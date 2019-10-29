Instagram будет удалять мемы про суицид
Глава Facebook и Instagram Адам Моссери заявил об ужесточении борьбы с контентом, изображающим суицид, передает Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Instagram ужесточил борьбу с контентом, изображающим суицид. Раньше нельзя было публиковать фото и видео на эту тему. Теперь под запрет попали рисунки и мемы - их тоже будут удалять.
"Мы больше не будем разрешать выкладывать вымышленные изображения самоповреждений или самоубийств в Instagram: рисунки, мемы или контент из фильмов или комиксов, в которых используются подобные изображения. Мы также будем удалять изображения, которые могут не показывать самоповреждение или самоубийство, но показывают их средства или методы", - написал Адам Моссери, глава соцсети.
Перед тем как ввести запрет, в Instagram консультировались с приглашенными экспертами по теме суицидов.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: труфарди труссарди Шура,да вы буржуй))
Instagram будет удалять мемы про суицид
юля елиссева: совсем вы, старушка, отстали от жизни Просто не засоряю мозги ненужной информацией. Скажите,а что интересного вы там нашли?
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