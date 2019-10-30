Наказание и оправдание: приговор по делу о квартирном мошенничестве вынесли в суде № 2 Костаная

Приговор в отношении Айдоса ИСЕНГЕЛЬДИНОВА и Андроника ХАЧАТРЯНА, обвиняемых в мошенничестве с арендными квартирами, огласили вечером 29 октября. Суд посчитал вину Исенгельдинова полностью доказанной и назначил ему 4 года лишения свободы в колонии средней безопасности. Хачатряна суд полностью оправдал и признал за ним право на реабилитацию.

- Мошенничество - это такой вид преступления, который тесно связан с гражданско-правовой ответственностью, - объяснила приговор судья Алтын БАЙЖУМАНОВА. - В действиях Исенгельдинова был четкий умысел на обогащения путем обмана покупателей по всем 14-ти эпизодам. Это подтверждается его признательными показаниями и показаниями свидетелей. В действиях Хачатряна суд такой умысел не усмотрел - он сам добросовестно заблуждался, предлагая квартиры покупателям, не зная, что они арендованные. И хотя прокурор пытался доказать, что Хачатрян был в сговоре с Исенгельдиновым, расшифровка НСД (негласные следственные действия - "НГ") этого не подтвердила.

Судья также перечислила суммы, которые значились в гражданских исках от потерпевших, обманутых Исенгельдиновым. Общая сумма достигла почти 24 млн тенге. Байжуманова пояснила: если осужденный хочет выйти по УДО, отсидев одну треть срока, то обязан выплатить эти суммы потерпевшим. В противном случае будет отбывать наказание полностью.

В прениях, которые прошли 24 октября, прокурор Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ пытался доказать, что между Хачатряном и Исенгельдиновым был сговор, как минимум, по 5-ти эпизодам. Государственный обвинитель просил по 5 лет лишения свободы для обоих подсудимых.

- Вы будете подавать протест на приговор суда первой инстанции? - спросила корреспондент «НГ» у прокурора после оглашения приговора.

- Я пока не готов ответить на этот вопрос, - ответил Елеусенов.

- Ну вы же доказывали, что был сговор?

- Конечно, он был! - заявил прокурор и удалился.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение 15-ти дней со дня вынесения.

Фото Ксении РЕБИК