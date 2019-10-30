Депутаты считают, что систему нужно доработать и ввести только тогда, когда все школы страны будут иметь доступ к интернету, передает Informburo.kz

Депутаты фракции "Ак жол" направили запрос в адрес вице-премьера Бердыбека Сапарбаева, в котором призвали прислушаться к мнению педагогов и остановить использование системы "Күнделік" до устранения проблем, сообщает пресс-служба ДПК "Ак жол".

Как отмечено в запросе, фракция получила обращение избирателей, которые вновь пожаловались на проблемы с работой системы "Күнделік".

"В конце четверти преподаватели школ должны выставлять баллы за суммативные работы учеников. Министерство образования и науки требует своевременного заполнения электронного журнала "Күнделік", а неполадки на сайте не всегда позволяют уложиться в срок. В ведомстве не учли, что при одновременном заполнении "Кунделiк" начинает зависать", – цитируют обращение депутаты.

В запросе отмечается, что около 700 школ имеют всего лишь одну точку подключения к Всемирной паутине со скоростью 4 Мб/с и меньше, около 100 школ вообще не подключены к интернету. Из-за постоянных сбоев на портале "Кунделiк" многие педагоги вынуждены заполнять данные по ночам.

Учителя сельских школ из-за фактического отсутствия интернета либо выезжают в райцентры, либо просят заполнить электронный дневник через родственников в городах.

В соцсетях родители жалуются на недоступность даже платных услуг в "Күнделік", что не позволяет им своевременно отреагировать на пробелы в знаниях своих детей, говорится в запросе.

"Остановка работы системы наступает уже при 500 обращениях – появляется надпись: "Превышен лимит запросов". Между тем в стране более 2,8 млн школьников. Если даже пытаться пробиться в "Күнделік" круглосуточно, то каждую минуту на сайте будет около 2 тысяч обращений, то есть при нынешних возможностях эта система даже теоретически не в состоянии полноценно работать", – отметили депутаты.

Фракция "Ак жол" предложила остановить обязательное использование системы "Күнделік" в школах страны до полного их охвата широкополосным доступом к интернету. Кроме того, за этот период необходимо доработать саму систему, обеспечив её бесперебойную работу и автоматическую защиту, отметили авторы запроса.