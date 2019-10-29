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Instagram будет удалять мемы про суицид

29 октября 2019, 12:57 |  Общество

Глава Facebook и Instagram Адам Моссери заявил об ужесточении борьбы с контентом, изображающим суицид, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Instagram ужесточил борьбу с контентом, изображающим суицид. Раньше нельзя было публиковать фото и видео на эту тему. Теперь под запрет попали рисунки и мемы - их тоже будут удалять.

"Мы больше не будем разрешать выкладывать вымышленные изображения самоповреждений или самоубийств в Instagram: рисунки, мемы или контент из фильмов или комиксов, в которых используются подобные изображения. Мы также будем удалять изображения, которые могут не показывать самоповреждение или самоубийство, но показывают их средства или методы", - написал Адам Моссери, глава соцсети.

Перед тем как ввести запрет, в Instagram консультировались с приглашенными экспертами по теме суицидов.
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Комментарии к новости
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§ kbkz1980
Re: Instagram будет удалять мемы про суицид
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4226
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чего вообще инста нужна.
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§ юля елиссева
Instagram будет удалять мемы про суицид
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1340
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 29.10.19 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Для чего вообще инста нужна.

совсем вы, старушка, отстали от жизни
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* abaika95
Re: Instagram будет удалять мемы про суицид
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1257
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.10.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно давно пора!!! Суицидные темы особенно у подростков вызывают ложное понимание того что самоубийство это так игрушки,можно над этим посмеяться можно совершить его,это же все не взаправду,шутки....

Ещё бытовухи бы поменьше и фейковых вбросов и вообще ляпота бы настала
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§ kbkz1980
Instagram будет удалять мемы про суицид
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4226
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 29.10.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
совсем вы, старушка, отстали от жизни

Просто не засоряю мозги ненужной информацией.
Скажите,а что интересного вы там нашли?
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