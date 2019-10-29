В Казахстане для усиления инвестиционной и туристической привлекательности следует отменить обязательную регистрацию иностранцев в органах миграционной полиции, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Нужно в кратчайшие сроки избавиться от этого анархизма. Помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация – источник для коррупции, что отрицательно сказывается на репутации страны и Алматы. Сам факт прохождения зарубежными гостями пограничного контроля – это и есть миграционная регистрация. Для чего осуществляется цифровизация, о которой мы так много говорим?" – сказал президент на совещании в Алматы.
Он добавил, что Правительству следует решить вопрос до нового года. Министр внутренних дел доложил президенту, что ведомство готово к этому.
Сейчас прибывающие в Казахстан иностранные граждане (кроме отдельных категорий) обязаны в течении пяти дней со дня пересечения границы зарегистрироваться в органах внутренних дел.
Instagram будет удалять мемы про суицид
Ну, как бы правильно. Суицидные мемы, изображения и т.д. могут спровоцировать суицид пользователя истаграма. Соответственно пользователь перестанет быть пользователем и приносить доход всё логично....
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: труфарди труссарди Шура,да вы буржуй))
Instagram будет удалять мемы про суицид
юля елиссева: совсем вы, старушка, отстали от жизни Просто не засоряю мозги ненужной информацией. Скажите,а что интересного вы там нашли?
Флуд и оффтопик (часть 4)
каталог юничела есть, размер цвет сезон,забиваещь магазин в Костанае, их три вроде, и вперед.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Хотелось бы фотографий. Да даже если китайская - всё равно долго носились. я одежду и еду не фоткаю. тут вот как. покупал до этого лет семь назад в частном обувном магазине. те были...