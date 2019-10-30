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В "Ак жоле" предложили освободить школы от обязательного использования системы "Күнделік"

30 октября 2019, 14:03 |  Государство
Депутаты считают, что систему нужно доработать и ввести только тогда, когда все школы страны будут иметь доступ к интернету, передает Informburo.kz.

Депутаты фракции "Ак жол" направили запрос в адрес вице-премьера Бердыбека Сапарбаева, в котором призвали прислушаться к мнению педагогов и остановить использование системы "Күнделік" до устранения проблем, сообщает пресс-служба ДПК "Ак жол".

Как отмечено в запросе, фракция получила обращение избирателей, которые вновь пожаловались на проблемы с работой системы "Күнделік".

"В конце четверти преподаватели школ должны выставлять баллы за суммативные работы учеников. Министерство образования и науки требует своевременного заполнения электронного журнала "Күнделік", а неполадки на сайте не всегда позволяют уложиться в срок. В ведомстве не учли, что при одновременном заполнении "Кунделiк" начинает зависать", – цитируют обращение депутаты.

В запросе отмечается, что около 700 школ имеют всего лишь одну точку подключения к Всемирной паутине со скоростью 4 Мб/с и меньше, около 100 школ вообще не подключены к интернету. Из-за постоянных сбоев на портале "Кунделiк" многие педагоги вынуждены заполнять данные по ночам.

Учителя сельских школ из-за фактического отсутствия интернета либо выезжают в райцентры, либо просят заполнить электронный дневник через родственников в городах.

В соцсетях родители жалуются на недоступность даже платных услуг в "Күнделік", что не позволяет им своевременно отреагировать на пробелы в знаниях своих детей, говорится в запросе.

"Остановка работы системы наступает уже при 500 обращениях – появляется надпись: "Превышен лимит запросов". Между тем в стране более 2,8 млн школьников. Если даже пытаться пробиться в "Күнделік" круглосуточно, то каждую минуту на сайте будет около 2 тысяч обращений, то есть при нынешних возможностях эта система даже теоретически не в состоянии полноценно работать", – отметили депутаты.

Фракция "Ак жол" предложила остановить обязательное использование системы "Күнделік" в школах страны до полного их охвата широкополосным доступом к интернету. Кроме того, за этот период необходимо доработать саму систему, обеспечив её бесперебойную работу и автоматическую защиту, отметили авторы запроса.
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Комментарии к новости
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§ Простой
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
Простой


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 17.09.19
Отправлено: 30.10.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с вами, зависает часто выходит ошибка 502,503. Сервер не выдерживает таких нагрузок, это одна проблема есть ещё НОБД и Сакура все эти базы дублируют друг друга для чего это нужно? Кто нибудь может объяснить, я понимаю цифравизация но не в таком виде все в сыром виде, можно создать одну базу и что бы работала без перебоев и зависании
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§ yudjin
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6173
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.10.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Простой:
зависает часто выходит ошибка

Я бы не сказал, что часто... Последнюю неделю в каждой четверти, когда дети массово по 3 СОЧа в день пишут. Тогда все и сидят в ожидании оценок. В течение месяца проблем практически нет. Так было на прошлой неделе, когда в среду-четверг пытался зайти. Сейчас всё тихо...каникулы, однако...

Есть, конечно в этой системе и плюсы. Во-первых достаточно быстрая информация по этим самым оценкам и домашним заданиям, которые ребенок может не записать в привычный дневник. Который, кстати, у нас никто не отменял: ведем, смотрим оценки, расписываемся...
НО большая часть того, что там, извините, нах..вертили, она совершенно не нужна, бесполезна и не используется. Какие-то друзья, группы, блоги, конкурсы... НЕ НУЖНЫ вовсе... превратили из дневника соцсеть.
Домашка и оценки - ВСЁ что там должно быть!
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§ Сергей_я
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2824
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 30.10.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если б изначально сайт делали не для отката по тендеру, может бы и работал без сбоев. А то взяли на 100 лямов, вложили 10 и само собой на выходе выходит тупой сайт, как и любой другой сайт сделанный по заказу государства.
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§ ZXC
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 30.10.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Күнделік очень удобная вещь! Особенно что в дневники ничего не ставят, да и задания не все ученики пишут. А так контролировать дочь очень удобно!
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§ yudjin
В "Ак жоле" предложили освободить школы от обязательного использования системы "Күнделік"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6173
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 30.10.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Особенно что в дневники ничего не ставят, да и задания не все ученики пишут.

У нас ставят. И моя пишет сама... А вот то, что иногда домашка в обычном и электронном дневниках не совпадает, так это учителя наверное вина.
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§ peshexod
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3414
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 30.10.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
НЕ НУЖНЫ вовсе... превратили из дневника соцсеть. Домашка и оценки - ВСЁ что там должно быть!

Согласен на 100%.
Яркий пример как можно загубить хорошую по сути идею.
Удивительно что разработчики не учли нагрузку.
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§ Козлов я
Re: В "Ак жоле" предложили освободить школы от...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 465
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 30.10.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот как эта система работает в СКО:
https://www.arnapress.kz/almaty/education/188363/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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