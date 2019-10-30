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Проект Минтруда: Забастовки не будут считать незаконными, если они не приносят вреда населению

30 октября 2019, 11:35 |  Государство
Это в первую очередь касается забастовок на предприятиях сферы здравоохранения, транспорта и ЖКХ, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pbs.twimg.com

В Казахстане намерены внести изменения в законодательные акты по вопросам труда. Проект изменения опубликован на портале "Открытые НПА".

Сейчас незаконными признаются все забастовки в организациях, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (железнодорожный транспорт, гражданская авиация, здравоохранение, общественный транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом, связью).

 

В новую редакцию правил предлагают внести уточнения и считать забастовки в таких организациях законными, если будут сохранены необходимые для населения перечень и объём услуг, то есть населению не будет причинён вред. Забастовка на опасных производственных объектах может проводиться только при условии обеспечения бесперебойной работы основного оборудования и механизмов.

Также предлагается смягчить наказание за действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной. Если такие действия причинили существенного вреда правам и законным интересам граждан, их предлагают считать уже не уголовным преступлением, а уголовным проступком. За проступок не предусмотрено наказание связанное с ограничением или лишением свободы – только штраф либо общественные работы.

При установлении существенного вреда, призывы к продолжению незаконной забастовки предлагают считать не преступлением средней тяжести, как сейчас, а преступлением небольшой тяжести. Соответственно уменьшается штраф и сокращаются сроки наказания.

Подробнее с предлагаемыми Министерством труда и социальной защиты изменениями в законодательство можно ознакомиться здесь. Проект на публичном обсуждении до 12 ноября.
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§ abaika95
Re: Проект Минтруда: Забастовки не будут считать незаконными,...
abaika95


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Сообщений: 1284
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 30.10.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Чили бастуют,въезжают на джипах в ряды полицейских,сжигают небоскребы,торговые центры и ветки метро

В Каталонии бастуют,митингующие блокировали железнодорожный вокзал и дерутся с полицией

У нас в то же время идёт либерализация НПА по забастовкам))
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