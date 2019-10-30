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Букмекерская контора 1xBet в Казахстане — ставки на спорт

30 октября 2019, 15:56 |  Реклама

Букмекерская контора 1хБет предлагает своим игрокам интересные условия для спортивных ставок: выгодные коэффициенты, глубокая роспись, большие максимумы. Но для того, чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо зарегистрироваться. В этой статье мы подробно рассмотрим, что представляет собой регистрация на официальном сайте букмекера. Также детально разберем условия ставок на футбол.

 

БК 1хБет — регистрация нового аккаунта

 

Игроки могут зарегистрироваться на официальном сайте 1хБет https://1xbet.kz или через мобильное приложение. И там, и там доступно 4 одинаковых способа создания аккаунта. Игрок может выбрать любой на свое усмотрение:

 

  • Быстрая регистрация в 1 клик. Один из самых быстрых способов создания учетной записи в БК, в принципе. Все, что требуется от пользователя — нажать кнопку «Зарегистрироваться» — никаких данных вводить не нужно. Букмекерская контора сразу же формирует логин и пароль для входа в учетную запись. Эту комбинацию можно записать, отправить на свой email или сохранить на компьютере. Вся процедура занимает не более 1 минуты.

  • Регистрация по номеру телефона. В первую очередь, игрок подтверждает свой номер телефона. На него приходит СМС с кодом активации. После этого становится активной кнопка «Зарегистрироваться». Нажав ее, пользователь получает логин и пароль от своего аккаунта по СМС, на указанный номер телефона.

  • Регистрация по электронной почте. Классический способ создания аккаунта в 1хБет. Беттер указывает свои персональные данные: фамилия, имя, номер телефона, адрес проживания, email. Отличительная черта регистрации через почту — игрок самостоятельно задает пароль для входа в личный кабинет. В качестве логина служи номер счета или указанный при регистрации email.

  • Социальные сети. Игроку нужно выполнить вход в одну из выбранных социальных сетей, после чего к ней привяжется аккаунт на сайте букмекерской конторы. Пользователь получить сгенерированные системой логин и пароль для доступа к учетной записи. Но войти в личный кабинет можно при помощи кнопки выбранной соцсети.

 

Особенности ставки на спорт в БК 1хБет

 

Абсолютно все ставки на спорт https://1xbet.kz/line/,  так или иначе, имеют свои особенности — все зависит от вида спорта. Но футбол, пожалуй, единственный из самых популярных, где ставки зависит от регламента и формата турнира. 

 

Естественно, делая ставки на https://1xbet.kz/line/Football/ на исход или точный счет, можно на подобные мелочи не обращать внимания, но если ставить на статистику, то все может обернуться куда интереснее. Вот лишь несколько таких важных моментов:

 

  • В Юношеском футболе тайм может играть 40 минут.

  • Форматы проведения некоторых стадий на кубковых турнирах могут отличаться.

  • В Лиге Европы разрешена четвертая замена в дополнительное время.

  • На Копа Америка бьются пенальти сразу в случае ничьей.

Лицензия № 283 от  13.10.2016 года выдана ГУ "Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан". Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

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