Проект Минтруда: Забастовки не будут считать незаконными, если они не приносят вреда населению
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В Казахстане намерены внести изменения в законодательные акты по вопросам труда. Проект изменения опубликован на портале "Открытые НПА".
Сейчас незаконными признаются все забастовки в организациях, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (железнодорожный транспорт, гражданская авиация, здравоохранение, общественный транспорт, снабжение водой, электроэнергией, теплом, связью).
В новую редакцию правил предлагают внести уточнения и считать забастовки в таких организациях законными, если будут сохранены необходимые для населения перечень и объём услуг, то есть населению не будет причинён вред. Забастовка на опасных производственных объектах может проводиться только при условии обеспечения бесперебойной работы основного оборудования и механизмов.
Также предлагается смягчить наказание за действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной. Если такие действия причинили существенного вреда правам и законным интересам граждан, их предлагают считать уже не уголовным преступлением, а уголовным проступком. За проступок не предусмотрено наказание связанное с ограничением или лишением свободы – только штраф либо общественные работы.
При установлении существенного вреда, призывы к продолжению незаконной забастовки предлагают считать не преступлением средней тяжести, как сейчас, а преступлением небольшой тяжести. Соответственно уменьшается штраф и сокращаются сроки наказания.
Подробнее с предлагаемыми Министерством труда и социальной защиты изменениями в законодательство можно ознакомиться здесь. Проект на публичном обсуждении до 12 ноября.
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