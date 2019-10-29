Instagram будет удалять мемы про суицид

Глава Facebook и Instagram Адам Моссери заявил об ужесточении борьбы с контентом, изображающим суицид, передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Instagram ужесточил борьбу с контентом, изображающим суицид. Раньше нельзя было публиковать фото и видео на эту тему. Теперь под запрет попали рисунки и мемы - их тоже будут удалять.

"Мы больше не будем разрешать выкладывать вымышленные изображения самоповреждений или самоубийств в Instagram: рисунки, мемы или контент из фильмов или комиксов, в которых используются подобные изображения. Мы также будем удалять изображения, которые могут не показывать самоповреждение или самоубийство, но показывают их средства или методы", - написал Адам Моссери, глава соцсети.

Перед тем как ввести запрет, в Instagram консультировались с приглашенными экспертами по теме суицидов.