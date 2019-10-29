Правительство должно решить этот вопрос до нового года, передает Informburo.kz

В Казахстане для усиления инвестиционной и туристической привлекательности следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Нужно в кратчайшие сроки избавиться от этого анархизма. Помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация – источник для коррупции, что отрицательно сказывается на репутации страны и Алматы. Сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля – это и есть миграционная регистрация. Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорим?" – сказал президент на совещании в Алматы.

Он добавил, что Правительству следует решить вопрос до нового года. Министр внутренних дел доложил президенту, что ведомство готово к этому.

Сейчас прибывающие в Казахстан иностранные граждане (кроме отдельных категорий) обязаны в течении пяти дней со дня пересечения границы зарегистрироваться в органах внутренних дел.