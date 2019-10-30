В "Ак жоле" предложили освободить школы от обязательного использования системы "Күнделік"
Депутаты фракции "Ак жол" направили запрос в адрес вице-премьера Бердыбека Сапарбаева, в котором призвали прислушаться к мнению педагогов и остановить использование системы "Күнделік" до устранения проблем, сообщает пресс-служба ДПК "Ак жол".
Как отмечено в запросе, фракция получила обращение избирателей, которые вновь пожаловались на проблемы с работой системы "Күнделік".
"В конце четверти преподаватели школ должны выставлять баллы за суммативные работы учеников. Министерство образования и науки требует своевременного заполнения электронного журнала "Күнделік", а неполадки на сайте не всегда позволяют уложиться в срок. В ведомстве не учли, что при одновременном заполнении "Кунделiк" начинает зависать", – цитируют обращение депутаты.
В запросе отмечается, что около 700 школ имеют всего лишь одну точку подключения к Всемирной паутине со скоростью 4 Мб/с и меньше, около 100 школ вообще не подключены к интернету. Из-за постоянных сбоев на портале "Кунделiк" многие педагоги вынуждены заполнять данные по ночам.
Учителя сельских школ из-за фактического отсутствия интернета либо выезжают в райцентры, либо просят заполнить электронный дневник через родственников в городах.
В соцсетях родители жалуются на недоступность даже платных услуг в "Күнделік", что не позволяет им своевременно отреагировать на пробелы в знаниях своих детей, говорится в запросе.
"Остановка работы системы наступает уже при 500 обращениях – появляется надпись: "Превышен лимит запросов". Между тем в стране более 2,8 млн школьников. Если даже пытаться пробиться в "Күнделік" круглосуточно, то каждую минуту на сайте будет около 2 тысяч обращений, то есть при нынешних возможностях эта система даже теоретически не в состоянии полноценно работать", – отметили депутаты.
Фракция "Ак жол" предложила остановить обязательное использование системы "Күнделік" в школах страны до полного их охвата широкополосным доступом к интернету. Кроме того, за этот период необходимо доработать саму систему, обеспечив её бесперебойную работу и автоматическую защиту, отметили авторы запроса.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
|
Пользователей: 1
Всего: 127
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Похоже я тут один реальный местный остался. Ну ещё двое. Ев.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: Че в Кустанае снег идёт Закончился пока. Ночью опять наверное.
В "Ак жоле" предложили освободить школы от обязательного использования системы "Күнделік"
А вот как эта система работает в СКО:www.arnapress.kz
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Ну вы, прямо скажем, тоже не бабочка в этой ситуации. Вполне себе похамливаете Поэтому и просила 4 коммента показать. А не ваше мнение обо мне. Ольга Колоколова: пошлую...
Почему так рано выключают свет?
Удивляет что деньги выделили даже на светодиоды, но похоже что это и было целью потратить бюджет а там гори или не гори.