arnapress.kz
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Ну вы, прямо скажем, тоже не бабочка в этой ситуации. Вполне себе похамливаете Поэтому и просила 4 коммента показать. А не ваше мнение обо мне. Ольга Колоколова: пошлую...
Почему так рано выключают свет?
Удивляет что деньги выделили даже на светодиоды, но похоже что это и было целью потратить бюджет а там гори или не гори.